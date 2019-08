Sparta bez diváků vstoupí do kvalifikace EL

Praha - Fotbalisté Sparty ve čtvrtek vstoupí do kvalifikace Evropské ligy, v níž budou usilovat o první účast ve skupině pohárů po třech letech. Pražané potřebují na cestě do hlavní fáze zdolat dvě překážky a hned ve 3. předkole proti Trabzonsporu, kde působí český bek Filip Novák, je čeká hodně náročný úkol. Roli jim ztěžuje fakt, že kvůli disciplinárnímu trestu budou hrát první utkání doma bez diváků. Venkovní odveta je na programu v Turecku za týden. Postupující v závěrečném předkole narazí na lepšího z dvojice Craiova - AEK Atény.

Sparta pyká za rasistické projevy fanoušků při loňském venkovním utkání 2. předkola proti Spartaku Subotica. Letenští před rokem nečekaně vypadli a na úvod kvalifikace neuspěli ani o rok dříve s jiným srbským soupeřem Crvenou zvezdou Bělehrad.

Sparťané dosud v samostatné historii hráli domácí utkání před prázdným hledištěm dvakrát na začátku ligového ročníku 2012/13 proti Příbrami a Českým Budějovicím. V letenském týmu tehdy dělal asistenta současný kouč Václav Jílek, který přišel na pozici hlavního trenéra před sezonou.

"Je to nepříjemný protiklad. Tady bude komorní prostředí, zatímco v Turecku nás čeká asi 40 tisíc fanoušků. Těžko se mi hodnotí, jaké to bez diváků bude. Vnitřní pocit je ten, že to bude velký handicap. Hlavně pro hráče. Proti tak silnému soupeři hraje faktor diváka velkou roli. Dokážou jim nalít sily. Takže špatné," řekl Jílek na tiskové konferenci.

"Víme, že bude úplně jiná atmosféra. Máme skvělé fanoušky, kteří fandí a dodávají nám energii na hřišti. Na druhou stranu to bude pořád stejná hra, bude hrát 11 proti 11 hráčům a my se musíme soustředit na věci, které ovlivníme, ne na ty, které nemůžeme změnit. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně a dát do toho maximum, přeci jen se jedná o předkolo Evropské ligy," dodal zimbabwský obránce Costa Nhamoinesu.

Zatímco Sparta o víkendu porazila Příbram 3:0 a má za sebou už čtyři kola české ligy, turecká domácí soutěž ještě nezačala. Trabzonspor ve všech čtyřech přípravných zápasech remizoval, naposledy 1:1 s Veronou.

Tým s českým reprezentantem Novákem skončil v minulém ročníku turecké ligy čtvrtý a od února neprohrál už 15 utkání po sobě. Trabzonspor zasáhne do pohárů po čtyřech letech a skupinu hrál naposledy v sezoně 2014/15. V létě vedení přivedlo bývalého záložníka Chelsea Johna Obiho Mikela.

"Viděli jsme tři jejich utkání. Trabzonspor má technicky velmi dobrý tým se spoustou individualit, silný do ofenzivy. Chceme se zaměřit hlavně na jejich defenzivu, tam vidíme šanci. A podat lepší výkon než v neděli proti Příbrami, věřím, že jsme toho schopni," uvedl Jílek.

Devětadvacetiletý Novák působí v Trabzonsporu od loňského ledna a poprvé od odchodu do zahraničí se s klubem představí na české půdě. "Tím, že mám v Trabzonu české televizní kanály, se snažím sledovat skoro všechny zápasy české ligy, samozřejmě včetně duelů Sparty. Trenér se mě vyptával, co všechno o Spartě vím. Takže pár základních informací jsem mu už předal," uvedl Novák.

Statistické údaje před utkáním Sparta Praha - Trabzonspor: Výkop: čtvrtek 8. srpna, 18:00. Rozhodčí: Montero - De Cerain, Espejo (všichni Šp.). Bilance: ČR (Československo) - Turecko 28 12-4-12 43:34. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1. Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-29-60 186:197 EL/UEFA 110 46-31-33 156:128 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 282 114-65-103 410:357 Trabzonspor v Evropě: LM/PMEZ 28 10-7-11 24:34 EL/UEFA 77 31-20-26 106:102 PVP 12 4-4-4 13:18 Celkem 117 45-31-41 143:154 Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Krejčí - Hložek, Kanga, Trávník, Plavšič - Kozák. Trabzonpor: Cakir - Pereira, Türkmen, Campi, Novák - Parmak, Sosa - Ömür, Canbaz, Nwakaeme - Ekuban. Absence Sparty: Frýdek, Vindheim (oba zranění), Ben Chaim, Dočkal, Drchal, Panák, Kadlec, Pulkrab (všichni zranění + nejsou na soupisce pro EL), Zahustel, Karlsson (oba nejistý start). Zajímavosti: - zápas se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA za rasistické projevy sparťanských fanoušků při loňském venkovním utkání proti Spartaku Subotica - Sparta hrála v samostatné historii 2x před prázdným hledištěm na začátku ligové sezony 2012/13 proti Příbrami a Č. Budějovicím - české kluby neporazily tureckého soupeře v pohárech 9x za sebou - poslední pohárový duel českého týmu s tureckým se hrál rovněž před prázdným hledištěm, Fenerbahce Istanbul kvůli výtržnostem fanoušků přivítalo Plzeň v roce 2013 na uzavřeném stadionu, zápas skončil 1:1 - Sparta prohrála jediný z 6 domácích zápasů s tureckými soupeři - oba kluby vstupují do kvalifikace ve 3. předkole, postupující se v závěrečném 4. předkole utká s vítězem dvojzápasu Craiova - AEK Atény - Sparta naposledy hrála skupinu pohárů před 3 lety, v minulých 2 sezonách vypadla hned na úvod kvalifikace (v roce 2017 s CZ Bělehrad, vloni se Spartakem Subotica) - Sparta vyhrála jediný z posledních 7 zápasů v pohárech a ve 3 z posledních 4 neskórovala - Sparta v generálce porazila Příbram 3:0 a po 4 kolech ligové sezony má na kontě 2 výhry, remízu a prohru - Trabzonspor hrál naposledy skupinu pohárů v sezoně 2014/15, v kvalifikaci se naposledy představil o ročník později a ve 3. předkole vypadl s Rabotničkami Skopje - maximem Trabzonsporu v pohárech jsou 3 postupy do úvodního kola jarní vyřazovací fáze Evropské ligy - Trabzonspor skončil v uplynulé sezoně turecké ligy čtvrtý, nový ročník ještě nezačal - Trabzonspor ve všech 4 zápasech letní přípravy remizoval, naposledy 1:1 s Veronou - Trabzonspor v součtu s přípravou od února 15x za sebou neprohrál - Trabzonspor vyhrál jediný z posledních 5 venkovních zápasů v pohárech - za Trabzonspor hraje český reprezentant Filip Novák, z krajanů v klubu působili i Karel Rada, Tomáš Jun a Ondřej Čelůstka