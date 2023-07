Španěl Alcaraz ukončil Djokovičovu vládu ve Wimbledonu

Londýn - Španělský tenista Carlos Alcaraz zdolal ve finále Wimbledonu za čtyři hodiny a 46 minut obhájce titulu Srba Novaka Djokoviče 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 a ukončil po pěti letech jeho panování na turnaji. Dvacetiletý rodák z El Palmaru znemožnil soupeři šanci získat 24. grandslamový titul, kterým by Djokovič posunul vlastní rekord, a ukončil na travnatých dvorcích v All England Clubu jeho sérii 34 výher. Alcaraz získal po loňském US Open druhý titul na turnajích "velké čtyřky" a setrvá před Djokovičem v čele světového žebříčku.

Šestatřicetiletý Srb nevyhrál ve Wimbledonu poprvé od roku 2018 a přišel o šanci získat v Londýně osmý triumf, kterým by vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Nepodařilo se mu navázat na letošní vítězství z Australian Open a Roland Garros.

Alcaraz oplatil Djokovičovi porážku ze semifinále letošního Roland Garros. Po výhře na turnaji v Queen's Clubu neprohrál již 12 zápasů po sobě.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - finále: Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Junioři: Dvouhra - finále: Searle (Brit.) - Děmin (5-Rus.) 6:4, 6:4. Čtyřhra - finále: Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Djurič, Gea (6-Srb./Fr.) 6:3, 6:3. Juniorky: Dvouhra - finále: Ngounoueová (2-USA) - Bartůňková (ČR) 6:2, 6:2. Čtyřhra - finále: Kovačková, Samsonová (ČR) - Klugmanová, Lacyová (Brit.) 6:4, 7:5.