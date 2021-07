Španělští fotbalisté porazili Švýcary na penalty a jsou v semifinále ME

Petrohrad - Fotbalisté Španělska porazili Švýcarsko 3:1 v penaltovém rozstřelu a jsou prvními semifinalisty mistrovství Evropy. Po 90 minutách i prodloužení se v Petrohradu hrálo 1:1.

Svěřenci trenéra Luise Enriqueho se dostali do vedení v osmé minutě zásluhou vlastní trefy Denise Zakariy. O hodinu později vyrovnal Xherdan Shaqiri. Od 77. minuty hráli Švýcaři bez vyloučeného Rema Freulera. Také druhý zápas obou týmů ve vyřazovací fázi dospěl do prodloužení. Španělé v něm měli převahu, ale ani přes velký tlak nerozhodli.

V penaltovém rozstřelu se za "La Roja" prosadili Olmo, Moreno, Oyarzabal a za Švýcary pouze Gavranovic. Neproměnili Španěl Busquets a Rodri a na druhé straně Schär, Akanji a Vargas. Švýcarsko tak na rozdíl od osmifinálového rozstřelu s úřadujícími mistry světa Francouzi neuspělo.

Španělé jsou mezi čtyřmi nejlepšími celky evropského šampionátu po devíti letech. Pokaždé, když ve čtvrtfinále zvítězili, turnaj ovládli (1964, 2008 a 2012). Se třemi triumfy jsou spolu s Německem nejúspěšnější zemí na Euru. "Teď už musíme Euro vyhrát," citoval web UEFA gólmana Unaie Simóna.

Tým z Pyrenejského poloostrova, který v úvodu vyřazovací fáze porazil Chorvatsko 5:3 po prodloužení, si o finále zahraje v Londýně 6. července s lepším z dvojice Belgie - Itálie.

Švýcaři se ve čtvrtfinále velkého turnaje představili poprvé od domácího mistrovství světa v roce 1954 a při pátém startu na Euru vůbec poprvé. Na premiérovou semifinálovou účast na mezinárodní akci si ale musí počkat.

"Mám smíšené pocity. Jsem hrdý. Odcházíme s hlavami nahoře. Na druhé straně jsme byli blízko semifinále, to se často nestává. Převládá ale u mě víc pozitivních než negativních pocitů," řekl trenér Vladimir Petkovic. "Jsem na tým opravdu pyšný. Penalty jsou 50 na 50, sledoval jsem je s nervozitou. Chybělo nám trochu štěstí," uvedl Shaqiri, který vystřídal v 81. minutě.

"La Roja" otevřeli skóre v osmé minutě, kdy Albyho střelu zpoza šestnáctky usměrnil za brankáře Sommera záložník Zakaria. Byl to už desátý vlastní gól na letošním turnaji, zatímco na předchozích patnácti evropských šampionátech v letech 1960 až 2016 jich dohromady padlo devět.

Španělé se snažili o navýšení náskoku. Koke ale z přímého kopu přestřelil a Azpilicueta po rohu hlavičkoval pouze do Sommera.

V 64. minutě Zuber z úhlu na Simóna nevyzrál, ale o čtyři minuty později se Švýcarsko dočkalo. Míč se po nedorozumění španělských stoperů Paua Torrese a Laporteho odrazil k Freulerovi, ten ho předložil zakončujícímu Shaqirimu, který v roli kapitána nahradil vykartovaného Xhaku.

V 77. minutě Freuler skluzem ostře zajel do střídajícího Morena a rozhodčí Oliver ho okamžitě vyloučil. Zápas dospěl do prodloužení a v něm Španělé od začátku dominovali, všechny jejich šance ale pochytal Sommer. Měli potom ale více štěstí v rozstřelu, přestože ho kapitán Busquets zahájil střelou do tyče. Švýcaři penaltovou suverenitu z předchozího zápasu nezopakovali, po Gavranovicově úspěchu pohořeli tři střelci za sebou a Oyarzabal rozhodl. "Nebyl prostor na selhání. Naštěstí jsem proměnil," konstatoval Oyarzabal.

Španělsko natáhlo sérii neporazitelnosti na 13 utkání a potvrdilo, že se mu proti Švýcarsku daří. V 23 zápasech s ním prohrálo pouze jednou.

Mistrovství Evropy ve fotbale - čtvrtfinále (Petrohrad):

Švýcarsko - Španělsko 1:1 (1:1, 0:1) po prodloužení, na penalty 1:3

Branky: 68. Shaqiri - 8. vlastní Zakaria. Penaltu proměnili: Olmo, Moreno, Oyarzabal - Gavranovic. Penaltu neproměnili: Busquets, Rodri - Schär, Akanji, Vargas. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Widmer, Gavranovic - Laporte. ČK: 77. Freuler (Švýcarsko). Diváci: 24.764 (omezený počet).

Sestavy:

Švýcarsko: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer (100. Mbabu), Zakaria (101. Schär), Freuler, Zuber (90.+2 Fassnacht) - Shaqiri (81. Sow), Embolo (23. Vargas) - Seferovic (82. Gavranovic). Trenér: Petkovic.

Španělsko: Simón - Azpilicueta, P. Torres (113. Alcantara), Laporte, Alba - Koke (90.+1 Llorente), Busquets, Pedri (119. Rodri) - F. Torres (91. Oyarzabal), Morata (54. Moreno), Sarabia (46. Olmo). Trenér: Enrique.