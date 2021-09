Sparta a Olomouc budou jako poslední týmy hájit neporazitelnost

Praha - Hokejisté Sparty a Olomouce budou v pátečním 4. extraligovém kole hájit nulu na kontě porážek. Pražané s Hanáky zůstali záhy po startu sezony jedinými neporaženými týmy, ale zatímco většina odehrála tři zápasy, sparťané jeden a Olomoučtí dva. V metropoli se ve šlágru kola představí obhájce titulu z posledních dvou dohraných sezon Třinec. Hanáci nastoupí v Českých Budějovicích.

Sparta při své sezonní premiéře přibrzdila rozlet do úterka stoprocentních Pardubic a vyhrála na východě Čech 5:2. "Začátek sezony je pro nás hodně důležitý, takže jsme rádi, že jsme začali vítězně. Byly tam nějaké chyby, ale i hezké věci, takže teď to jen pilovat dál. Byl to jen jeden zápas z mnoha, musíme jít dál a připravit se dobře na další, i když pro psychiku je samozřejmě to vítězství důležité," řekl útočník Filip Chlapík.

Třinec na úvod s přehledem přehrál České Budějovice (4:0), ale pak si ze zápasů v Plzni a doma proti Litvínovu připsal jen dva body ze šesti možných, když i přes dvoubrankové manko udolal Severočechy 4:3 v prodloužení.

"Musíme se soustředit zejména na vstupy do jednotlivých zápasů. V Plzni jsme měli hodně vyloučení a ani s Litvínovem nebyl začátek úplně ideální. Od druhé třetiny už jsme hráli lépe, na chvíli to stáhli na tři pětky, což nás nakoplo, ale na začátky si musíme dávat pozor. A hlavně hrát celých šedesát minut," zdůraznil v rozhovoru pro klubový web útočník Marko Daňo.

Třinec z posledních čtyř výprav do Holešovic nevybojoval jediný bod a v minulých dvou sezonách dokázal Pražany porazit jen dvakrát z osmi pokusů. Mistrům chybějí zranění Chmielewski a Kurovský.

Českobudějovičtí po úvodní porážce dvakrát naplno bodovali a vstřelili za tyto dva zápasy celkem 11 branek. Kouč Jaroslav Modrý ale tuší, že kompaktně hrající Olomouc s hvězdou Davidem Krejčím bude velmi těžkým soupeřem.

"Jsou spolu už déle, v týmu proběhlo minimum změn. Hráči Olomouce jsou zarputilí, obětaví, odolní, Olomouc má v sobě elementy, proti kterým pouze talent nestačí. Budeme se muset Olomouci vyrovnat bojovností a nasazením," zdůraznil Modrý. A Krejčí? "Jde o rozdílového hokejistu. Je krásné mít hráče jeho typu v české extralize. Jsem moc rád, že naši fanoušci mají šanci vidět ho v akci," dodal Modrý.

Olomouc s posilou Krejčím si užívá výborný vstup do sezony a do Českých Budějovic odjíždí po dvou domácích vítězstvích. V uplynulé sezoně s Motorem vyhrála všechna čtyři utkání a poslední porážku utrpěla v dubnu 2015, ale Českobudějovičtí od té doby pět let nefigurovali na extraligové mapě. "Začali jsme dobře a chtěli bychom pokračovat i venku," řekl trenér Zdeněk Moták.

Liberec přes porážku v Litvínově v nájezdech nevyšel ani jednou naprázdno a po úterním programu 3. kola se vyhoupl do čela. V pátek přivítají Bílí Tygři pod Ještědem Kladno, které naopak na první body čeká. Naposledy nováček v duelu s týmem Mountfieldu ani neskóroval. "Dopředu jsme byli nemohoucí. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Ale musíme tu špatnou sérii za každou cenu nějak zastavit, ať se už dál nenatahuje," prohlásil kladenský útočník Tomáš Pitule.

Hradec Králové se poprvé představí doma, hostí Karlovy Vary. "Karlovarští tu svou hru poslední roky moc nemění. Hrají tam rychlí kluci, hrají rychlý útočný hokej a snaží se hrát vše rychle ze své třetiny. Myslím, že to bude trochu podobné jako s Kladnem, akorát jde o trošku lepší mančaft," podotkl útočník Radek Pilař.

Vítkovice čeká třetí venkovní utkání v řadě a do Zlína, se kterým z posledních osmi ligových duelů jen jednou nebodovaly, jedou bez marodů Stehlíka a Lednického. "Čekám, že Zlín to bude chtít doma urvat, protože výsledky z předchozích tří zápasů nemají dobré. Současně ale věřím, že na to jsme a budeme dobře nachystaní, takže by to mohla i být naše výhoda," řekl trenér Ostravanů Miloš Holaň.

