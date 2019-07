Sparta bude proti Jablonci napravovat selhání se Slováckem

Praha - Fotbalisté Sparty vstoupili do prvoligové sezony domácí porážkou 0:2 se Slováckem a nečekané selhání se Pražané pokusí alespoň částečně napravit v zápase druhého kola proti Jablonci, který sehrají v sobotu opět na Letné. Mistrovskou Slavii po vítězství 1:0 ve Zlíně v neděli čeká další venkovní utkání v Teplicích.

Sparťané při soutěžním debutu trenéra Václava Jílka herně propadli, od Slovácka dvakrát inkasovali už v úvodní půlhodině a v součtu s letní přípravou nevyhráli už počtvrté za sebou. Navíc v těchto čtyřech duelech dali jediný gól.

"Pro nás to není ani tak o tom hledat skuliny a slabá místa Jablonce, ale spíš o tom soustředit se na náš výkon a hledat prostor pro zlepšení, který je velký. Věřím, že zápas bude vypadat úplně jinak," prohlásil kouč Jílek.

Naopak Jablonečtí odstartovali nový ročník úspěšně, když doma zdolali 2:0 Bohemians 1905 díky dvěma trefám Jana Matouška, hostujícího ze Slavie. Severočeši však porazili Spartu v jediném z posledních 17 ligových soubojů.

"My se musíme připravit na to, že to bude ještě jednou tak těžké, než když vstupovali do ligy proti Slovácku. Bylo by špatné, kdyby se hráči na takový zápas netěšili. Ale nejedeme si tam zahrát, čeká nás tam 90 minut práce a musíme zápas odehrát co nejkvalitněji," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který v minulosti trénoval na Letné.

Obhájci titulu zvládli utkání s neoblíbeným Zlínem a odvezli si nejtěsnější výhru. Komplikací by však pro Slavii mohl být odchod druhé defenzivní opory, krátce po Simonu Delim totiž do Belgie přestoupil i další africký stoper Michael Ngadeu.

"Vloni jsme první kolo vyhráli v Olomouci, ale poté jsme hráli dvakrát doma. Teď pojedeme znovu ven. Pro Teplice je to ideální začátek, nemají co ztratit, mohou jen překvapit. Ale pokud uděláme šest bodů, může to být hodně dobrý start do sezony," konstatoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Deli a Ngadeu jsou vysocí a tvrdí hráči, kteří jsou pro Slavii nenahraditelní, takže tam bychom mohli mít nějakou šanci. Budeme proto chtít být aktivní, nebudeme zalezlí," doplnil teplický kouč Stanislav Hejkal, jehož výběr začal sezonu remízou 1:1 v Příbrami.

V sobotu se hrají další tři zápasy. Slovácko chce potvrdit výhru na Spartě doma proti Českým Budějovicím. Jihočeskému nováčkovi se začátek nepovedl a na svém hřišti podlehl 0:1 Opavě. Ta přivítá Příbram, která z posledních sedmi ligových zápasů prohrála právě jen se slezským soupeřem.

Mladá Boleslav po úvodním vítězství 1:0 nad Karvinou v neděli vyzve v Ďolíčku Bohemians 1905. Olomouc v souboji o premiérové body v novém ročníku přivítá moravského rivala Zlín. Sigma v prvním kole při debutu kouče Radoslava Látala prohrála v Plzni 1:3.

Viktoria se představí v Liberci už dnes večer, druhé kolo nejvyšší soutěže v pondělní dohrávce zkompletuje slezské derby mezi Karvinou a Ostravou.

Hlasy před víkendovými zápasy 2. ligového kola:

--------

1. FC Slovácko (v tabulce: 2.-3.) - Dynamo České Budějovice (11.-13.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Hrajeme první zápas doma a dá se očekávat, že bude zcela odlišný od toho, který jsme vyhráli před týdnem na Spartě. Po zisku tří bodů teď budeme v roli favorita, což bude pro nás znamenat ještě větší koncentraci na vlastní výkon. Důležitá bude i trpělivost v naší hře, chceme si vytvářet šance, proměňovat je. Ale Budějovice jsou týmem, který je dlouho pospolu, suverénně vyhrál druhou ligu a má svoji kvalitu. Jejich prohra v prvním kole doma s Opavou nás nesmí zmást."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Mrzí nás, že jsme na úvod doma s Opavou prohráli. V prvním poločase se u některých hráčů projevila mírná nervozita. Trvalo nám, než jsme si zvykli, že tempo je jiné než ve druhé lize. Musíme makat dál. Je za námi teprve první kolo, spousta zápasů je před námi. Věřím, že i štěstí, které jsme neměli, se k nám v dalších zápasech přikloní."

