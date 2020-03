Španělsko v počtu nakažených překonalo Čínu, Německo má 455 úmrtí

Berlín/Madrid - Počet nakažených koronavirem ve Španělsku vzrostl za posledních 24 hodin o téměř 6400 na celkových 85.195 od vypuknutí epidemie v zemi a je tak už vyšší, než zaznamenala Čína (asi 82.000). V Německu za neděli vzrostl počet nakažených koronavirem o 4751 na 57.298 případů a zemřelo 66 lidí, dosavadní bilance obětí tak činí 455. Rakousko přesáhlo hranici 9000 nakažených.

Španělsko v počtu nakažených koronavirem překonalo Čínu

Počet nakažených koronavirem ve Španělsku vzrostl za posledních 24 hodin o téměř 6400 na celkových 85.195 od vypuknutí epidemie v zemi. Je tak už vyšší, než zaznamenala Čína, která eviduje asi 82.000 případů. Španělsko je nyní v počtu nakažených koronavirem už třetí na světě za USA a Itálií. Počet úmrtí z řad infikovaných ve Španělsku se za den zvýšil o 812 na celkových 7340, což je druhý nejvyšší počet po Itálii.

Z celkového počtu 85.195 potvrzených případů nákazy ve Španělsku za předchozí dva měsíce se 16.780 lidí už uzdravilo. Ministerstvo zdravotnictví dnes také oznámilo, že koronavirem se nakazilo i 12.298 zdravotníků, z nichž 85 procent je v domácí karanténě. Testy dnes potvrdily koronavirus i u šéfa úřadu pro nouzové situace Fernanda Simóna, který do neděle každý den novinářům údaje oznamoval.

Denní nárůst mrtvých ve Španělsku je dnes o necelé tři desítky nižší než o den dříve a poprvé za více než týden je tak nových obětí oproti předchozímu dni méně.

V procentuálním srovnání denní nárůsty počtu nakažených i obětí klesají od středy, zatímco ten den vzrostl počet nových případů nákazy o 20 procent a obětí o 27 procent, v neděli to bylo o devět procent v případě nakažených a 17 procent v případě obětí. Simón v neděli uvedl, že Španělsko má za sebou nejhorší týden co do počtu obětí. Podle místních médií v něm zemřelo téměř 4500 nakažených.

Stále větším problémem jsou kapacity lůžek na jednotkách intenzivní péče. Osm ze 17 španělských autonomních regionů už překročilo své obvyklé kapacity, takže musely tyto jednotky udělat například i z operačních sálů, napsal dnes deník El País. Podle něj má Španělsko za normálního stavu 4627 lůžek na jednotkách intenzivní péče. V těchto dnech ale musely nemocnice kapacity posílit, například madridský region během posledních tří týdnů zvýšil kapacitu ze 640 na 1500 a Katalánsko ze 650 na 1400 lůžek. Právě tyto dva regiony jsou v zemi nákazou postiženy nejvíce.

V madridském regionu nestačí ani márnice, protože nestíhají pohřební služby, jejichž zaměstnanci rovněž musí dodržovat ochranná opatření. Už v minulém týdnu vznikla dočasná márnice na kluzišti v madridském obchodním centru Palacio de Hielo. Ode dneška dalo pro tyto účely vedení madridského regionu k dispozici budovu zamýšlenou jako sídlo ústavu soudního lékařství v areálu, který se už několik let staví na okraji Madridu pro sídla soudních institucí.

Ministerstvo zdravotnictví také vydalo nařízení, jímž stanovilo, že ceny za pohřby nesmí být vyšší, než byly před vyhlášením nouzového stavu 14. března. Vláda zavedla nouzový stav původně na dva týdny a minulý týden ho parlament o dva týdny prodloužil. Vycházení omezené na nejnutnější případy, jako nákup potravin, léků či cestu k lékaři či do práce, tak bude platit do Velikonoc.

Dnes způsobilo podle místních médií zmatek omezení oznámené o víkendu, v němž vláda ode dneška do Velikonoc nařídila zastavit práci v provozovnách, které nejsou nutné pro chod země. Na poslední chvíli ale platnost o den posunula pro ty, které nemůžou činnost ze dne na den přerušit.

V následujících dvou týdnech mají dále fungovat kromě zdravotnických služeb a bezpečnostních složek média, veřejná doprava, zásobování potravinami, ale i restaurace pro dodávání jídel domů, banky, pošty, veterináři, advokáti či tlumočníci při nutných soudních řízeních nebo rozvoz zboží objednávaného přes internet.

Německo hlásí 4751 nových případů a 66 úmrtí

V Německu za neděli vzrostl počet nakažených koronavirem o 4751 na 57.298 případů a zemřelo 66 lidí, dosavadní bilance obětí tak činí 455. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha.

Nejvíce postiženou německou spolkovou zemí zůstává Bavorsko (13.989 případů), které sousedí s Českem. Na druhém místě je nadále nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (12.178) a třetí Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa (10.943).

Německo kvůli zpomalení šíření koronaviru přijalo řadu opatření, včetně zákazu shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech. Dodatečná omezení zavádějí i jednotlivé spolkové země. Vlastní zemský zákon připravuje Severní Porýní-Vestfálsko, návrh podle deníku Bild mimo jiné počítá se zabavováním zdravotnického materiálu a přístrojů a s jejich následným odkupem za "normální cenu".

