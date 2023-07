Španělé za horkého dne volí parlament, účast je zatím nižší než v roce 2019

Madrid - Španělé dnes hlasují v parlamentních volbách, které mohou ukončit pětiletou vládu socialistického premiéra Pedra Sáncheze. Favoritem je podle průzkumů konzervativní Lidová strana (PP) vedená Albertem Núňezem Feijóoem, který ale v případě svého vítězství nebude moci sestavit vládu bez podpory další strany. Jako jeho největší spojenec se jeví krajně pravicová strana Vox, s níž už PP někde spolupracuje na regionální či komunální úrovni.

Fotogalerie

Volební místností se otevřely v 09:00 SELČ, hlasování končí ve 20:00 SELČ, asi hodinu poté by mohly být známy průběžné výsledky a téměř kompletní před půlnocí. Podle průzkumů žádná strana nebude moci ve Španělsku vládnout sama. "Volba je tak v podstatě mezi další levicovou koalicí a partnerstvím pravice a krajní pravice," napsala AP. Největším spojencem socialistů je levicová platforma Sumar, kterou loni založila druhá místopředsedkyně Sánchezovy vlády a ministryně práce a sociálních věcí Yolanda Díazová.

Parlamentní volby se ve Španělsku poprvé konají v červenci, tedy uprostřed léta, kdy jsou mnozí Španělé na dovolené. I proto španělská pošta registrovala rekordních 2,47 milionu korespondenčních hlasů. Volební účast mohou ovlivnit také vysoké teploty, ve velké části Španělska se očekávaly teploty přes 35 stupňů a někde až 40 stupňů Celsia.

Hlasovat může na 37,5 milionu voličů, z toho 2,3 milionu žije v zahraničí. Zatímco ke 14:00 SELČ činila volební účast podle ministerstva vnitra 40,5 procenta, což bylo více než ve stejné době při předchozích volbách v listopadu 2019 (37,9 procenta), k 18:00 SELČ byla účast 53 procent, oproti volbám v listopadu 2019 nižší o téměř čtyři procentní body.

Mezi prvními šel ráno hlasovat v Madridu premiér Sánchez. Novinářům pak řekl, že ohledně volebního výsledku cítí "dobré vibrace". Feijóo hlasoval rovněž v Madridu kolem poledne, přičemž vyjádřil naději, že Španělsko dnes v noci "zahájí novou éru". "Očekávám a doufám, že se Španělé rozhodnou svobodně, navzdory klimatickým podmínkám a všem nepřízním," uvedl.

Volby se původně měly uskutečnit koncem roku, nejspíš v prosinci, ale Sánchez je překvapivě uspíšil po květnové porážce své strany v regionálních a místních volbách, v nichž bodovali právě lidovci. Nyní se spekuluje, zda se Španělsko po Itálii či Finsku stane další zemí Evropské unie, která přejde k pravicové vládě.

Sánchez doufá, že sociální reformy a další kroky jeho vlády za krizí spojených s covidem-19 a válkou na Ukrajině přesvědčí voliče, aby mu svěřili další mandát. Podle průzkumů má ale větší šance stát se premiérem Feijóo, který PP vede teprve od loňského dubna a který byl předtím 13 let předsedou regionální vlády v Galicii.

Krajně pravicová strana Vox by mohla skončit třetí, podobně jako v listopadu 2019. Pokud by se dostala do vlády s lidovci, bylo by to poprvé od návratu země k demokracii po diktatuře Franciska Franka, jenž zemřel v roce 1975. O třetí místo ale bude Vox podle průzkumů soupeřit s aliancí Sumar. V kampani Feijóo tvrdil, že nesestaví koalici se stranou Vox.