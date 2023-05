Sparta a Slavia se ve středu v derby utkají o pohárový triumf

Praha - Fotbalisté Sparty a Slavie se ve středu na Letné utkají ve finále MOL Cupu. Derby pražských "S" vyvrcholí domácí pohár podruhé v samostatné historii a poprvé od roku 2002, kdy trofej získal po výhře 2:1 celek z Edenu. Zápas bude soubojem dvou nejlepších týmů ligy, Sparta před nadstavbou vede tabulku o dva body před Slavií. Letenští se pokusí dát zapomenout na loňskou finálovou porážku se Slováckem a vylepšit rekordní bilanci na osm pohárových triumfů. Červenobílí zase touží i sedmou finálovou účast od rozdělení federace proměnit ve vítězství.

Finále se hraje na Spartě proto, že je hůře postaveným týmem v pohárovém koeficientu za posledních pět let. Výhodu klasického domácího prostředí ale Letenští mít nebudou, neboť oba týmy požene vpřed stejný počet fanoušků. Vítěz finále získá prémii 1,5 milionu korun, poražený tým půl milionu.

Pražské rivaly čeká druhý ze tří soubojů v jarní části sezony. V polovině dubna Sparta doma v lize remizovala se Slavií 3:3, když dokázala stáhnout dvoubrankovou ztrátu a vyrovnala v nastavení. Po pohárovém finále se odvěcí soupeři utkají ještě v druhém kole nadstavby znovu na Letné.

Na podzim Sparta prohrála na Slavii vysoko 0:4 a zvítězila v jediném z posledních čtyř soutěžních derby. V MOL Cupu ale naposledy uspěla, vloni v únoru ve čtvrtfinále vyhrála v Edenu 2:0. Pražští soupeři se v poháru od rozdělení federace utkali v osmi zápasech a šestkrát zvítězila Slavia.

Přesto půjde do finále v lepším rozpoložení Sparta, která zůstává jediným neporaženým mužstvem jarní části sezony. Letenští od říjnového debaklu v Edenu nenašli přemožitele už 20 soutěžních duelů po sobě. V neděli po dvou penaltách a obratu v nastavení vyhráli v Liberci 3:1 a díky nečekané domácí remíze Slavie s Hradcem Králové 1:1 ovládli ligovou základní část.

"Je to první úspěšný záchytný bod a velká vzpruha i směrem do toho středečního derby. Doufám, že využijeme výhody domácího prostředí," řekl sparťanský defenzivní univerzál David Pavelka.

Letenští si zahrají finále poháru potřetí za poslední čtyři sezony. Poslední triumf získali v roce 2020, zatímco vloni na půdě Slovácka utrpěli porážku 1:3. "Je to velký úspěch dostat se do třetího finále za poslední čtyři sezony. Teď musíme udělat poslední krok," uvedl dánský trenér Brian Priske, který přišel na Letnou před sezonou.

Zatímco Sparta z předchozích 12 finálových účastí sedmkrát vyhrála, Slavia uspěla ve všech šesti dosavadních soubojích o pohárovou trofej. Pod nynějším trenérem Jindřichem Trpišovským ovládla MOL Cupu třikrát - v letech 2018, 2019 a předloni. V semifinále proti Bohemians 1905 Slavia až v závěru nastavení vyrovnala na 2:2 a poté zvítězila 3:2 po prodloužení.

"Derby, finále poháru, stadion půl na půl, lépe se to asi nedalo vymyslet. Je to zápas dvou nejlepších týmů o trofej, strašně se na to těšíme. Bude zajímavé, jak k tomu oba týmy přistoupí. Oteplilo se, i to bude hrát velkou roli. Super zápas, krásné vyvrcholení, nic lepšího nemohlo být," řekl Trpišovský.

Vítěz může získat psychologickou výhodu do ligové nadstavby. "Bude to velké utkání, do kterého dají všichni všechno. Zápas jednomu týmu dodá velkou pozitivní energii, pro druhého to bude zklamání. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych finále až po sezoně. Týmu, který vyhraje, to takhle určitě pomůže," mínil Trpišovský, který v začátcích kariéry trénoval na Spartě mládež.

