Spalovna v Malešicích spustí první dvě ze čtyř linek již dnes

Praha - Spalovna v pražských Malešicích, kterou ve středu poškodil požár, spustí první dvě ze čtyř linek již dnes. Mluvčí Pražských služeb Radim Mana ČTK před 16:00 řekl, že první linka se již spouští a druhá by měla být zprovozněná v horizontu několika hodin. Zbylé dvě byly požárem poškozeny, běžný provoz ale podle mluvčího zvládnou dvě fungující. Dopoledne mluvčí sdělil, že spalovna bude mimo provoz několik dní.

"Podle posledních informací právě dochází ke spouštění první linky a druhá by měla následovat v řádech několika hodin. Třetí a čtvrtá linka jsou poškozeny požárem," napsal ČTK dnes odpoledne Mana.

Požár v jedné z budov vznikl ve středu odpoledne, podle hasičů tam hořely rekonstruované technologie na čištění spalin. Zasahovalo deset profesionálních a devět dobrovolných jednotek, používaly také výškovou techniku. Na další budovy se oheň nerozšířil a hasiči ho za necelé dvě hodiny dostali pod kontrolu.

Video: V jedné z budov spalovny v Malešicích hoří

20.10.2021, 16:00, autor: Hasiči Praha

Spalovna má čtyři kotle, které v posledních letech postupně rekonstruuje. Mana dopoledne řekl, že v době rekonstrukce spalovna běžně jen se dvěma kotli fungovala. "Není to nic mimořádného, je to něco, na co jsme zvyklí," uvedl. Dodal, že po spuštění prvních dvou kotlů bude spálen již navezený odpad a poté se do areálu začne navážet nový. Do té doby jej Pražské služby uskladní na skládkách kolem metropole.

Ve spalovně v Malešicích končí naprostá většina pražského odpadu. Provozují ji Pražské služby, které mají na starost svoz a likvidaci odpadu v metropoli. Firmu vlastní hlavní město.