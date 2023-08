Španělky na MS zdolaly Švédsko gólem z 89. minuty a jsou ve finále

Mistrovství světa fotbalistek - semifinále: Španělsko - Švédsko, 15. srpna 2023, Auckland. Španělské fotbalistky se radují z výhry a postupu do finále.

Auckland (Nový Zéland) - Španělské fotbalistky v úvodním semifinále mistrovství světa v Aucklandu zdolaly Švédsko 2:1 gólem kapitánky Olgy Carmonaové z předposlední minuty a poprvé si zahrají o zlato. V nedělním finále se utkají s vítězkami středečního zápasu mezi spolupořadatelem turnaje Austrálií a Anglií.

Všechny tři branky v aucklandském Eden Parku padly až v závěrečné desetiminutovce. Španělky poslala do vedení v 81. minutě střídající devatenáctiletá Paralluelová. Švédky odpověděly za sedm minut díky další náhradnici Blomqvistové. Těsně před koncem utkání rozhodla Carmonaová, která střelou z hranice šestnáctky s přispěním břevna překonala brankářku Musovicovou.

Před necelým rokem přitom španělská reprezentace procházela turbulentním obdobím. Hráčky se vzbouřily proti trenérovi Jorgemu Vildovi a patnáct z nich pohrozilo, že v týmu skončí. Tři si dnes vychutnaly postupové oslavy. "Tohle je historický okamžik. Jsme ve finále, to jsme chtěli," řekl Vilda, jenž ještě před zápasem s připomínkou krize z loňského září poděkoval vedení svazu za tehdejší podporu.

Švédky neuspěly v semifinále stejně jako na světovém šampionátu před čtyřmi lety. V sobotu je čeká znovu zápas o bronz, který obhajují. "Bylo to jako dostat pěstí do břicha, když šly hned znovu do vedení," posteskla si obránkyně Magdalena Erikssonová.

