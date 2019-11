Španělské tenisty poslal ve finále DC do vedení Bautista

Madrid - Španělští tenisté vedou ve finále Davisova poháru v Madridu nad Kanadou 1:0 na zápasy. První bod favoritům zajistil Roberto Bautista, který tři dny po smrti svého otce porazil Felixe Augera-Aliassimea 7:6 a 6:3.

Ve druhé dvouhře může o šestém titulu Španělska v soutěži rozhodnout Rafael Nadal. První hráč světového žebříčku se střetne s Denisem Shapovalovem.

Bautista ve čtvrtek opustil španělský výběr a ještě týž den večer jeho otec Joaquín zemřel. Ve finále se ale devátý hráč světa na kurt vrátil a vyhrál. Devatenáctiletého Augera-Aliassimea, který dostal šanci poprvé ve finálovém týdnu, zdolal po boji za necelé dvě hodiny.

První set rozhodl tie-break a Španěl ho získal poměrem 7:3. Ve druhé sadě brejk na 2:0 neudržel, ale další z šesté hry už ustál a po mečbolu se radoval z výhry. Po rychlém pohledu k nebesům slavil skokem mezi realizační tým.

"Je to pro mě velmi zvláštní pocit. Šel jsem na kurt zkusit dostat ze sebe to nejlepší a to se mi povedlo. Jsem šťastný, že má Španělsko první bod," řekl Bautista.

Pokud by Nadal nezvítězil, rozhodne čtyřhra. Do deblu jsou nahlášeni Féliciano López s Marcelem Granollersem, ale očekává se, že by jednoho z nich nahradil Nadal. Na kanadské straně nastoupí Vasek Pospisil a Shapovalov.

Finálovým zápasem Španělů s Kanaďany skončí premiérový finálový turnaj Davis Cupu v Madridu, který nahradil dosavadní model. Během týdne hrálo o trofej 18 týmů.

Výsledky finálového turnaje tenisového Davisova poháru v Madridu:

Finále:

Španělsko - Kanada 1:0 po úvodní dvouhře

Bautista - Auger-Aliassime 7:6 (7:3), 6:3.

Semifinále:

Španělsko - Velká Británie 2:1

Nadal, F. López - J. Murray, N. Skupski 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).