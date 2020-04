Španělsko má přes 15.000 mrtvých, v Itálii téměř 18.300 obětí

Berlín/Madrid/Varšava - Počet obětí onemocnění covid-19 dnes ve Španělsku překonal hranici 15.000, za posledních 24 hodin nemoci podlehlo 683 lidí. Jedná se o nižší počet nových obětí, než v předchozích dvou dnech. Německo ve středu zaznamenalo dalších 246 úmrtí osob nakažených koronavirem. Za poslední dva dny jich tak dohromady zemřelo rekordních 500. V Itálii zemřelo na nákazu dalších 610 lidí, mrtvých je už 18.279. Británie hlásí dalších 881 úmrtí, omezení pohybu země zatím neruší. Protikoronavirová opatření prodlužují Polsko a Maďarsko.

Itálie hlásí dalších 610 obětí koronaviru, mrtvých je už 18.279

V Itálii za poslední den zemřelo 610 pacientů s koronavirem, což je více, než po dva předchozí dny. Celkem má země už 18.279 obětí nemoci covid-19. Oproti středě stoupl i počet nově nakažených a infikovaných je celkem přes 143.000, informoval dnes úřad civilní ochrany.

Lékařská organizace FNOMCeO také uvedla, že registruje už 103 úmrtí mezi lékaři. Celkem jsou nakaženy tisíce zdravotníků.

Za posledních 24 hodin bylo na koronavirus pozitivně testováno 4204 lidí, ve středu to bylo 3836 osob, a v úterý dokonce jen něco málo přes 3000. Nově nakažených je nyní více i v nejhůře postižené Lombardii - ve středu tam zaznamenali 1086 případů, dnes to bylo 1388. Vyšší denní bilance mrtvých byla naposledy v pondělí, kdy úřady nahlásily 636 obětí.

Dnešní čísla podle deníku La Stampa naznačila, že sestupné statistické trendy z posledních dní ještě nemusí znamenat definitivní ústup epidemie. Počet nově diagnostikovaných případů je dnes nejvyšší od 5. dubna. Pozitivní zprávou ale je, že už šestý den v řadě klesá počet pacientů na jednotkách intenzivní péče - těch je nyní 3605. Počet uzdravených stoupl na 28.470 ze středečních 26.491.

Podle italských médií nyní rostou obavy v souvislosti se stoupajícím počtem úmrtí v domovech pro seniory. Například v milánském zařízení Pio Albergo Trivulzio zemřelo dnes 12 seniorů, celkem tam od března koronaviru podlehlo 110 klientů.

Španělsko má přes 15.000 mrtvých a 150.000 nakažených

Počet obětí onemocnění covid-19 dnes ve Španělsku překonal hranici 15.000, za posledních 24 hodin nemoci podlehlo 683 lidí. Jedná se o nižší počet nových obětí než v předchozích dvou dnech, informovala s odvoláním na statistiky španělského ministerstva zdravotnictví agentura Reuters.

Nákaza se v zemi dosud potvrdila u 152.446 lidí, což je o 5756 více než ve středu. Procentuální míra denního nárůstu počtu obětí ve Španělsku znovu mírně klesla, uvádí deník El País. Zatímco před dvěma týdny činila okolo 42 procent, nyní klesla na méně než 4 procenta.

Nárůst nově nakažených evidují všechny španělské regiony s výjimkou španělských enkláv v Maroku, měst Ceuta a Melilla. Nejhůř zasaženou oblastí je stále metropole Madrid, která k dnešku zaznamenala 43.877 nakažených a 5800 mrtvých. Druhým nejvíce stiženým regionem je západošpanělské Katalánsko s více než 31.000 infikovanými a 3148 oběťmi.

Více než 50.000 lidí z celkového počtu nakažených se již vyléčilo. Počet hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19 se ve všech regionech v průměru snížil.

Španělský premiér Pedro Sánchez se domnívá, že epidemie v zemi se chýlí ke konci, data z posledních dní jsou podle něj povzbudivá.

Británie hlásí dalších 881 úmrtí, omezení pohybu zatím neruší

Nejméně 7978 pacientů s pozitivním testem na koronavirus už zemřelo v nemocnicích v Británii. Oficiální bilance se za poslední den zvýšila o 881 případů, tedy o něco méně než o den dříve. Nových případů infekce dnes britská vláda ohlásila 4344, což je rovněž ve srovnání se středou nižší číslo. Britský ministr zahraničí Dominic Raab nicméně na tiskové konferenci oznámil, že vývoj zatím není takový, aby mohla být uvolňována omezení pohybu obyvatel.

Karanténní režim platí v Británii od 23. března. Britský premiér Boris Johnson jeho zavedení oznamoval s tím, že opatření by mohlo být po třech týdnech přehodnoceno. Raab ovšem nyní dal jasně najevo, že restrikce zůstanou beze změn i příští týden. "Ještě to nemáme za sebou. Musíme vytrvat," řekl novinářům.

"První signály naznačují, že (opatření) jsou účinná," citovala zpravodajská společnost BBC šéfa diplomacie, který po hospitalizaci Johnsona tento týden převzal řízení kabinetu. Raab ovšem dodal, že počet úmrtí na nemoc covid-19 je stále na vzestupu a že karanténní režim bude muset pokračovat "dokud nebudeme mít důkazy, že jsme se posunuli za vrchol".