Statistické údaje před pátečními zápasy 4. kola Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (14.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Štěpán Fryšara 3 zápasy/2 body (2 branky + 0 asistencí) - Rostislav Marosz 2/2 (1+1). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,57 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,43 procenta - Aleš Stezka 2,00 a 91,84. Zajímavosti: - Zlín získal ze tří zápasů jediný bod za prohru v Brně 2:3 v prodloužení. Doma neuspěl s Litvínovem (2:4) ani s Českými Budějovicemi (3:4). - Vítkovice sehrají i třetí duel v sezoně venku. V pátek vyhrály v Chomutově nad Kladnem 2:1 a v neděli prohrály v Karlových Varech 1:4. - Ostravané porazili Zlín ve vzájemných zápasech v extralize třikrát za sebou a prohráli jediný z posledních pěti soubojů. - Zlín v srpnu v přípravě prohrál s Vítkovicemi v Ostravě 2:3 v prodloužení a doma zvítězil 4:1. - Obránce Martin Novotný ze Zlína může sehrát v neděli proti Hradci Králové 100. zápas v extralize. Motor České Budějovice (5.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 3/6 (2+4) - David Krejčí 2/4 (3+1). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 4,00 a 86,36 - Jan Lukáš 1,45 a 95,83. Zajímavosti: - České Budějovice po úvodní prohře v Třinci 0:4 porazily doma Kladno 7:5 a vyhrály ve Zlíně 4:3. - Olomouc se představí poprvé v sezoně venku a oba domácí duely vyhrála - zdolala Mladou Boleslav 3:2 v prodlužení a Plzeň 4:1. - Hanáci v minulé sezoně vyhráli všechny čtyři vzájemné zápasy a ztratili jediný bod. - Lotyšský obránce Kristofers Bindulis z Českých Budějovic oslaví v sobotu 26. narozeniny, útočníkovi Lukáš Pechovi bude v neděli 38 let. Asistent trenéra Motoru Roman Fousek má v pátek 48. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (1.) - Rytíři Kladno (15.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi, Jakub Klepiš, Ladislav Šmíd všichni 3/2 (1+1) - Nicolas Hlava, Adam Kubík oba 3/3 (1+2). Statistiky brankářů: Petr Kváča 0,96, 97,10 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,00 a 93,55 - Landon Bow 3,73 a 90,18. Zajímavosti: - Liberec bodoval ve všech třech dosavadních zápasech. Vyhrál doma nad Hradcem Králové 1:0, v Litvínově prohrál 2:3 po samostatných nájezdech a zvítězil v Karlových Varech 3:2. - Kladno ještě ze tří duelů nebodovalo. Podlehlo v Chomutově Vítkovicím 1:2, prohrálo v Českých Budějovicích 7:5 a neuspělo ve svém azylu na severu Čech s Hradcem Králové 0:3. - Rytíři v sezoně 2019/20 s Bílými Tygry doma oba zápasy vyhráli a venku oba prohráli. - Kladno na začátku září v přípravě prohrálo v Liberci 1:3. - Útočník Jan Ordoš z Liberce oslaví v sobotu 25. narozeniny. - Kladenský útočník Tomáš Plekanec může sehrát 200. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (10.) - HC Energie Karlovy Vary (2.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jérémie Blain, Jakub Lev oba 2/2 (1+1) - Jiří Černoch 3/4 (4+0). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 0,50, 97,73 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,00 a 94,03, Vladislav Habal 3,05 a 90,91. Zajímavosti: - Mountfield se po dvou duelech venku představí poprvé doma, má zatím bilanci jedné výhry a jedné porážky. - Energie po třech domácích duelech nastoupí poprvé venku. Z dosavadních má bilanci dvou výher a jedné porážky. - Mountfield ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrál. - Karlovy Vary v přípravě v první polovině srpna doma podlehly Hradci Králové 2:4. - Asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška oslaví v pátek 40. narozeniny. HC Sparta Praha (9.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 1/2 (2+0) - Tomáš Marcinko 3/6 (3+3). Statistiky brankářů: Jakub Neužil 2,00 a 93,33 - Marek Mazanec 1,51, 94,34 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,81 a 89,29. Zajímavosti: - Sparta má za sebou zatím v sezoně jediný zápas, v úterý vyhrála v Pardubicích 5:2. - Třinec se venku představil v Plzni a prohrál 2:3. Doma oba zápasy vyhrál. - Sparta doma porazila Třinec čtyřikrát za sebou. - Útočník David Vitouch ze Sparty v sobotu oslaví 20. narozeniny. - Forvard Ladislav Zikmund ze Sparty může v neděli proti Plzni sehrát 100. zápas v extralize. Další program: Neděle 19. září - 5. kolo: 13:00 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň, 13:30 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov (v Chomutově), 15:30 PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové, 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 17:20 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (ČT sport).