Oba rivaly trápí před finále zdravotní potíže. Sparta bude postrádat jednoho z dvojice klíčových útočníků Tomáše Čvančaru a nejistý je start stopera Asgera Sörensena a záložníka Kaana Kairinena. Naopak po karetním trestu v minulém ligovém kole se vrací kapitán Ladislav Krejčí mladší. Slavia měla potíže s marodkou už před dubnovým derby na Letné. Ve středu zřejmě budou scházet obránce Lukáš Masopust a křídelník Peter Olayinka, kteří se zranili proti Hradci Králové, a problémy sužují i několik dalších hráčů.

Finálový zápas začne ve středu na Letné v 19:00. Vítěz poháru má jistý start ve 3. předkole Evropské ligy (EL). Pokud by zároveň vyhrál i ligu, přešla by účast v EL na druhý tým nejvyšší soutěže.

Statistické údaje před finále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Sparta Praha - Slavia Praha Výkop: středa 3. května, 19:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). Bilance v poháru: 8 2-0-6 5:11. Bilance v lize: 63 26-22-15 84:69. Poslední vzájemný zápas: 3:3 (15. dubna 2023 v lize). Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Laci, Sadílek, Zelený - Karabec, Haraslín - Kuchta. Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Ogbu, D. Jurásek - Schranz, Holeš, Oscar, Zafeiris (Provod), Jurečka - Van Buren. Absence: Minčev (trest za ČK), Jankto (rozhodnutí klubu), Čvančara, Mejdr, Pešek (všichni zranění), Kairinen, Sörensen (oba nejistý start) - Ewerton, Lingr, Masopust, Olayinka (všichni zranění), Ogbu, Ševčík, Zafeiris (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v této sezoně poháru: Čvančara - Jurečka, Lingr, Van Buren (všichni 3). Zajímavosti: - Slavia v polovině dubna remizovala v lize na Spartě 3:3, na podzim doma zvítězila vysoko 4:0 a prohrála jediné z posledních 4 soutěžních derby - Slavia od rozdělení federace vyhrála 6 z 8 vzájemných zápasů v poháru, v posledním derby v MOL Cupu ale vloni v únoru ve čtvrtfinále zvítězila v Edenu Sparta 2:0 - pražská "S" se dosud ve finále poháru v samostatné historii utkala jen jednou, v roce 2002 zvítězila Slavia 2:1 - Sparta zvítězila v jediném z posledních 8 domácích soutěžních zápasů se Slavií, 2x za sebou ale neprohrála - Sparta dosud hrála v samostatné historii finále poháru 12x a 7x zvítězila (vloni neuspěla se Slováckem) - Slavia si zahraje finále poháru posedmé v samostatné historii a ve všech předchozích 6 případech zvítězila (naposledy předloni) - Sparta v této sezoně poháru postupně vyřadila Domažlice, Ostravu, Liberec a Č. Budějovice - Slavia v tomto ročníku poháru postupně přešla přes Duklu Praha, Karvinou, Vyškov a Bohemians Praha 1905 - Sparta vede před nadstavbou ligovou tabulku o 2 body před Slavií - Sparta v generálce zvítězila v lize po obratu 3:1 v Liberci, na jaře jako jediná neprohrála a od říjnové porážky na Slavii nenašla přemožitele ve 20 soutěžních zápasech po sobě - Sparta doma 15 soutěžních duelů za sebou neprohrála - Sparta v posledních 4 soutěžních zápasech zahrávala 5 penalt - Slavia v generálce v neděli v lize doma jen remizovala s Hradcem Králové 1:1, z posledních 25 soutěžních zápasů ale prohrála jediný - Slavia vyhrála jen minulý z posledních 6 venkovních soutěžních duelů - finále se hraje na stadionu týmu, který je hůře postavený v pohárovém koeficientu za posledních 5 let - Ševčík (Slavia) oslaví den po utkání 29. narozeniny - kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry trénoval mládež na Spartě - Sadílek (Sparta) a Jurečka (Slavia) budou usilovat o obhajobu vítězství, vloni ovládli pohár se Slováckem - vítěz poháru má jistou účast ve 3. předkole Evropské ligy