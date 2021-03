Španělé ztratili v kvalifikaci s Řeky, Ibrahimovic pomohl k výhře

Praha - Fotbalisté Španělska v úvodu kvalifikace o mistrovství světa 2022 nečekaně zaváhali, když v domácím prostředí jen remizovali s Řeckem 1:1. Na trefu Álvara Moraty odpověděl po přestávce proměněnou penaltou Anastasios Bakasetas. Jiní favorité naopak nezaváhali. Němci porazili Island 3:0, Anglie zvítězila nad San Marinem 5:0 a tři body má po výhře 2:0 nad Severním Irském také Itálie. Úspěšný comeback do reprezentace slavil Zlatan Ibrahimovic, který pomohl asistencí k výhře Švédska 1:0 nad Gruzií.

Svěřenci Luise Enriqueho sice v kvalifikaci neprohráli už 58. duel v řadě, v souboji s houževnatými Řeky však netajili po závěrečném hvizdu zklamání. V procentuálním držení míče svého soka přehráli jasně 77:23 a do vedení se dostali po půlhodině hry, kdy se trefil Morata. Po přestávce však fauloval v pokutovém území Martínez a z pokutového kopu srovnal Bakasetas. Na nečekané ztrátě favorita pak nic nezměnil ani jeho závěrečný tlak a několik dalších pádů v pokutovém území, které už však rozhodčí Guida jako penaltové neposoudil.

Naopak Německo, které loni v listopadu utržilo od Španělů v Lize národů debakl 0:6, zahájilo boj o MS úspěšně a v domácím prostředí zdolalo též defenzivně laděný Island. Rozhodnutí přišlo hned v úvodních sedmi minutách, kdy se nejprve trefil Goretzka a vzápětí Havertz. Tým Joachima Löwa pak už jen zpečetil výhru po přestávce zásluho Gündogana. Němci drží v kvalifikaci MS sérii 34 zápasů bez porážky, od roku 2001 nastřádali 29 výher a pět remíz.

Nezaváhala ani Anglie, která proti San Marinu zvítězila 5:0. O dvě branky se postaral Calvert-Lewin, 150. gól v kariéře dal Raheem Sterling. Bez inkasované branky se podařilo vyhrát i Italům, kteří po trefách Berardiho a Immobileho zvítězili nad Severním Irskem 2:0.

Skvělý návrat do švédské reprezentace zažil po necelých pěti letech Ibrahimovic. S 62 brankami nejlepší kanonýr v historii národního týmu se stal i nejstarším hráčem startujícím ve švédském dresu, když v 39 letech a 173 dnech překonal Thomase Ravelliho. V zápase s Gruzií měl navíc podíl na vítězném gólu, v 35. minutě nahrál skórujícímu Claessonovi.

Tvrdou bitvu svedli v Budapešti Maďaři s Poláky. Domácí vedli ještě půl hodiny před koncem o dvě branky, ale soupeř nejprve dvěma slepenými góly střídajícího Piatka a Jóžwiaka vyrovnal a následně zareagoval i na Orbánův gól. Konečnou remízu 3:3 trefil sedm minut před koncem kanonýr Lewandowski. Remízou pak skončila i přetahovaná mezi Skotskem a Rakouskem, za nějž dal dva góly Kalajdzic.

První krok k páté účasti na MS za sebou udělali Švýcaři, kteří o triumfu na hřišti Bulharska 3:1 rozhodli už v úvodních 13 minutách, kdy nastříleli všechny branky. Svěřenci Vladimira Petkovice tak zopakovali stejným poměrem takřka deset let staré vítězství v kvalifikaci ME 2012. Vstup do kvalifikace vyšel i dalšímu osmifinalistovi z minulého MS Dánsku, které si připsalo díky trefám Braithwaitea a Winda vítězství na hřišti Izraele 2:0. Dánové neprohráli v kvalifikačních zápasech již 18. duel v řadě.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale: Skupina B: Španělsko - Řecko 1:1 (1:0) Branky: 33. Morata - 57. Bakasetas z pen. Švédsko - Gruzie 1:0 (1:0) Branka: 35. Claesson. Skupina C: Bulharsko - Švýcarsko 1:3 (0:3) Branky: 46. Despodov - 7. Embolo, 10. Seferovic, 13. Zuber. Itálie - Severní Irsko 2:0 (2:0) Branky: 14. Berardi, 39. Immobile. Skupina F: Izrael - Dánsko 0:2 (0:1) Branky: 13. Braithwaite, 67. Wind. Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 (1:0) Branky: 9. Nicolaescu - 83. Olsen. Skotsko - Rakousko 2:2 (0:0) Branky: 71. Hanley, 85. McGinn - 55. a 80. Kalajdzic. Skupina I: Andorra - Albánie 0:1 (0:1) Branka: 41. Lenjani. Anglie - San Marino 5:0 (3:0) Branky: 21. a 53. Calvert-Lewin, 14. Ward-Prowse, 31. Sterling, 83. Watkins. Maďarsko - Polsko 3:3 (1:0) Branky: 6. Sallai, 53. Szalai, 78. Orbán - 60. Piatek, 61. Jóžwiak, 83. Lewandowski. ČK: 90.+4 Fiola (Maď.). Skupina J: Rumunsko - Severní Makedonie 3:2 (1:0) Branky: 28. Tanase, 50. Mihaila, 86. Hagi - 82. Ademi, 83. Trajkovski. Německo - Island 3:0 (2:0) Branky: 3. Goretzka, 7. Havertz, 56. Gündogan. Lichtenštejnsko - Arménie 0:1 (0:0) Branka: 83. vlastní Frommelt.