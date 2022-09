Španělé jsou pojedenácté v řadě v semifinále ME, Markkanen je nezastavil

Berlín - Španělští basketbalisté se pojedenácté za sebou probojovali do semifinále mistrovství Evropy. V Berlíně dnes zvítězili nad Finskem 100:90 i díky 27 bodům Willyho Hernangómeze. Seveřanům při jejich premiérové účasti ve čtvrtfinále nestačil další výborný výkon Lauriho Markkanena, který zaznamenal 28 bodů a 11 doskoků.

Příštím soupeřem španělského výběru bude vítěz večerního utkání mezi domácím Německem a Řeckem, které v neděli vyřadilo v osmifinále českou reprezentaci. Úřadující mistři světa, kteří se již musejí obejít bez dřívějších opor bratrů Gasolů či Sergia Rodrígueze, útočí na čtvrtý evropský titul.

Finové si v úvodu play off poradili s Chorvatskem především díky Markkanenovým 43 bodům a výborně rozehráli i utkání proti Španělsku. Po trefě Mikaela Jantunena z vlastní poloviny hřiště s klaksonem vyhráli první čtvrtinu 30:19 a ve druhé vedli až o 15 bodů.

V druhém poločase se však začala karta obracet. Kromě pivota New Orleans Hernangómeze a jeho bratra Juancha z Toronta, kteří byli nejlepšími španělskými střelci, se o to zasloužil bojovným výkonem také veterán Rudy Fernández. Sedmatřicetiletý hráč si připsal 11 bodů včetně tří trojek a pět získaných míčů.

"Rudy hraje nejlepší turnaj v životě. Je úžasný. A to ho bolí záda, krk, koleno, všechno, ale jde do všeho bez bázně. Vrhá se na hřiště, jakoby mu bylo osmnáct. Jde příkladem tím nejlepším způsobem. Je to ohromný lídr," chválil Fernándeze španělský kouč Sergio Scariolo. Otázky, zda španělský kapitán po ME v reprezentaci skončí, šmahem odmítl. "Proč by končil? Když bude zdravý, počítám, že bude pokračovat. Má v mužstvu jinou roli, než kdy měl. A to je prima, protože zakouší něco úplně nového," prohlásil.

Španělům se také povedlo udržet na dvou tříbodových koších Sasu Salina. Finský střelec, který jich v osmifinále proti Chorvatsku proměnil pět, zakončil šampionát s 22 trojkami na kontě, což je aktuálně nejvíc ze všech hráčů.

S finským dresem se rozloučili osmatřicetiletý Shawn Huff a o čtyři roky mladší Petteri Koponen. "Byly doby, kdy jsme toužili si jenom zahrát na EuroBasketu a teď jsme mezi nejlepšími osmi. Moje tělo už toho má dost, ale finský basketbal je na vzestupu. O budoucnost nemám obavy," řekl Koponen webu Eurohoops.

Čtvrtfinále:

Španělsko - Finsko 100:90 (19:30, 43:52, 73:67)

Nejvíce bodů: W. Hernangómez 27, J. Hernangómez 15, Brizuela 14 - Markkanen 28, Jantunen 18, Madsen 13,

20:30 Německo - Řecko.