SFC Opava (5.-7.) - 1. FK Příbram (8.-9.)

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Výhra v Budějovicích nás samozřejmě povzbudila. Je důležité, že jsme získali tři body hned na začátku. Jednoduché to proti Příbrami mít ale nebudeme. Došlo tam k obměně kádru. Příbram udělala hráče ze Slavie, nahoru jim přišel Škoda. Mají zkušeného Rezka, udělali i Zemana. Věřím ale, že na domácím hřišti budeme pokračovat v jarních výsledcích a potvrdíme body z Budějovic."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Opava má svojí kvalitu, potvrdila to v prvním kole, když vyhrála v Českých Budějovicích. Čili bude mít i zdravé sebevědomí. Hraje poprvé v sezoně doma před svým publikem, takže se určitě bude chtít ukázat. Bude to opravdu těžký zápas a my nesmíme zapomenout ani na to, že z posledních sedmi mistrovských zápasů jsme jenom jednou prohráli, a to bylo zrovna v Opavě 2:1."

Sigma Olomouc (14.) - Fastav Zlín (11.-13.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Viděl jsem Zlín v minulém zápase se Slavií. Hrál velice atraktivní fotbal s presinkem, byl důrazný, hráči dobře dostupovali soupeře. My s mužstvem pracujeme na tom, abychom do hry přenesli nové věci. Bude to chtít ještě nějaký čas, ale věřím, že mužstvo bude připravené a po zápase budeme spokojeni."

Jan Kameník (asistent trenéra Zlína): "My i Olomouc máme za sebou bodově neúspěšné vstupy do soutěže, ale vývoj zápasu se Slavií nám ukázal, že máme herně na čem stavět. Proto se soustředíme výhradně na sebe, chceme se prezentovat takovou herní tváří jako v první půli zápasu s mistrem. Očekávám charakterově jiný duel než na jaře ve skupině o Evropu. Sigma má sice kádr jen s minimem změn, ale přišel nový trenér. Sází na agresivnější styl hry, jsou silní do defenzivy."

Sparta Praha (15.-16.) - FK Jablonec (2.-3.)

Václav Jílek (trenér Sparty): "Dostali jsme pořádnou facku hned na úvod. Představovali jsme si jiný začátek, ale jsem naprosto přesvědčen o tom, že jedna porážka s mužstvem nezamává. Pevně věřím, že jsme schopni se s tím poprat a ukázat okamžitou změnu. Jablonec v posledních dvou ročnících ukázal kvalitu, a i když se tam teď hodně hráčů vyměnilo, první utkání dokázal zvládnout. Znovu přivedli hodně zajímavá jména. Nebezpečnost v útočné rychlosti, ať už jde o Matouška nebo Jovoviče, je tam zřejmá. Ale pro nás to není ani tak o tom hledat skuliny a slabá místa Jablonce, spíš o tom soustředit se na náš výkon a hledat prostor pro zlepšení, který je velký. Věřím, že zápas bude vypadat úplně jinak."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Sparta v prvním zápase sezony doma nezvítězila, takže se v druhém kole bude snažit změnit přístup i výsledek. My se musíme připravit na to, že to pro nás bude ještě jednou tak těžké, než když vstupovali do ligy proti Slovácku. Bylo by špatné, kdyby se hráči na takový zápas netěšili. Ale nejedeme si tam jen zahrát, čeká nás tam 90 minut práce a musíme zápas odehrát co nejkvalitněji."

