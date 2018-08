Praha - Start 6. kola první fotbalové ligy obstará páteční pražské derby mezi Bohemians 1905 a Spartou. Zatímco "Klokani" se pokusí napravit domácí porážku 0:1 s Ostravou, Letenští se budou chtít vyvarovat druhé ztrátě po sobě - minule doma jen remizovali s Příbramí 2:2. Spartu navíc požene skutečnost, že v případě výhry se minimálně do neděle posune na první místo tabulky, kde by byla poprvé od srpna 2016 a po 61 kolech.

Sparta se mohla do čela posunout už v minulém kole, ale kvůli ztrátě s Příbramí se to nepovedlo. "Na tabulku se kouká blbě, protože jsem chtěl být první. Co jsem ve Spartě, tak jsem nikdy první nebyl a hrozně jsem si to přál," řekl po utkání kapitán Sparty Josef Šural, který má možnost nyní.

Proti Příbrami se Sparta trápila v koncovce. I když hrála proti deseti, nakonec po chybě v defenzivě přišla o výhru. "Bylo až neuvěřitelné, co jsme neproměnili. Musíme zapracovat na trpělivosti," vyčítal sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný hráčům unáhlenou střelbu bez řádné přípravy.

"Víme, že na Bohemians nás čeká těžké utkání. Na jejich stadionu je to hodně nepříjemný soupeř a my do toho musíme jít se vším respektem. Musíme navázat na výkony, které teď předvádíme, a musíme se vyvarovat chyb," dodal.

Oba celky na sebe narazily naposledy v květnu, kdy duel v Ďolíčku skončil bez branek. "Se Spartou se poměříme v krátké době podruhé. Oni zůstali pohromadě tak, jak chtěli. Navíc přivedli hráče, které potřebovali. Nezvládli kvalifikaci do Evropské ligy, ale v lize se jim relativně daří. Pod koučem Ščasným našli efektivní složení. Postupně ukazují takovou sílu, jakou by měli mít. Nejsou ovšem stále na optimu," prohlásil kouč Bohemians Martin Hašek starší, který ve Spartě působil jako hráč i trenér. Má tak o motivaci postaráno stejně jako deset jeho svěřenců, kteří prošli Spartou.

"Pokud chceme uspět, musíme do zápasu dát větší srdce, více běhat, bojovat a být lépe organizovaní. Tím můžeme eliminovat přednosti Sparty. Sám jsem zvědavý, jak se s tím oba celky poperou," dodal Hašek, který má trochu problémy se skládáním sestavy hlavně ve středu hřiště.

Kvůli zranění nejsou k dispozici střední záložníci Martin Hašek mladší, Josef Jindřišek a Michal Švec. Kvůli dohodě mezi kluby o hostování nemůže nastoupit ani útočník Lukáš Juliš. Šanci tak opět dostane bahrajnský reprezentant Júsuf Hilál.

Sparta už bude mít na lavičce k dispozici novou posilu do útoku Golgola Mebrahtua a zřejmě i uzdraveného Matěje Pulkraba.

Utkání začne v pátek v 18:30, přímý přenos vysílá O2TV Sport.

Statistické údaje před zápasy 6. kola první fotbalové ligy: Bohemians Praha 1905 (9.) - Sparta Praha (2.) Výkop: pátek 24. srpna, 18:30 (O2TV Sport). Rozhodčí: Berka - Paták, Mokrusch. Bilance: 32 3-8-21 (21:57). Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Reiter, F. Hašek, Krch, Vodháněl - Mašek, Hilál. Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Radakovič, Costa - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. Absence: Martin Hašek ml., Vondra, Jindřišek, Švec (všichni zranění), Juliš (dohoda klubů) - Ben Chaim, Zahustel, Kadlec, Drchal (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Kanga (3 ŽK). Nejlepší střelci: Jindřišek, F. Hašek, Hilál, Mašek, Reiter (všichni 1) - Kanga (3). Zajímavosti: - Bohemians nad Spartou od roku 2001 nevyhráli 21 ligových zápasů po sobě (z toho 6x remíza) - Sparta z 16 ligových zápasů na hřišti Bohemians jen 2x prohrála (10 výher, 4 remízy) - Bohemians vyhráli jen 2 z posledních 12 ligových zápasů - Sparta v 5 kolech nové sezony ještě neprohrála (4 výhry, remíza) - Sparta v lize posledních 9 zápasů neprohrála a z posledních 20 kol prohrála jediné - Sparta v lize venku 4x za sebou neprohrála (3 výhry, remíza) - Sparta se poprvé od srpna 2016 může posunout na první místo tabulky - kouč Bohemians Martin Hašek st. hrával ve Spartě stejně jako jeho synové Martin a Filip, Reiter, Kouba, Krch, Bederka, Záviška, Nečas, Vondra a Juliš - Štetina (Sparta) může odehrát 150. ligový zápas - za Spartu může poprvé nastoupit nová posila útočník Mebrahtu 1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 2. Sparta 5 4 1 0 11:3 13 3. Slavia 5 4 0 1 11:3 12 4. Ostrava 5 4 0 1 10:3 12 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 7. Příbram 5 2 2 1 11:8 8 8. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 6:7 7 10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 12:12 6 11. Liberec 5 1 3 1 5:5 6 12. Teplice 5 1 2 2 8:10 5 13. Olomouc 5 1 0 4 6:11 3 14. Opava 5 0 1 4 4:14 1 15. MFK Karviná 5 0 0 5 4:14 0 16. Dukla 5 0 0 5 4:15 0