Španělsko rozehraje ME proti Švédsku, Slovensko čeká Polsko

Petrohrad/Sevilla - Fotbalisté Španělska vstoupí do mistrovství Evropy pondělním duelem v Seville proti Švédsku. Ve druhém utkání skupiny E se v Petrohradu utká Slovensko s Polskem. Duel v Andalusii má výkop v 21:00, o tři hodiny dříve začne souboj dvou geografických sousedů.

Španělé startují na jedenáctém Euru a se třemi triumfy z let 1964, 2008 a 2012 jsou spolu s Německem nejúspěšnější zemí. Na evropském šampionátu 2016 ale vypadli v osmifinále stejně jako o dva roky později na mistrovství světa. "Přijeli jsme sem vyhrát. Stoprocentně. Víme, že cesta do finále bude složitá, ale v hlavách jsme si nastavili vítězství," řekl pro uefa.com španělský záložník Thiago Alcántara.

Svěřenci trenéra Luise Enriqueho odehrají i zbylá dvě utkání skupiny v Seville, která v pořadatelství nahradila Bilbao. Na Estadio La Cartuja může přijít maximálně 18.000 diváků, tedy 30 procent z celkové kapacity. "Fanoušci z jihu Španělska se podobají těm jihoamerickým. Hodně tlačí, jsou blázny do národního týmu. Je výhodou mít podporu diváků, slyšet hymnu a cítit hrdost. Bude to fajn," uvedl Alcántara třicetiletá opora Liverpoolu.

"La Roja", v jejichž nominaci poprvé v historii na velkém mezinárodním turnaji chybí hráč z Realu Madrid, nepodlehli Seveřanům čtyřikrát po sobě. V poslední kvalifikaci o Euro je porazili 3:0 v Madridu a v Solně s nimi remizovali 1:1. Soupeři se utkali už ve skupině na ME 2008, kde Španělé zvítězili 2:1.

"Hrát proti Španělům u nich doma je jedna z nejtěžších výzev ve fotbale. Potřebujeme naprosto špičkový výkon, což se nám v minulosti povedlo. Doufám, že se to podaří znovu. V minulosti jsme je pozlobili. Víme, že pokud si všechno sedne, budeme mít rozhodně šanci," prohlásil kouč Janne Andersson.

Švédové se představí na sedmém Euru, od čtvrtfinále 2004 ale pokaždé skončili ve skupině. Kvůli koronaviru jim budou chybět záložníci Dejan Kulusevski a Mattias Svanberg, domácím zase kapitán Sergio Busquets.

Slovensko, které před pěti lety při premiérové účasti na evropském šampionátu prošlo do osmifinále, nepodlehlo Polsku ve čtyřech z posledních pěti zápasů. "Polsko je před námi v žebříčku FIFA. Do turnaje vstupujeme jako outsideři, ale myslím si, že kádry jsou vyrovnané. Dobrý začátek je rozhodně důležitý, ale na minulém Euru jsme taky úvodní duel s Walesem prohráli, přesto jsme postoupili," konstatoval slovenský trenér Štefan Tarkovič.

Poláky čeká čtvrtý start na ME, nejdále došli v roce 2016 do čtvrtfinále. Opírat se budou o kanonýra Bayernu Mnichov Roberta Lewandowského. "Bude to hodně o psychice, soustředění. Nemůžeme si dovolit chyby, musíme se soustředit. Musíme najít mezery u Slováků, protože je to velmi dobře organizovaný tým. Jsou velmi rychlí při přechodu do útoku a ze standardních situací," řekl kouč Polska Paulo Sousa. Padesátiletý Portugalec v lednu nahradil odvolaného Jerzyho Brzeczeka, který s mužstvem vybojoval postup.

Statistické údaje před pondělními zápasy ME: Skupina E: Polsko - Slovensko Výkop: pondělí 14. června, 18:00 (Petrohrad). Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe - Kovács (video, všichni Rum.). Umístění v žebříčku FIFA: 21. - 36. Bilance: 8 3-1-4 13:12. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Polsko: Szczesny - Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszyňski - Krychowiak, Klich, Zieliňski, Puchacz - Jóžwiak, Lewandowski. Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hromada - Haraslín, Hamšík, Mak - Duda. Absence: Milik (zranění) - Hamšík, Schranz (oba nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Lewandowski (66) - Hamšík (26). Zajímavosti: - Slovensko neprohrálo 4 z posledních 5 vzájemných zápasů - Polsko startuje na čtvrtém ME, nejdál došlo v roce 2016 do čtvrtfinále - Slovensko se na Euru představí podruhé, před 5 lety skončilo v osmifinále - Polsko vyhrálo jediný z posledních 7 duelů a v přípravě před ME remizovalo s Ruskem (1:1) a Islandem (2:2) - Slovensko prohrálo v jediném z posledních 8 zápasů, v přípravě před ME rovněž 2x remizovalo s Bulharskem (1:1) a Rakouskem (0:0) - Polsko i Slovensko se ve skupině E střetnou se Španělskem v Seville, Švédsko vyzvou v Petrohradu - Poláky dovedl na ME trenér Brzeczek, kterého ale po lednovém odvolání nahradil Portugalec Sousa - Slováci Kuciak a Šatka působí v Polsku - ve slovenské nominaci jsou 4 hráči z české ligy: Hromada, Schranz (oba Slavia), Hancko (Sparta) a Koscelník (Liberec) Španělsko - Švédsko Výkop: pondělí 14. června, 21:00 (Sevilla). Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Massa (video, It.). Umístění v žebříčku FIFA: 6. - 18. Bilance: 14 6-5-3 23:15. Bilance na ME: 1 1-0-0 2:1. Předpokládané sestavy: Španělsko: Simón - Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alba - Llorente, Rodri, Pedri - Moreno, Morata, F. Torres. Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Berg. Absence: Busquets - Kulusevski, Svanberg (všichni koronavirus). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Morata (19) - Berg (24). Zajímavosti: - Španělsko neprohrálo se Švédskem 4x za sebou včetně 2 utkání v poslední kvalifikaci o ME (výhra 3:0 v Madridu a remíza 1:1 v Solně) a zápasu v základní skupině Eura 2008 (vítězství 2:1) - Španělé doma porazili Švédy 3x po sobě s celkovým skóre 10:0 - Španělsko čeká 11. start na ME, se 3 triumfy (1964, 2008 a 2012) je spolu s Německem nejúspěšnější zemí - Švédsko, jehož největším úspěchem je bronz z domácího ME 1992, startuje na Euru posedmé, od čtvrtfinále 2004 ale pokaždé skončili ve skupině - Švédsko vyhrálo na ME jediný z posledních 8 zápasů - Španělsko v kvalifikaci o ME v 10 utkáních nenašlo přemožitele (8 výher, 2 remízy), Švédsko podlehlo pouze Španělům (6 výher, 3 remízy) - Španělsko drží sérii 8 utkání bez prohry, v přípravě před ME remizovalo s Portugalskem (0:0) a zdolalo Litvu (4:0) - Švédsko vyhrálo 5x za sebou a 4x bez inkasované branky, v přípravě před ME si poradilo s Finskem (2:0) a Arménií (3:1) - Španělsko odehraje všechny 3 zápasy skupiny E v Seville, Švédsko se se Slovenskem a Polskem utká v Petrohradu - ve španělské nominaci na velký mezinárodní turnaj poprvé chybí hráč Realu Madrid - klubovými spoluhráči jsou Španěl De Gea a Švéd Lindelöf (Manchester United), Oyarzabal a Isak (San Sebastian) a Morata a Kulusevski (Juventus)