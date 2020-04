Španělsko hlásí zlepšení, v Rusku nakažených koronavirem přibývá

Madrid/Berlín/Moskva - Španělsko eviduje najmenší denní nárůst obětí koronaviru od 24. března, od čtvrtka jich přibylo 605. Počet potvrzených případů nákazy v Německu vzrostl na 113.525, obětí je celkem 2373. V Rusku od čtvrtka přibylo 1786 nakažených, což je zatím nejvyšší denní nárůst. Rekordní počet 210 nových případů zaznamenalo také Maďarsko, celkově jich má 1190.

Španělsko má za den nejméně obětí koronaviru od 24. března

Ve Španělsku od čtvrtka přibylo 605 obětí nemoci covid-19. Podle listu El País je to nejnižší denní nárůst od 24. března. Potvrzených případů nákazy novým koronavirem přibylo 4576. Celkem se tak virus prokázal již u 157.022 lidí, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví. Celková bilance obětí vzrostla na 15.843.

Ve středu hlásilo ministerstvo 757 nových obětí a ve čtvrtek 683. Do dneška přibylo mrtvých 605. Statistika tak dává za pravdu premiérovi Pedrovi Sánchezovi, který ve čtvrtek uvedl, že se epidemie v zemi chýlí ke konci.

Povzbudivá jsou podle listu El País také data ve statistice nově nakažených. Od čtvrtka přibylo nových případů 4576, tedy asi tři procenta z celkového počtu infikovaných. To je nejnižší nárůst za 24 hodin od okamžiku, co španělské úřady začaly data o nakažených centrálně shromažďovat.

Z celkového počtu více než 157.000 nakažených se podle španělského ministerstva zdravotnictví už 55.668 lidí z nemoci covid-19 uzdravilo. Před dvěma týdny byl denní nárůst mrtvých ve Španělsku dvacetiprocentní, dnes už jen čtyřprocentní.

Ve Španělsku se díky zpomalení nákazy začalo diskutovat o strategii možného uvolňování zákazů. Španělé nemohou vycházet od poloviny března. Vicepremiér Pablo Iglesias dnes řekl, že "jakýkoli krok směrem k uvolnění tak důsledné uzávěry se musí dělat s krajní opatrností".

Sánchez připravil obyvatele na to, že omezení volného pohybu budou platit až do května, avšak některá opatření svazující ekonomiku by mohla být zrušena už v pondělí. Od pondělí by se tak mohli vrátit do práce lidé ve vybraných oborech, například ve stavebnictví.

María José Sierraová z ministerstva zdravotnictví dnes řekla, že princip odstupu musí zůstat zachován, i když se lidé začnou vracet do práce. "Vydáme patřičná doporučení. Nejdůležitější je, aby člověk, u nějž se vyskytne jakýkoli sebemenší symptom nemoci, kontaktoval zdravotníky a zůstal v izolaci," řekla. Dodala, že "se křivka nárůstu nakažených začíná zplošťovat, ale Španělsko má stále velké množství případů".

Nejzasaženější v zemi dál zůstává madridský region, ve kterém se k dnešku potvrdilo přes 44.000 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, v hlavním městě a okolí podlehlo téměř 6000 lidí. Na druhém místě je Katalánsko s téměř 32.000 infikovanými a 3200 mrtvými.

Německo má už 113.525 nakažených koronavirem a 2373 obětí

Počet potvrzených případů koronavirové nákazy v Německu vzrostl za posledních 24 hodin o 5323 na 113.525. V zemi zemřelo dalších 266 lidí s koronavirem Sars-CoV-2, a dohromady tak je obětí nákazy už 2373. Informoval o tom dnes německý Institut Roberta Kocha.

Nárůst počtu nakažených se zvyšuje už čtvrtý den po sobě, informovala agentura Reuters. Předtím počet nově nakažených čtyři dny naopak klesal.

Německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek prohlásila, že nejnovější koronavirový vývoj v zemi dává důvod k opatrnému optimismu. Není podle ní nutné zpřísňovat opatření v boji proti nákaze, s pandemií ale bude spolková republika žít ještě dlouho. Pozitivní vývoj vidí Merkelová třeba v tom, že už trvá výrazně déle, než se zdvojnásobí počet registrovaných infekcí. Desetitisíce nakažených se už navíc vyléčily.

Rusko zaznamenalo nejvyšší denní nárůst nakažených koronavirem

V Rusku od čtvrtka přibylo 1786 nakažených koronavirem, což je zatím nejvyšší denní nárůst, oznámil dnes tamní krizový štáb. Celkový počet nakažených se tak vyšplhal na 11.917. Počet mrtvých se zvýšil o 18 na současných 94.

Ve čtvrtek země hlásila o 1459 infikovaných více. Nižší byl také údaj o nově zemřelých, ve čtvrtek jich bylo 13.

Krizový štáb také podle agentury TASS oznámil první případy nákazy z Tuvské oblasti na jihu Sibiře.

Nejvíc nakažených má Moskva, na niž z nových případů připadá 1124 a celkově je tam infikováno na 7800 lidí. Z nově ohlášených mrtvých připadá na Moskvu 12.

Oficiální statistiky také udávají, že z nemocnic bylo propuštěno 97 pacientů.

Testy na přítomnost koronaviru v Rusku provádí 200 laboratoří, z nich 22 soukromých, uvedla agentura TASS. V moskevských nemocnicích začíná léčba nemoci s použitím krevní plazmy od dárců s dostatečnými protilátkami.

Maďarsko eviduje 210 nově nakažených, jde o největší denní nárůst

Maďarsko má dalších 210 lidí s koronavirem, celkový počet nakažených vystoupil na 1190. Jde o nejvyšší denní nárůst v počtu potvrzených případů od začátku epidemie, informovala dnes s odkazem na vládní data agentura Reuters. Nemoci v Maďarsku podlehlo už 77 lidí. V Polsku počet nemocných podle ministerstva zdravotnictví vystoupil o 167, čímž se bilance nakažených dostala na 5742. Nejméně 175 lidí zemřelo. Polská vláda v nadcházejících dnech očekává kulminaci nákazy.

Maďarsko ve čtvrtek ve snaze zpomalit šíření koronaviru prodloužilo celostátní omezení pohybu na neurčito s tím, že vláda bude nezbytnost opatření vyhodnocovat každý týden. Premiér Viktor Orbán vyzval občany, aby omezení dodržovali také o velikonočních svátcích.

Dnes Orbán také uvedl, že přísná opatření v Maďarsku pomohla zpomalit šíření nákazy, ale dodal, že skutečná zkouška zemi teprve čeká. Až krize v zemi dosáhne vrcholu, bude podle Orbána zapotřebí 8000 ventilátorů a lůžek na jednotkách intenzivní péče, přičemž za za normálních okolností by jich podle něj bylo k dispozici 2000.

Polská vláda dnes oznámila, že počet nakažených by v nadcházejících dnech mohl dosáhnout nejvyššího bodu a pak začít klesat. "Vypadá to tak, že pokud budeme i nadále disciplinovaní, tak máme šanci, že počet infikovaných v nadcházejících dnech dosáhne maxima, a pak začne postupně zpomalovat," uvedl vládní mluvčí Piotr Müller.

Polský premiér Mateusz Morawiecki už dříve ohlásil prodloužení platnosti všech omezujících opatření přijatých s cílem zbrzdit šíření nákazy. Uvedl také, že nákaza by mohla v zemi kulminovat v květnu nebo červnu.