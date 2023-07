Španěl Alcaraz vyhrál Wimbledon, obhájce Djokoviče udolal v pěti setech

Londýn - Španělský tenista Carlos Alcaraz zdolal ve finále Wimbledonu za čtyři hodiny a 46 minut obhájce titulu Srba Novaka Djokoviče 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 a ukončil po pěti letech jeho panování na turnaji. Dvacetiletý rodák z El Palmaru znemožnil soupeři šanci získat 24. grandslamový titul, kterým by Djokovič posunul vlastní rekord, a ukončil na travnatých dvorcích v All England Clubu jeho sérii 34 výher. Alcaraz získal po loňském US Open druhý titul na turnajích "velké čtyřky" a setrvá před Djokovičem v čele světového žebříčku.

Šestatřicetiletý Srb nevyhrál ve Wimbledonu poprvé od roku 2018 a přišel o šanci získat v Londýně osmý triumf, kterým by vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Nepodařilo se mu navázat na letošní vítězství z Australian Open a Roland Garros. Ani letos tak nezkompletuje kalendářní grandslam.

Alcaraz oplatil Djokovičovi porážku ze semifinále letošního Roland Garros, kde jej trápily křeče. Rodáka z Bělehradu porazil ve druhém ze tří zápasů a po výhře na turnaji v Queen's Clubu neprohrál 12 zápasů po sobě. Za vítězství získá Španěl prémii 2,35 milionu liber (65 milionů korun), Djokovič obdrží poloviční částku.

"Tohle je splněný sen. Vyhrát tady a zapsat se do historie turnaje," řekl Alcaraz. "Musím ale pogratulovat Novakovi. Hrát proti němu je neuvěřitelné. Vždyť když jsem se narodil, on už vyhrával turnaje," dodal.

Také Djokovič nešetřil na soupeřovu adresu komplimenty. "Myslel jsem, že mě bude trápit jen na antuce a možná na tvrdém povrchu. Na trávě jsem to úplně nečekal, ale zjevně jsem se mýlil," uvedl.

"Zaslouží si pogratulovat, jak se rychle přizpůsobil. Letos hrál před Wimbledonem na trávě jednou, maximálně dvakrát. Proto je neuvěřitelné, co tady dokázal," přidal srbský tenista.

Djokovič prohrál teprve druhé wimbledonské finále a první po deseti letech, kdy nestačil na Brita Andyho Murrayho. Vedle toho, že nedorovnal 24. grandslamovým titulem rekord Australanky Margaret Courtové, nevyužil šanci stát se nejstarším vítězem Wimbledonu v tzv. open éře. Na turnaji neuspěl poprvé od roku 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Alcaraz se stal třetím nejmladším vítězem Wimbledonu.

Atraktivní finále sledoval z hlediště princ William s princeznou Kate a nejstaršími dětmi princem Georgem a princeznou Charlotte. V královské lóži nechyběli ani španělský král Filip VI., herec Daniel Craig a řada tenisových legend včetně wimbledonského šampiona z roku 1973 Jana Kodeše. Podvanácté v historii žebříčku ATP na sebe narazili ve finále Wimbledonu první a druhý hráč světa.

Djokovič měl do rekordního 35. finále grandslamu lepší vstup. V úvodu dvakrát prolomil soupeřův servis, získal vedení 5:0 a po pětatřiceti minutách bral první set. Ve druhé sadě Alcaraz hru vyrovnal a rozhodnutí přišlo ve zkrácené hře. V ní Djokovič nevyužil za stavu 6:5 setbol a Španěl třemi míčky za sebou vývoj otočil. Set zakončil povedeným returnem po čáře. Djokovič nenavázal na předchozích 15 vyhraných tie-breaků na grandslamech po sobě.

Djokovič nechytil ani úvod třetího setu. Přišel o podání a jeho odpor definitivně zlomila pátá hra, která trvala přes 26 minut, šla přes třináct shod a Alcaraz v ní proměnil sedmý brejkbol. Španěl poté získal i zbývající dvě hry a dělil ho set od vítězství. Srbský tenista se nicméně oklepal a pomohly mu dva odvrácené brejkboly v úvodu čtvrté sady. Poté prolomil dvakrát Alcarazův servis a vynutil si rozhodující set.

V něm měl za stavu 1:0 šanci na brejk, ale při smeči zahrál míč do sítě. Alcaraz vývoj otočil a Djokovič zlostí rozbil raketu o sloupek sítě. Španěl utekl do vedení 3:1 a soupeři už do konce utkání nepovolil jediný brejkbol. Po proměněném mečbolu padl radostí na trávník. V duelu zahrál 66 vítězných míčů.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - finále: Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Ženy: Čtyřhra - finále: Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) - Hunterová, Mertensová (3-Austr./Belg.) 7:5, 6:4. Junioři: Dvouhra - finále: Searle (Brit.) - Děmin (5-Rus.) 6:4, 6:4. Čtyřhra - finále: Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Djurič, Gea (6-Srb./Fr.) 6:3, 6:3. Juniorky: Dvouhra - finále: Ngounoueová (2-USA) - Bartůňková (ČR) 6:2, 6:2. Čtyřhra - finále: Kovačková, Samsonová (ČR) - Klugmanová, Lacyová (Brit.) 6:4, 7:5.