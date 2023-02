Španělsko dodá několik tanků Leopard Ukrajině a vycvičí posádky, píše El País

Madrid - Španělsko dodá Ukrajině čtyři až šest tanků Leopard německé výroby. Současně také vycvičí až deset posádek a techniky, píše dnes deník El País. Tanky vezme ze svých armádních zásob. Klíčová je podle deníku rychlost dodávek, protože Kyjev plánuje nasadit první tankové jednotky s leopardy na bojiště už na jaře.

Španělsko již dříve vyjádřilo ochotu poslat Ukrajině tanky Leopard a záměr potvrdilo poté, co v lednu Německo ohlásilo, že Kyjevu tyto zbraně poskytne. Madrid tvrdil, že chce jednat v koordinaci s dalšími zeměmi, které mají takový úmysl.

Podle vládních zdrojů se Madrid zpočátku chystá Ukrajině předat čtyři až šest kusů těchto tanků, píše deník El País. Konečný počet ale bude záležet na řadě okolností. Madrid zřejmě pošle techniku ze svých armádních rezerv, tyto stroje ale nebyly delší dobu používané a tak potřebují mimořádnou údržbu. Podle některých zdrojů by španělské tanky mohly sloužit pro nebojové účely - například jako tahače.

Klíčovým faktorem pro dodávku je čas, jelikož Kyjev by chtěl nasadit tankové jednotky s německými stroji již na jaře. Madrid poskytne také výcvik ukrajinským vojákům, který by měl trvat dva a půl měsíce. "To je mimořádně krátká doba, která je však hodnocena jako dostatečná, pokud žáci již mají zkušenosti s bojovými tanky," píše deník El País. Za stejnou dobu by španělská armáda měla zprovoznit i Ukrajině určené tanky.

Na konci ledna německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že Německo v prvním kroku dodá Ukrajině 14 tanků Leopard 2A6. K dodávce by se měly přidat i další evropské země, například Polsko, Finsko, Nizozemsko či Portugalsko. Čtyři tanky pošle Ukrajině Kanada. Zaslání svých tanků M1 Abrams slíbily i Spojené státy. Kyjev počítá s tím, že v první vlně dostane 120 až 140 západních tanků, uvedl tento týden ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Není však jasné, jak rychle se podaří tanky předat.

Podle agentury EFE má španělská armáda 347 tanků Leopard. Zhruba 110 z nich jsou starší verze Leopard 2A4 a 239 pak v modernější verzi 2E. Madrid vyjádřil ochotu poskytnout tyto stroje Ukrajině už loni. Jednalo se o dlouhodobě nepoužívané tanky z rezerv. Španělsko nakonec dodávku neuskutečnilo, protože armáda uvedla, že jsou stroje v příliš špatném technickém stavu.