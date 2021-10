Španělsko plánuje, že majitelé psů budou muset před jejich pořízením na kurz

Madrid - Ve Španělsku chystají nový zákon o ochraně a právech zvířat, který mimo jiné předpokládá, že psy nebudou smět jejich majitelé nechat doma samotné déle než 24 hodin. Před pořízením domácího mazlíčka také budou muset lidé absolvovat kurz, jak se o psa starat. Vyplývá to z návrhu, který připravila komise spadající pod ministerstvo sociálních věcí a který byl tento týden předložen k veřejné debatě. Informují o tom místní média.

Cílem nového zákona, který by měl po schválení vládou a parlamentem vstoupit v platnost v roce 2023, je zakotvit celonárodní pravidla pro ochranu domácích mazlíčků. Jednotlivé regiony budou muset dodržovat tato základní pravidla, která ale mohou samy ještě zpřísnit. Zákon se netýká hospodářských zvířat, ani skotu chovaného pro býčí zápasy.

Pokud by byl zákon v této podobě schválen, museli by majitelé psů ve Španělsku před jejich pořízením absolvovat kurz. Jeho obsah zatím návrh nezmiňuje. Domácí mazlíčky by rovněž jejich majitelé neměli nechávat na balkonech či v zavřených autech vystavené chladu či horku, ani je přivazovat na vodítku před obchodem bez dozoru. Doma nemají být kočky samotné déle než tři dny, v případě psů je to 24 hodin.

Podle federace sdružení ochránců zvířat se ve Španělsku každé dvě minuty najde na ulici opuštěný pes či kočka a mnozí jsou po několika týdnech utracení, pokud je nikdo neadoptuje. Výjimkou jsou Katalánsko a madridský region, které je utrácení nalezených psů a koček bez příslušného zdůvodnění zakázáno, uvedl deník El Periódico. Podle nového návrhu zákona by měla být povolena pouze eutanazie zvířat za dohledu veterináře a jen v těch případech, že se zvířeti ukončí utrpení.

Návrh zákona o ochraně domácích mazlíčků rovněž nařizuje jejich sterilizaci, pokud žijí v jedné domácnosti fena a pes. To by znamenalo, že rozmnožování psů by tak mohly provozovat jen registrované osoby či organizace. Zakázán má být podle nové normy také chov divokých zvířat v cirkusech a zrušen má být seznam nebezpečných psích ras. Zda je pes nebezpečný, by se mělo posuzovat individuálně, a ne podle rasy.

Návrh počítá rovněž s vytvořením národního registru fyzických a právnických osob, jimž bylo v trestním či správním řízení zakázáno zvířata chovat či provozovat praxi s nimi spojenou.