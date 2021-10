Sparta bude hrát osmifinále LM na ledě Skelleftey 16. listopadu

Zug (Švýcarsko) - Hokejisté pražské Sparty vstoupí do osmifinále play off Ligy mistrů na ledě švédského celku Skelleftea AIK v úterý 16. listopadu od 18:05. Odveta je na programu v úterý 23. listopadu od 18:00 v pražské Tipsport Areně. Dvojice pro play off byly rozlosovány v pátek v Curychu a přesný rozpis zápasů byl zveřejněn dnes.

V první hrací den play off se budou hrát ještě duely Växjö - Tappara Tampere, Klagenfurt - Leksand (oba od 19:00), Mannheim - Frölunda, Bolzano - Lukko Rauma (oba 19:30), Fribourg-Gottéron - Mnichov a Curych - Rögle (oba 20:05). O den později je na programu duel Rouen - Salcburk (19:30).

V úterý 23. prosince jsou naplánované také odvety Tappara Tampere - Växjö (18:00), Frölunda - Mannheim, Rögle - Curych (oba 18:05) a Leksand - Klagenfurt (19:00). Ve středu 24. listopadu se rozhodne o postupujících ze soubojů Lukko Rauma - Bolzano, Mnichov - Fribourg-Gottéron (oba 18:00) a Salcburk - Rouen (20:20).

V případě postupu by Sparta mezi nejlepšími osmi narazila na lepšího ze souboje mezi dalším švédským týmem Rögle BK a Curychem. Při posunu do semifinále by na svěřence trenéra Josefa Jandače připadl někdo z čtveřice Frölunda, Mannheim, Klagenfurt a Leksand.