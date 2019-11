Sparta a Budějovice chtějí v předehrávce natáhnout úspěšné série

Praha - Po reprezentační přestávce pokračuje 17. kolem první fotbalová liga. V tradiční páteční předehrávce Sparta přivítá České Budějovice a oba celky se pokusí natáhnout úspěšné série. Pražané hodlají prodloužit šňůru pěti kol bez porážky a vítězstvím korunovat oslavy 126. výročí založení klubu, na jehož počest nastoupí ve speciálních dresech. Jihočeský nováček soutěže by zase rád navázal na sérii pěti ligových výher, kterou vytvořil svůj vlastní rekord.

Oba celky se na podzim utkají už potřetí. Na úvod ligové sezony Dynamo se Spartou doma remizovalo 2:2 a nedávno v poháru Pražanům podlehlo 0:4. V nejvyšší soutěži Letenští, kterým patří páté místo, s Českými Budějovicemi osmkrát za sebou neprohráli a doma s Jihočechy nebodovali jen v prvním z 18 duelů.

"Potkáváme se s Budějovicemi na podzim už potřetí, to s většinou týmů nebývá. Ale myslím, že utkání bude v podobném duchu, v kterém se odvíjela ta první dvě. Byť soupeř bude hrát venku, jejich způsob hry se nějak zásadně neliší," řekl pro klubový web sparťanský trenér Václav Jílek.

Dynamo po pěti ligových výhrách vystoupalo na osmou příčku tabulky a na Spartu ztrácí jen dva body. "Pohled na tabulku je dobrý, ale říkal jsem i klukům, ať na to moc nekoukají. Jsem rád, jak to zatím zvládáme, to nebudu lhát. Zároveň nás ale čeká ještě hodně zápasů a bude to ještě hodně těžké, hlavně teď závěr před zimou. Čekají nás zápasy na hřištích Sparty, Slavie a Jablonce, což jsou týmy, které pomýšlejí na nejvyšší příčky," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

"Se Spartou jsme hráli už dvakrát. Víme, jak uspět, ale musíme se vyvarovat určitých věcí, které se nám nepovedly v poháru. Víme, že se s nimi dá hrát, a bude pro nás důležité, abychom si i na hřišti potvrdili, že to je pravda," dodal kouč, jemuž bude vedle marodů chybět trojice hráčů, kteří na jihu Čech hostují z Letné.

Pražané nastoupí vzhledem k výročí, které oslavili v sobotu, ve vzpomínkových dresech se svislými rudými a bílými pruhy a jitřenkou, jež byla součástí klubového loga až do 90. let.

"Možná, že ve chvíli, kdy hráči v těch dresech nastoupí, člověku dojde nějaká historická souvislost. Ale v tuhle chvíli je pro nás důležitý zejména výsledek na hřišti, musíme udělat maximum pro to, abychom byli úspěšní," dodal Jílek.

Zápas začne na Letné v pátek v 18:00.