Dnešní denní přírůstek vládního součtu obětí je o 57 případů nižší než ten středeční, čísla z posledních tří dnů jsou ale zároveň výrazně vyšší než ta z minulého týdne. V britských nemocnicích už na covid-19 umřelo na 8000 lidí, skutečný počet obětí nemoci z koronaviru SARS-CoV-2 je ovšem s největší pravděpodobností výrazně vyšší vzhledem k úmrtím mimo nemocniční prostředí. Například francouzská vláda už eviduje přes 3000 úmrtí v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních.

Televize Sky News dnes informovala, že covid-19 v Británii podlehl také lékař, který minulý měsíc vyzýval premiéra Johnsona, aby urychleně zajistil ochranné pomůcky pro všechny pracovníky státního zdravotnického systému NHS. Později byl 53letý Abdul Mabud Chowdhury hospitalizován kvůli nákaze koronavirem; urolog a otec dvou dětí zemřel po 15 dnech.

V Německu ve středu zemřelo 246 lidí nakažených koronavirem

Německo ve středu zaznamenalo dalších 246 úmrtí osob nakažených koronavirem. Za poslední dva dny jich tak podle Institutu Roberta Kocha (RKI) dohromady zemřelo rekordních 500. Prokázaných infekcí je celkem 108.202, což je nárůst o 4974 za 24 hodin. Přesto německý ministr zdravotnictví Jens Spahn uvažuje o tom, že po velikonočních prázdninách bude zřejmě možné uvolnit některá dosavadní omezení.

Nejpostiženějšími spolkovými zeměmi zůstávají Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko, které dohromady registrovaly přes 72.000 nakažených a více než 1500 mrtvých. V celém Německu dosud zemřelo 2107 infikovaných, v průměru jim bylo 80 let. Úmrtnost nyní podle šéfa RKI Lothara Wielera dosahuje 1,9 procenta a zřejmě dále poroste, i proto, že mezi nemocnými je stále více starších lidí.

Dobrou zprávou naopak je, že se podle odhadu Wielera, který ale zatím nechce mluvit o uvolnění situace, vyléčilo už téměř 50.000 nakažených.

Stejně jako v řadě dalších zemí se i v Německu stále častěji mluví o tom, kdy bude možné začít uvolňovat přijatá omezující opatření. V celé spolkové republice zatím platí do 19. dubna. Kancléřka Angela Merkelová bude o dalším postupu jednat po Velikonocích 14. dubna s ministerskými předsedy spolkových zemí. Dnes bude kancléřka o vývoji epidemie opět diskutovat s členy své vlády.

Ministr zdravotnictví Spahn, podle něhož už je vidět účinek přijatých opatření, počítá s tím, že pokud se dosavadní trend nezmění, bude možné po Velikonocích mluvit o postupném návratu k normálním poměrům. Řekl to v rozhovoru s listem Handelsblatt. Na tiskové konferenci v Berlíně ale odpoledne poznamenal, že větší společenské akce jako festivaly budou lidé muset oželet i v příštích měsících. Vyzval občany k důslednému dodržování pravidel i o Velikonocích.

S tím, že v létě budou znovu žít zcela běžný život, ale zřejmě Němci počítat nemohou. Šéf německé lékařské komory Klaus Reinhardt je totiž přesvědčen, že na tradiční letní cesty za dovolenou bude letos ještě příliš brzy, zvláště pokud jde o destinace jako Itálie nebo Španělsko.

Polsko a Maďarsko prodlužují omezující protikoronavirová opatření

Maďarsko ve snaze zpomalit šíření koronaviru prodloužilo celostátní omezení pohybu na neurčito s tím, že vláda bude nezbytnost tohoto opatření vyhodnocovat každý týden. Oznámil to dnes premiér Viktor Orbán, který zároveň vyzval občany, aby omezení dodržovali i o velikonočních svátcích, uvedla agentura Reuters. Také polský premiér Mateusz Morawiecki dnes ohlásil prodloužení platnosti všech omezujících opatření přijatých s cílem zbrzdit šíření nákazy. Zároveň sdělil, že plán pro podporu ekonomiky vláda představí až po Velikonocích.

Školy zůstanou podle Morawieckého zavřené ještě dva příští týdny, tedy do 26. dubna. O stejnou dobu se prodlužuje pozastavení letecké dopravy a také kontroly na hranicích. Nicméně zákaz vstupu cizinců do země zůstane v platnosti až do 3. května.

Polský ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski kromě toho oznámil, že od čtvrtka 16. dubna bude v zemi platit povinnost chodit na veřejnosti s rouškami nebo s jiným způsobem zakrytými ústy a nosem.

Podle ministerstva zdravotnictví od středy v Polsku přibylo 370 nových případů a dalších 16 lidí zemřelo. Doposud tak bylo diagnostikováno 5575 případů infekce, z toho 174 nakažených zemřelo.

V Maďarsku se podle vládního webu koronavirus.gov.hu nově nakazilo 85 lidí a celkový počet infikovaných se zvýšil na 980. Úmrtí dávaných do souvislosti s koronavirem je dosud evidováno 66. U osmi lidí, kteří zemřeli od středy, se jedná vesměs o starší osoby. Výjimkou byl chronicky nemocný 48letý pacient.

Koronavirová infekce se rozšířila ve velkém pečovatelském domě pro seniory v Budapešti. V zařízení, kde může pobývat až 544 lidí, se nakazilo více než sto osob, přičemž pět postižených zemřelo, informovala dnes podle agentury MTI při tiskové videokonferenci šéfka maďarských zdravotnických úřadů Cecilia Müllerová.

Sdělila rovněž, že několik starých lidí se koronavirem nakazilo také v jiném podobném zařízení v maďarské metropoli. Podle Müllerové by jich nemělo být víc než deset.