Bohemians Praha 1905 (15.-16.) - FK Mladá Boleslav (5.-7.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Boleslav od zimy dramaticky posiluje a po sezoně na to i navázala. Velice rychle se dostavily zlepšené výkony, po nichž přišly i lepší výsledky. Probojovali se do předkola Evropské ligy. Určitě k nám přijíždí v roli favorita. My s nimi hráli doma v závěru jarní části ve vyrovnaném zápase bez branek a možná jsme měli tehdy více ze hry, což je v tuto chvíli vzdálené jako jiné galaxie. V Jablonci jsme nastoupili s pěti změnami v základní sestavě. Znovu si na sebe zvykáme a učíme se způsob hry. Naše situace je skoro stejná jako před Jabloncem. Přesně nevím, co můžu očekávat od našeho mužstva, ale i od soupeře. Nyní hrajeme doma, což pro nás bylo v minulé sezoně složité. Budeme se snažit připravit nejlépe, jak můžeme."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Čeká nás disciplinovaný a bojovný soupeř s velkou diváckou podporou ve specifickém prostředí vršovického Ďolíčku. Chceme uspět, proto se v porovnání s prvním mistrovským utkáním musíme zlepšit především v kombinační přesnosti a ofenzivní nápaditosti."

FK Teplice (8.-9.) - Slavia Praha (5.-7.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Všude čteme, že odchod Deliho a Ngadeua jsou pro Slavii velké ztráty a já si to myslím taky. Ale Kúdela s Hovorkou se je snaží nahradit. Odehráli Superpohár v Trnavě a pak zápas ve Zlíně, a i když to bylo s trochou štěstí, tak pořád nedostali gól. Nebudeme si ale nic nalhávat, Deli a Ngadeu jsou vysocí a tvrdí hráči, kteří jsou pro Slavii nenahraditelní, takže tam bychom mohli mít nějakou šanci. Budeme proto chtít být aktivní, nebudeme zalezlí. Budeme chtít držet balon, dostávat se do šancí. Plně však respektujeme sílu soupeře. Na začátek sezony bych si představoval jiného prtovníka, ale nedá se nic dělat a budeme se chtít se Slavií poprat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "První kolo je vždy takové ošidné. Jsem rád, že jsme to stejně jako vloni zvládli, zvlášť na ne úplně oblíbené půdě Zlína. Prvních 20 minut ale bylo z naší strany zoufalých, nemůžeme si dovolit takhle vstoupit do zápasu. Vloni jsme první kolo vyhráli v Olomouci, ale poté jsme hráli dvakrát doma. Teď pojedeme znovu ven. Pro Teplice je to ideální začátek, nemají co ztratit, mohou jen překvapit. Ale pokud uděláme z prvních dvou kol šest bodů, může to být hodně dobrý start do sezony."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- 1. FC Slovácko (2.-3.) - Dynamo České Budějovice (11.-13.) Výkop: sobota 20. července, 17:00. Rozhodčí: Lerch - Blažej, Kříž. Bilance: 20 9-8-3 27:12. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Šimko, Hofmann, Reinberk - Havlík, Daníček - Petržela, Navrátil, Kalabiška - Dvořák. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Javorek, Havelka - Mršič, Mustedanagič, Provod - Ledecký. Absence: Kadlec, Zajíc (nejistý start) - Schranz (nejistý start). Nejlepší střelci: Kalabiška, Daníček (oba 1) - nikdo. Zajímavosti: - Slovácko v lize s Č. Budějovicemi neprohrálo 10x za sebou od roku 2007 - Slovácko prohrálo jediný z 10 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi, posledních 5 vyhrálo a dostalo v nich jediný gól - Slovácko v 1. kole vyhrálo 2:0 na Spartě, Č. Budějovice doma podlehly Opavě 0:1 - Slovácko v lize 7x za sebou neprohrálo - Slovácko doma v lize 5x za sebou neprohrála (z toho 4 výhry) - Č. Budějovice prohrály poslední 4 ligové zápasy - Č. Budějovice od října 2014 prohrály v lize 9 venkovních zápasů po sobě - Čolič (Č. Budějovice) si může připsat 50. ligový start SFC Opava (5.-7.) - 1. FK Příbram (8.-9.) Výkop: sobota 20. července, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Mojžíš. Bilance: 15 4-2-9 19:24. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Řezníček, Zavadil - Jurečka, Jursa, Mondek - Dedič. