Španělé zdolali Itálii a ve finále Ligy národů vyzvou Chorvatsko

Enschede (Nizozemsko) - Fotbalisté Španělska podruhé za sebou postoupili do finále Ligy národů. Podobně jako před dvěma lety v semifinále porazili Itálii 2:1 a v neděli si zahrají o trofej s Chorvatskem. To ve středu zdolalo Nizozemsko 4:2 po prodloužení. Úřadující mistry Evropy v neděli čeká duel o třetí místo proti nizozemskému hostiteli letošního Final Four. Dnešní utkání v Enschede rozhodl v 88. minutě střídající Joselu.

Španělé na stadionu Twente začali aktivněji a už ve třetí minutě otevřeli skóre. Brankář Donnarumma nepřesně rozehrál na kapitána Bonucciho, jemuž Pino sebral míč a v dobré pozici nezaváhal.

Italové odpověděli už za osm minut. Debutující obránce Le Normand zahrál v šestnáctce rukou, nařízenou penaltu proměnil Immobile a připsal si 16. reprezentační gól. Jeho spoluhráč Frattesi pak přidal druhou branku, která ale byla po zásahu videorozhodčího odvolána kvůli ofsajdu.

V úvodu druhé půle si tým z Pyrenejského poloostrova vytvořil slušné šance, ale Donnarumma zlikvidoval Merinovu ránu a Morata přestřelil branku podobně jako později Rodri akrobatickými "nůžkami". Na druhé straně gólman Simón výborným zákrokem vychytal Frattesiho.

Když utkání směřovalo do prodloužení, rozhodl o postupu Španělska čerstvý náhradník Joselu, jenž zblízka šťastně dorazil Rodriho zblokovanou ránu. Třiatřicetiletý útočník Espaňolu skóroval i ve třetím reprezentačním zápase.

Final Four fotbalové Ligy národů v Nizozemsku - semifinále v Enschede: Španělsko - Itálie 2:1 (1:1) Branky: 3. Pino, 88. Joselu - 11. Immobile z pen.