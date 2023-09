Sparta bude proti Slovácku usilovat o návrat do čela tabulky

Praha - Třemi zápasy se dnes po reprezentační přestávce dohraje osmé kolo první fotbalové ligy. Obhájci titulu z pražské Sparty přivítají od 18:00 čtvrté Slovácko a budou usilovat o návrat do čela tabulky, z něhož je po sobotní výhře 1:0 v Pardubicích sesadili rivalové ze Slavie. Letenští v nejvyšší soutěži porazili Slovácko v jediném z posledních čtyř zápasů.

Od 15:00 jsou na programu dva zápasy. Plzeň nastoupí ve Zlíně, který vede bývalý trenér Viktorie Pavel Vrba. V podještědském derby bude Jablonec hostit Liberec.

FC Zlín (15.-16.) - Viktoria Plzeň (5.)

Výkop: neděle 17. září, 15:00.

Rozhodčí: Hocek - Matoušek, Kotalík - Adámková (video).

Bilance: 32 8-6-18 26:52.

Poslední zápas: 0:4.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter - Černín - Vukadinovič, Janetzký, Tkáč, Slončík - Fantiš.

Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic, Bucha, Kalvach, Traoré, Cadu - Chorý, Durosinmi.

Absence: Dostál - Havel, Pernica (všichni zranění), Sýkora (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Tkáč (2) - Bucha, Šulc (oba 3).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize Zlín 5x za sebou porazila a prohrála jediný z posledních 13 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži

- Plzeň prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů ve Zlíně

- Zlín vyhrál jediný z posledních 8 ligových duelů

- Zlín doma v lize 2x po sobě neprohrál a získal tam všechny 4 body v sezoně

- Zlín má s 5 brankami spolu s Bohemians 1905, Jabloncem a Pardubicemi nejhorší útok ligy

- Plzeň v lize 4x po sobě vyhrála a zvítězila v posledních 9 soutěžních zápasech

- Plzeň vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Plzeň má k dobru odložený zápas v M. Boleslavi

- zlínský trenér Vrba v minulosti 2x vedl Plzeň a získal s ní 3 ligové tituly

- Janetzký (Zlín) si může připsat 150. ligový start

- Traoré (Plzeň), který hrával za Zlín, oslaví den před utkáním 35. narozeniny

FK Jablonec (15.-16.) - Slovan Liberec (10.)

Výkop: neděle 17. září, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Pečenka, Vyhnanovský - Kocourek (video).

Bilance: 60 15-18-27 55:80.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Slávik, Tekijaški, Hurtado, Polidar - Hübschman, F. Souček - Čanturišvili, Kratochvíl, Jovovič - Drchal.

Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Prebsl - Ghali, Doumbia, Žambůrek, Červ, Preisler - Kulenovič, Tupta.

Absence: nikdo - Purzitidis (trest za ČK), Plechatý, Višinský (oba zranění), Frýdek (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hurtado, F. Souček - Červ, Prebsl (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kratochvíl - Frýdek (oba 2).

Zajímavosti:

- Liberec v lize s Jabloncem 4x po sobě neprohrál

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 5 domácích ligových duelů s Libercem

- Jablonec v úvodních 7 kolech jako jediný nezvítězil a v lize nevyhrál už 9 zápasů po sobě

- Jablonec se kvůli rekonstrukci trávníku teprve potřetí v ligové sezoně představí doma, kde 3x po sobě nezvítězil

- Jablonec je se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" soutěže

- Jablonec má spolu s Bohemians 1905, Pardubicemi a Zlínem s 5 góly nejhorší útok ligy

- Jablonec v reprezentační pauze zvítězil v domácím poháru na půdě Admiry Praha 5:1 a dočkal se první soutěžní výhry pod trenérem Látalem

- Liberec zvítězil v jediném z posledních 6 kol a v lize 2x po sobě prohrál

- Liberec venku v této ligové sezoně ve 3 zápasech nezvítězil

- trenér Liberce Kozel v minulosto vedl Jablonec

- F. Souček (Jablonec) oslaví den po utkání 23. narozeniny, Rabušicovi (Liberec) bude v den zápasu 34 let

- Polidar (Jablonec) si může připsat 100. ligový start, Doumbia (Liberec) může naskočit do 50. utkání v české nejvyšší soutěži

Sparta Praha (1.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle 17. září, 18:00.

Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kubr - Machálek (video).

Bilance: 44 30-5-9 78:36.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek, Zelený - Kuchta, Haraslín - Olatunji.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Trávník, Havlík - Petržela, Valenta, Holzer - Vecheta.

Absence: Karabec (trest za ČK), Laci, Mejdr (oba nejistý start) - Daníček, Kohút (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Haraslín (5) - Havlík, Kalabiška (oba 2).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů, 2x za sebou ale se Slováckem jen remizovala (pokaždé venku)

- Sparta vyhrála 3 z posledních 4 domácích ligových duelů se Slováckem

- Sparta v dosavadních 7 kol neprohrála (z toho 6 vítězství) a nebodovala v jediném z posledních 29 ligových duelů

- Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 20 zápasů a v této sezoně nejvyšší soutěže tam vyhrála všechna 3 utkání

- Sparta má s 19 góly nejlepší ligový útok

- Slovácko v lize 4x za sebou neprohrálo (z toho 3 výhry)

- Slovácko venku v lize prohrálo jediné z posledních 6 utkání a v této sezoně nejvyšší soutěže tam v dosavadních 3 utkáních neinkasovalo

- zraněný Daníček (Slovácko) čeká na 300. ligový start

Hlasy trenérů:

FC Zlín (15.-16.) - Viktoria Plzeň (5.)

Pavel Vrba (Zlín): "Vstup do soutěže nám nevyšel úplně podle našich představ, na druhou stranu jsme měli těžké soupeře. Teď nás zase čeká těžký zápas, asi takový, jako když hrajete se Spartou nebo se Slavií. Plzeň pravidelně hraje o titul nebo pohárové příčky, určitě je to soupeř, který patří k favoritům ligy. Určitě je to pro mě trochu jiný zápas, protože jsem v Plzni nějakou dobu působil, spoustu lidí v klubu znám. Ale dnes jsem ve Zlíně a samozřejmě chci uspět s ním."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Mužstvo Zlína má svůj potenciál, myslím, že se zlepšuje a bude se zlepšovat. Pro mě to vůbec není nějaký kandidát na sestup, přes léto zaznamenávám pokrok ve vývoji mužstva pod vedením Pavla Vrby. Domácí budou velmi bojovní a odhodlaní, pravděpodobně budou vycházet spíš z aktivní defenzivy. My budeme v určitých pasážích hry možná v převaze dobývat blok soupeře, ale musíme si dát veliký pozor na jejich velmi dobré rychlé brejky. Věřím, že i když se Zlín hodně zlepšuje, kvalita je stále na naší straně a potvrdíme to."

FK Jablonec (15.-16.) - Slovan Liberec (10.)

Radoslav Látal (Jablonec): "Je to náš třetí domácí zápas po těžkém losu a dá se říct, že opět s těžkým soupeřem. Měli jsme tu Spartu a Slavii a teď nás čeká derby. Když jsem byl hráč, měl jsem derby vždy rád, je to něco navíc. Bereme v potaz nejen to, že to je derby, ale že je to i důležitý zápas pro nás z pohledu bodového zisku."

Luboš Kozel (Liberec): "V Liberci už působím nějaký ten pátek a vím, jaký význam má tento zápas pro fanoušky. To si uvědomujeme a věřím, že to na hřišti bude vidět. Nálada je bojovná. Na tréninku z hráčů cítím, že si uvědomují blížící se derby a nic nepodcení. Věřím, že to dobře dopadne."

Sparta Praha (1.) - 1. FC Slovácko (4.)

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Slovácko je kvalitní tým, v sezoně se mu vede dobře. Patří mezi nejlepší mužstva v lize, jsou silní. Po fyzické stránce udělali velký pokrok, hrají velmi intenzivně. V neděli to bude hodně zajímavý zápas."

Luboš Přibyl (trenér brankářů Slovácka): "Sparta je velice těžký soupeř. Hlavně v domácím prostředí je velmi silná, dává hodně gólů. Bude to trochu jiný level než ostatní zápasy. Ale každé utkání začíná 0:0 a i v minulosti jsme byli schopni tam uhrát solidní zápasy, dokázali jsme tam dokonce zvítězit. Tak proč se o to nepokusit znovu? Podle mě bude důležité co nejdéle udržet čisté konto."