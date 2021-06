Španělé na ME znovu ztratili, s Polskem neudrželi vedení a remizovali

Sevilla - Fotbalisté Španělska jen remizovali na mistrovství Evropy s Polskem 1:1 a zkomplikovali si boj o postup do osmifinále. Na úvodní branku Álvara Moraty z 25. minuty odpověděl na začátku druhého poločasu Robert Lewandowski. Gerard Moreno následně neproměnil pokutový kop. Španělé nevyhráli na turnaji ani ve druhém zápase a s dvěma body jsou ve skupině E až třetí. Poláci získali první bod, díky němuž se dál drží ve hře o postup.

"Chci se na ten zápas podívat a rozebrat si ho. Nemám z něj nejlepší pocit. Možná jsme byli dominantní, ale k vítězství to nestačilo. Naopak se mi líbilo, jak Poláci hráli. Vytvářeli si čisté šance. My jsme se asi až moc snažili a některé kombinace přeháněli. Neproměněná penalta mě mrzí, protože to přišlo v naprosto zásadní chvíli," řekl na webu UEFA španělský trenér Luis Enrique.

Španělé remizovali ve třetím z posledních čtyř duelů a s Polskem ztratili po třech předchozích triumfech poprvé od roku 1994. Zároveň jde teprve o jejich třetí ztrátu s tímto soupeřem z dosavadních 11 dosavadních zápasů.

Španělsko tak bude muset pro postup nutně uspět v závěrečném duelu se Slovenskem, které přivítá v Seville ve středu. Ve stejný den se Poláci utkají v Petrohradu o postup se Švédskem.

"Před zápasem nám málokdo věřil, ale občas je třeba udělat dva kroky zpět, abyste se posunuli o další krok dopředu. Jsem rád, že jsme si vybojovali rozhodující zápas se Švédskem a doufám, i když se to může zdát pozdě, že pro nás šampionát dneškem začíná," řekl obránce Kamil Glik.

Poláci, kteří po úvodní porážce se Slovenskem (1:2) bojovali o naději na setrvání v turnaji, začali utkání aktivně a už v úvodu pálil z dálky Klich, jeho střela ale letěla těsně nad.

Domácí následně podle očekávání zamkli svého soupeře v pokutovém území, jejich územní převaha ovšem byla dlouho bezzubá. To se změnilo až v 25. minutě, kdy Moreno našel v pokutovém volného Moratu a ten poslal pohotově míč do sítě. Sudí sice v první chvíli jeho trefu neuznal kvůli ofsajdu, po konzultaci s videem však verdikt změnil a Španělé se mohli radovat z prvního gólu na turnaji. Zároveň šlo o Moratův 20. zásah v reprezentaci.

Favorité mohli vzápětí svůj náskok zvýšit, ale Moreno po přímém kopu jen těsně minul. Přesto Poláci nebyli ani za nepříznivého stavu bez šancí. Deset minut před koncem první půle našel Lewandowski před brankou Šwiderského, jenž z bezprostřední blízkosti těsně přestřelil. Útočník Soluně byl navíc dál nebezpečný a ve 43. minutě dokonce orazítkoval tyč, přičemž dorážejícího Lewandowského zase vychytal brankář Simón.

Polští svěřenci trenéra Sousy ve druhé půli pokračovali v bojovném výkonu a devět minut po přestávce se dočkali. Jožwiak nacentroval z pravé strany přímo na hlavu Lewandowskému, který se nemýlil. Kanonýr Bayernu dal v národním týmu už 67. branku a stal se prvním Polákem, který se střelecky prosadil na třech evropských šampionátech.

Španělé se vrhli okamžitě do útoku a vzápětí dostali možnost vrátit se do vedení. Po faulu Modera nařídil sudí po zhlédnutí videa pokutový kop. K němu se postavil předtím faulovaný Moreno, jenže trefil pouze levou tyč. Dorážející Morata odkrytou branku zcela minul.

Poláci poslali na hřiště záložníka Kozlowského, který se stal v 17 letech a 246 dnech nejmladším hráčem startujícím na ME v historii, a v dalším průběhu se bránili soupeřovým nájezdům. Aktivní byl dál hlavně Morata, jenž se po hodině hry dostal do další příležitosti, jeho ránu však vytěsnil skvělým zákrokem gólman Szczesny. Následně neuspěl po hlavičce ani úplně volný Torres a Rodriho střela letěla přímo do náruče Szczesného.

Polský gólman šest minut před koncem znovu vychytal i Moratu a udržel týmu naději, aby mohl dál bojovat o obhajobu účasti ve čtvrtfinále. Naopak favorizovaní Španělé se dostali před utkáním se Slovenskem pod ještě větší tlak. "Další výhra nám protekla skrz prsty a teď nás čeká zápas, který pro nás bude jako finále," uvedl Morata.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina E (Sevilla):

Španělsko - Polsko 1:1 (1:0)

Branky: 25. Morata - 54. Lewandowski. Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Torres, Rodri - Klich, Moder, Jožwiak, Lewandowski. Diváci: omezený počet.

Sestavy:

Španělsko: Simón - M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba - Koke (68. Sarabia), Rodri, Pedri - Moreno (68. Ruiz), Morata (87. Oyarzabal), Olmo (61. Torres). Trenér: Enrique.

Polsko: Szczesny - Bereszyňski, Glik, Bednarek (85. Dawidowicz) - Jožwiak, Moder (85. Linetty), Klich (55. Kozlowski), Puchacz - Šwiderski (68. Frankowski), Zieliňski - Lewandowski. Trenér: Sousa.

Tabulka:

1. Švédsko 2 1 1 0 1:0 4 2. Slovensko 2 1 0 1 2:2 3 3. Španělsko 2 0 2 0 1:1 2 4. Polsko 2 0 1 1 2:3 1