Rakousko přesáhlo hranici 9000 nakažených koronavirem

Rakousko dnes překročilo hranici 9000 nakažených koronavirem a více než stovka infikovaných zemřela. Informoval o tom ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Experti, kteří vládě radí v boji proti nákaze, navrhli ještě více zpřísnit současná preventivní opatření. Kancléř Sebastian Kurz následně oznámil, že vláda zavádí povinnost nosit při nakupování roušky, opatření začne platit zřejmě od středy.

Nemoc COVID-19, kterou koronavir způsobuje, byla zatím v Rakousku potvrzena u 9125 lidí, z nichž 108 nákaze podlehlo. Kvůli těžšímu průběhu nemoci je nyní v zemi tisícovka lidí v nemocnicích, 193 pacientů leží na jednotkách intenzivní péče. Za vyléčené je nyní považováno 636 lií, řekl ministr zdravotnictví Rudolf Anschober.

Na tiskové konferenci po zasedání kabinetu Kurz oznámil, že nově bude povinné nosit v obchodech roušky. Stane se tak, až supermarkety budou mít dostatek těchto prostředků, aby je mohly vydávat. Kurz předpokládá, že to bude ve středu.

Jako další preventivní opatření je nucené uzavření všech hotelových provozů. Rakušané, kteří jsou považováni za skupinu nejvíce ohroženou koronavirem, už nebudou muset chodit do práce. Pokud to bude možné, budou moci pracovat z domova. Vláda přilíbila zaměstnavatele odškodnit.

Na začátku pandemie se v Rakousku počet nakažených každý den zvyšoval o 30 procent, nyní je to průměrně 14 procent. Současná situace ale není podle odborníků příznivá, proto žádají další zpřísnění preventivních opatření. Experti poukazují na nezbytnost rychlého snížení takzvaného reprodukčního faktoru (R), což je číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden infikovaný.

"Pokud se nepodaří faktor snížit pod číslo jedna, je možné v Rakousku očekávat desítky tisíc mrtvých a zhroucení zdravotnického systému," citovala APA z expertního rozboru, který byl podkladem pro dnešní jednání vlády.

Pokud se realistický odhad reprodukčního faktoru 1,7 nepodaří snížit, hrozí v polovině dubna zhroucení zdravotnického systému, domnívají se odborníci. Ti varují, že k odvrácení dramatické situace nezbývá takřka žádný čas.

APA poznamenala, že reprodukční faktor jedna odpovídá dennímu nárůstu infikovaných okolo sedmi procent. Jakékoli číslo vyšší než jedna znamená šíření infekce, naopak hodnota pod jednou odpovídá odeznívání nákazy.

Guvernéři ruských regionů mají zvážit opatření proti koronaviru

Počet potvrzených případů koronaviru v Rusku stoupl na 1836. Onemocnění COVID-19, jež koronavirus způsobuje, tam podlehlo devět lidí. Oznámilo to dnes centrum zřízené pro zvládání epidemie. Premiér Michail Mišustin vyzval guvernéry ruských regionů, aby kvůli koronaviru zvážili zavedení podobných opatření jako Moskva.

V hlavním městě smí lidé ode dneška vycházet jen v nejnutnějších případech.

Podle dnešních údajů krizového centra bylo v 71 regionech za minulých 24 hodin diagnostikováno nově 302 případů nákazy. Dosud se uzdravilo 66 lidí, zatím poslední úmrtí je hlášeno z Pskovské oblasti. Z 1836 nakažených osob připadá 1226 na Moskvu.

"Vyzývám politiky ruských regionů, aby věnovali pozornost moskevské zkušenosti a připravili se na možné zavedení podobných opatření ve svých regionech," sdělil dnes Mišustin.

K Moskvě se zatím připojila Murmanská oblast, která sdílí hranici s Finskem a Norskem.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin řekl, že 20 procent Moskvanů se nařízením o izolaci neřídí. Doufá, že se situace zlepší, až bude zavedena elektronická kontrola pohybu lidí, což má být do konce týdne.

Místopředseda bezpečnostní rady státu a bývalý premiér Dmitrij Medveděv občanům prostřednictvím videa vzkázal: "Některým z vás to může připadat jako hra, jako nějaký hollywoodský thriller. Hra to ale není... Bohužel je to reálná hrozba pro nás pro všechny a pro celou civilizaci."

Podle průzkumu nezávislého střediska Levada má úplnou důvěru ve vládní informace o koronaviru jenom 16 procent Rusů. Až 24 procent účastníků průzkumu sdělilo, že vládě v tomto směru vůbec nedůvěřuje.

Ode dneška v Rusku také platí uzávěra vnějších hranic. Týká se všech hraničních přechodů pro automobilovou, železniční i říční přepravu, výjimku bude mít přeprava zboží.

Ačkoli v Moskvě mohou lidé vycházet jenom kvůli nákupu, do lékárny, cesty do práce nebo vyhledání naléhavé pomoci, není omezeno právo z města odjíždět ani do něj přijíždět.

Rusko sice patří k zemím, jež jsou epidemií méně postiženy, přesto tam byl tento týden vyhlášen jako nepracovní, jsou uzavřena nákupní střediska, restaurace i zábavní podniky.