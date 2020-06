Španělsko otevře hranice už 21. června, s Portugalskem později

Madrid - Španělsko otevře své hranice vůči ostatním zemím schengenské zóny už 21. června, a ne až 1. července, jak dosud plánovalo. Informovala o tom dnes španělská média včetně deníku El País. Až v původním termínu se však otevřou hranice s Portugalskem.

Španělsko i tak své hranice otevře poději, než většina ostatních unijních zemí. Ty se totiž i s Bruselem shodují, že vnitřní hranice schengenského prostoru by měly být opět volně průjezdné do pondělka.

Španělská vláda dříve informovala, že do země vpustí turisty, aniž by museli do karantény, od 1. července.

Baleárské ostrovy však mohou začít přijímat turisty už od pondělí. Jde o pilotní projekt, který schválila španělská vláda a který umožňuje dovézt německým kancelářím až 10.900 německých turistů už tento měsíc.

Většina Španělska už je mezitím v poslední fázi rozvolňování omezení pohybu a kontaktů mezi lidmi. Galicie na severozápadě země se v pondělí stane prvním španělským regionem, v němž budou zrušena všechna opatření až na nošení roušek na veřejnosti.

Španělé stále nemohou volně cestovat mezi jednotlivými regiony. Pohyb osob má být zcela uvolněn 21. června, kdy má být zároveň zrušen nouzový stav.