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Polidar, Zeman - Škoda. Absence: Zapalač, Manzia (oba zranění), Juřena (nejistý start) - Kingue (zranění), Antwi, Květ (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Jurečka - Škoda (oba 1). Zajímavosti: - ve všech 3 vzájemných zápasech minulé sezony zvítězil domácí tým, Opava na svém stadionu porazila Příbram 5:0 a v nadstavbě 2:1 - Opava do sezony vstoupila vítězstvím 1:0 v Č. Budějovicích, Příbram doma remizovala 1:1 s Teplicemi - Opava 3 ligové zápasy po sobě neprohrála a bodovala v 5 z posledních 6 - Opava doma z posledních 6 ligových zápasů 5x vyhrála - Příbram v součtu s baráží prohrála jediné z posledních 7 soutěžních utkání (v Opavě 1:2) a 3x za sebou remizovala - Příbram v součtu s baráží venku vyhrála jediný z posledních 10 zápasů Sigma Olomouc (14.) - Fastav Zlín (11.-13.) Výkop: sobota 20. července, 17:00. Rozhodčí: Julínek - Mokrusch, Podaný. Bilance: 28 14-9-5 39:17. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Reichl - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, Falta - Nešpor. Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Hlinka, Bartošák - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Fantiš, Poznar. Absence: Yunis (trest za ČK), Buchta (zranění), Zahradníček, Jemelka, Hála (všichni nejistý start) - Vraštil, Železník (oba zranění), Slaměna (reprezentační povinnosti). Nejlepší střelci: Plšek (1) - nikdo. Zajímavosti: - Zlín vyhrál jediné z posledních 10 ligových utkání s Olomoucí - Zlín v minulé sezoně vyřadil Olomouc v semifinále nadstavbové skupiny o Evropu po výhře 1:0 doma a porážce 2:3 venku - Olomouc v posledních 5 domácích ligových zápasech se Zlínem neprohrála - Olomouc v 1. kole prohrála v Plzni 1:3, Zlín podlehl 0:1 Slavii - Olomouc i Zlín prohrály 3 z posledních 4 ligových zápasů - Olomouc doma v lize 5x za sebou zvítězila - Zlín v lize 23x po sobě neremizoval - Zlín v lize 2x za sebou neskóroval - Zlín prohrál 6 venkovních ligových utkání po sobě a v posledních 3 vždy inkasoval 3 góly - zraněný gólman Buchta (Olomouc) slaví den před utkáním 39. narozeniny Sparta Praha (15.-16.) - FK Jablonec (2.-3.) Výkop: sobota 20. července, 19:30. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Vlasjuk. Bilance: 51 33-8-10 88:41. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Kaya, Hanousek - Sáček - Hložek, Trávník, Kanga, Plavšič - Kozák. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas (Hübschman), Břečka, Sýkora - Hübschman (Pilík), Považanec - Kratochvíl, Matoušek, Jovovič - Doležal. Absence: Dočkal, Panák, Kadlec, Pulkrab, Drchal, Vindheim, Juliš (všichni zranění), Ben Chaim (rekonvalescence), Radakovič, Frýdek, Costa, Hašek (všichni nejistý start) - Plechatý (dohoda klubů), Kubista, Štěpánek, Curikov (všichni zranění), Jugas (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Matoušek (2). Zajímavosti: - Sparta v lize s Jabloncem 5x za sebou neprohrála a inkasovala jediný gól, z posledních 17 vzájemných ligových duelů prohrála jediný - Sparta od roku 2007 doma v lize s Jabloncem 13x po sobě neprohrála, v roce 2016 s ním ale po porážce 1:2 na Letné vypadla v domácím poháru - Sparta v 1. kole doma nečekaně prohrála 0:2 se Slováckem, Jablonec porazil 2:0 Bohemians 1905 - Sparta vstoupila do ligy porážkou poprvé od roku 2010 a dosud jen 2x v historii samostatné ligy úvodních 2 kolech nezvítězila (v letech 1996 a 2009) - Sparta prohrála 3 z posledních 4 ligových zápasů - Sparta v součtu s přípravou 4x za sebou nezvítězila a dala jediný gól - Jablonec vyhrál poslední 2 ligové zápasy bez inkasované branky - Jablonec venku v lize 8x po sobě nezvítězil a poslední 4 zápasy tam prohrál - Jablonec čeká příští čtvrtek úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Spartu - Krob (Jablonec) si může připsat 200. ligový start Bohemians Praha 1905 (15.-16.) - FK Mladá Boleslav (5.