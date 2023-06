Španělé mají po nejrychlejším gólu v historii ME do 21 let jisté čtvrtfinále

Španělský fotbalista Abel Ruiz (vpravo) oslavuje gól v zápase proti Chorvatsku na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let, 24. června 2023.

Španělský fotbalista Abel Ruiz (vpravo) oslavuje gól v zápase proti Chorvatsku na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let, 24. června 2023. ČTK/AP/Andreea Alexandru

Bukurešť - Útočník Abel Ruiz zařídil v sobotu nejrychlejším gólem v historii mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let vítězství Španělska 1:0 nad Chorvatskem a postup do čtvrtfinále turnaje. Třiadvacetiletý hráč Bragy skóroval v Bukurešti už ve 20. sekundě a překonal rekord Němce Floriana Wirtze, který v semifinále předloňského šampionátu dal Nizozemsku gól po 29 sekundách (2:1).

Španělé mají ve skupině B dvě výhry a jisté čtvrtfinále stejně jako Ukrajina, která porazila vlastním gólem v závěru rovněž 1:0 spolupořadatelské Rumunsko.

Rekord šampionátu padl i v zápase další pořadatelské země Gruzie proti Belgii (2:2), který v Tbilisi na národním stadionu Borise Paichadzeho sledovalo 41.887 diváků. Domácí tým po předchozí nečekané výhře nad Portugalskem (2:0) vede se čtyřmi body tabulku skupiny A, portugalští obhájci stříbra jsou na chvostu s jediným bodem na prahu vyřazení.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let:

Skupina A:

Gruzie - Belgie 2:2 (0:2)

Branky: 51. Citajšvili, 87. Guliašvili - 15. De Cuyper, 38. Ramazani.

Portugalsko - Nizozemsko 1:1 (1:0)

Branky: 20. Almeida - 78. Brobbey.

Tabulka:

1. Gruzie 2 1 1 0 4:2 4 2. Belgie 2 0 2 0 2:2 2 3. Nizozemsko 2 0 2 0 1:1 2 4. Portugalsko 2 0 1 1 1:3 1

Skupina B:

Rumunsko - Ukrajina 0:1 (0:0)

Branka: 89. vlastní Dican. ČK: 90.+2 Vanat (Ukr.).

Španělsko - Chorvatsko 1:0 (1:0)

Branka: 1. Ruiz.

Tabulka:

1. Španělsko 2 2 0 0 4:0 6 2. Ukrajina 2 2 0 0 3:0 6 3. Chorvatsko 2 0 0 2 0:3 0 4. Rumunsko 2 0 0 2 0:4 0