Španělsko má přes 10.000 obětí koronaviru, Itálie téměř 14.000

Řím/Madrid/Berlín - Několik západních států, které patří mezi oblasti nejhůře postižené pandemií způsobenou novým typem koronaviru, dnes oznámilo další znepokojivý nárůst případů a obětí nemoci COVID-19. Ve Španělsku podlehlo infekci již více než 10.000 lidí, když za den přibylo rekordních 950 úmrtí z řad nakažených. Smutný rekord v počtu mrtvých během 24 hodin, celkem 569, zaznamenala také Británie. V nejpostiženější zemi Itálii za poslední den zemřelo 760 dalších lidí, celkem už bezmála 14.000. Celosvětová bilance je přes milion infikovaných a více než 50.000 mrtvých.

V Evropě jsou co do počtu nakažených nejhůře postiženými zeměmi Itálie, Španělsko, Německo, Francie a Británie. Italské úřady v posledních 24 hodinách zaznamenaly dalších 760 obětí nákazy. Celkem tu na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo již 13.915 lidí. Počet nakažených stoupnul dnešním dnem na 115.242. Podle italské vlády epidemie v zemi již patrně dosáhla svého vrcholu a nyní by měla začít ustupovat.

Italský průmysl se v březnu propadl oproti předchozímu měsíci o 16,6 procenta - nejvíce od roku 1960. Řím usiluje o vydávání společných dluhopisů eurozóny, které by usnadnilo hospodářskou obnovu. Severní země Evropské unie to ale zatím odmítají. Evropská komise se ústy své předsedkyně Ursuly von der Leyenové omluvila Itálii za nedostatek evropské solidarity při řešení koronavirové krize a slíbila větší pomoc při zvládání hospodářského propadu.

Ve Španělsku se podle dnešní bilance koronavirus nově potvrdil u 8102 osob. Celkem se už v zemi nakazilo 110.238 lidí, čímž se Španělsko už těsně přiblížilo k Itálii. Počet obětí dosáhl 10.003, přičemž přírůstek 950 úmrtí za posledních 24 hodin je nejvyšší od vypuknutí nákazy v zemi.

Smutný rekord v počtu mrtvých během 24 hodin zaznamenala také Británie. Zemřelo tu dalších 569 lidí, tedy nepatrně více než ve středu, kdy úřady ohlásily smrt 563 pacientů v nemocnicích. Celkový počet obětí nákazy vystoupal téměř o čtvrtinu na 2921. Koronavirus se v Británii potvrdil již u 33.718 lidí. Premiér Boris Johnson nadále vykazuje symptomy onemocnění COVID-19, ačkoliv se chystal již v pátek vyjít z izolace. Jeho vláda čelí nebývalé vlně kritiky za postup při řešení koronavirové krize.

V Německu počet infikovaných koronavirem přesáhl 70.000 a vyšplhal se na 73.522, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Ve středu registroval dalších 6156 nakažených, což je jeden z dosud nejvyšších nárůstů. Mrtvých za 24 hodin přibylo 140, celkem je jich už 872. Země zvýšila počet lůžek na jednotkách intenzivní péče z 28.000 na 40.000. Ekonomika by kvůli krizi mohla letos vykázat ještě hlubší propad než za finanční krize v letech 2008 až 2009, uvedl ministr hospodářství Peter Altmaier.

Rekordní přírůstek nakažených má také Rusko, které zatím není nákazou tak těžce postiženo jako Západ. Za 24 hodin zaznamenaly úřady 771 nových případů, v zemi jich je tak již 3548. Nemoci dosud podlehlo 30 lidí. Prezident Vladimir Putin oznámil prodloužení nynějšího režimu nepracovního týdne kvůli koronaviru až do konce dubna.