-7.) Výkop: neděle 21. července, 16:30. Rozhodčí: Machálek - Dresler, Horák. Bilance: 20 5-6-9 19:28. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Bederka, Hůlka, Šmíd - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Takács, Pudil, Túlio - Wiesner, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Absence: Köstl (trest za ČK), Dostál, Krch, Le Giang, Puškáč, Rada, Vondra (všichni zranění) - Jakub Klíma (rekonvalescence), Wágner, Ewerton (oba nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Komličenko (1). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize s Bohemians 3x po sobě a v 5 z posledních 6 utkání - M. Boleslav neprohrála v lize v Ďolíčku 3x za sebou a pouze v jednom z posledních 7 duelů - Bohemians v úvodním kole prohráli v Jablonci 0:2, M. Boleslav porazila Karvinou 1:0 - Bohemians vyhráli jediný z posledních 7 ligových zápasů - Bohemians byli v minulé sezoně nejhorším domácím týmem soutěže, v Ďolíčku vyhráli 2 z 18 ligových zápasů - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů a poslední 3 vyhrála navíc bez inkasovaného gólu - M. Boleslav prohrála venku v lize jediný z posledních 8 duelů - M. Boleslav čeká příští čtvrtek úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy - trenér M. Boleslavi Weber v minulosti vedl Bohemians - nejlepší střelec uplynulé sezony Komličenko (M. Boleslav) se trefil v 7 z posledních 8 ligových zápasů a v posledních 3 pokaždé vstřelil vítěznou branku FK Teplice (8.-9.) - Slavia Praha (5.-7.) Výkop: neděle 21. července, 19:00. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Ratajová. Bilance: 46 12-12-22 50:69. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin - Hora, Kučera, Trubač, Moulis - Žitný - J. Mareš. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Zmrhal - Van Buren. Absence: Hyčka, Royo (oba zranění) - Škoda, Stanciu, Masopust, Frydrych, Tecl, Hromada (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: J. Mareš - Hušbauer (oba 1). Zajímavosti: - Teplice v lize od srpna 2014 se Slavií 9x za sebou nevyhrály a posledních 5 zápasů prohrály (v posledních 4 neskórovaly) - Slavia v srpnu 2013 utrpěla doma s Teplicemi nejvyšší debakl v historii samostatné ligy 0:7 - Teplice na úvod sezony remizovaly 1:1 v Příbrami, Slavia vyhrála 1:0 ve Zlíně - Teplice v lize 7x za sebou nevyhrály, ve 3 z posledních 4 duelů remizovaly - Teplice doma v lize 3x za sebou nezvítězily a v posledním soutěžním zápase na Stínadlech utrpěly v semifinále skupiny o Evropu rekordní debakl 0:8 s M. Boleslaví - Slavia v lize 7x za sebou neprohrála - Slavia byla v minulé sezoně nejlepším týmem venku, ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů ale neskórovala - Kučera (Teplice) slaví den před zápasem 28. narozeniny, Hyčkovi (oba Teplice) bude den po utkání 29. let MFK Karviná (11.-13.) - Baník Ostrava (10.) Výkop: pondělí 22. července, 18:00. Rozhodčí: Marek - Vlček, Vodrážka. Bilance: 4 1-2-1 4:3. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž, Janečka - Galuška, Lingr, Puchel - Petráň. Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Granečný - Diop, Smola. Absence: Hanousek (trest za ČK), J. Šašinka (dohoda klubů), Moravec, Dreksa, Ba Loua (všichni zranění), Guba (nejistý start) - Pazdera (zranění), Laštůvka (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Kuzmanovič (1). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jen poslední ze 4 vzájemných ligových duelů - Ostrava v Karviné ve 2 ligových zápasech neskórovala - Karviná na úvod sezony prohrála 0:1 v Mladé Boleslavi, Ostrava 1:2 s Libercem - Karviná bez baráže prohrála poslední 3 ligové zápasy a neskórovala v nich - Karviná v součtu s baráží vyhrála 5 z posledních 6 domácích soutěžních zápasů - Ostrava 8 ligových utkání za sebou nevyhrála - Ostrava venku v lize 9x po sobě nevyhrála (od 2. prosince) - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól