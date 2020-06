Španělské kluby se vrátily k plnohodnotnému tréninku

Madrid - Španělské fotbalové kluby se dnes vrátily k plnohodnotnému tréninku. Dosud se týmy mohly připravovat ve skupině maximálně po 14 hráčích. Mužstva před návratem čekají necelé dva týdny přípravy, La Liga se po koronavirové pauze vrátí 11. června městským derby mezi Betisem a FC Sevilla s brankářem Tomášem Vaclíkem.

Fotbalisté ve Španělsku po březnovém přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru začali individuálně trénovat na začátku května, o dva týdny později přešli ke skupinové přípravě. Nyní podobně jako v Anglii mohou trénovat naplno.

Obhájce titulu Barcelona dnes zveřejnila na twitteru fotografii s titulkem "Znovu spolu", na které je trenér Quique Setién obklopen hráči. Z fotky je patrné, že členové realizačního týmu na rozdíl od hráčů měli roušku. Katalánci zveřejnili také video, na kterém skóruje kapitán Lionel Messi. Fotografie a krátké video z tréninku umístily na sociální sítě i madridské celky Atlético a Real.

"Byla to nezvyklá příprava, když hráči nemohli být pohromadě. Mužstvo poctivě a s velkou sebedůvěrou trénovalo. Při návratu chceme být připravení na 100 procent. Teď jsme zhruba na 95 procentech," řekl televizní stanici Movistar obránce Realu Nacho.

Oproti jiným celkům čeká "Bílý balet" netradiční návrat, jelikož zbývajících šest domácích zápasů v lize sehraje v tréninkovém centru. Druhý tým tabulky rekonstruuje hlavní stadion Santiaga Bernabéua, a protože se stejně bude hrát bez diváků, přesune se na šestitisícové Estadio Alfredo di Stéfano, jež běžně využívá B mužstvo.

"Bylo by divné hrát na Bernabéu bez fanoušků. Na Alfredo Di Stéfano jsme už trénovali. Zvykneme si," uvedl třicetiletý Nacho, jehož mužstvo sehraje první souboj s Eibarem.

Do konce ročníku, jenž vyvrcholí 19. července, zbývá 11 kol. Barcelona vede tabulku o dva body před Realem a v úvodu obnoveného ročníku ji čeká souboj na Mallorce. "Bude to nová soutěž. Potřebujeme získat maximální počet bodů, abychom vyhráli titul. Bude to, jako kdybychom začínali od nuly," prohlásil bek Barcelony Clément Lenglet.

Sezona se má dokončit v rychlém tempu za pět týdnů. Zápasy se budou hrát každý den. "Uvědomujeme si, že hrát tolik utkání po tak dlouhé pauze a za takového vedra je riskantní. Musíme být dobře připravení," konstatoval Lenglet.

První hrací víkend se dva zápasy uskuteční od 13 hodin, ale většina duelů se kvůli vysokým teplotám bude hrát večer. Výjimkou nebude ani výkop ve 22 hodin.

Prezident ligy Javier Tebas uvedl, že vždy ve 20. minutě zápasů zazní na stadionech předtočený potlesk jako poděkování všem, kteří se podíleli na boji s koronavirovou pandemií. Aplaus bude pocházet z videí od fanoušků.

Z velkých evropských soutěží se již 16. května rozběhla německá liga. Po La Lize plánuje restart i anglická Premier League a italská Serie A.