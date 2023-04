Spalletti po porážce v Miláně kritizoval rozhodčího i vlastní fanoušky

Milán - Trenér neapolských fotbalistů Luciano Spalletti po porážce 0:1 na hřišti AC Milán v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů vyjádřil nespokojenost s výroky rozhodčího Istvána Kovácse. Rumunský sudí mimo jiné v 74. minutě vyloučil záložníka hostů André-Franka Zamba Anguissu. Kouč lídrů Serie A kritizoval rovněž fanoušky Neapole za chování při nedávném domácím ligovém debaklu 0:4 s milánským rivalem.

Anguissa byl ve středu na San Siru dvakrát napomínán za dva fauly během čtyř minut a v úterý proti AC nenastoupí stejně jako klíčový stoper Kim Min-če, jenž v Miláně obdržel žlutou kartu za protesty. Naopak uzdravený kanonýr Victor Osimhen už v odvetě za Neapol hrát bude.

"Každá absence je v téhle fázi sezony zničující, ale máme hráče, kteří mohou díry zacelit. Proto jsme tam, kde jsme. Mužstvu věříme. Jsme smutní, že jsme přišlo o Anguissu, přijde mi to nespravedlivé," řekl Spalletti v televizním rozhovoru.

Zpočátku se nechtěl vyjadřovat k výkonu sudího Kovácse, ale nakonec se neudržel. "Když se podíváte, za co dostal žlutou kartu Zieliňski a za co ji nedostal (domácí) Krunič...," poznamenal čtyřiašedesátiletý trenér.

Nechápal, že milánský Rafael Leao v prvním poločase po zahozené šanci rozkopal rohový praporek a vyvázl bez žluté karty. "Mluvíte o velkých gestech a o Kimovi. Tak mi řekněte o tom rohovém praporku? Jaký vzkaz asi vyšlete dětem, když v zápalu vzteku můžete klidně zdemolovat věci na hřišti?" prohlásil Spaletti. "Máte to všechno jasně před sebou. Ani nemusím verdikty rozhodčího komentovat, můžete se podívat sami," přidal.

Při otázce na očekávanou atmosféru v domácí čtvrtfinálové odvetě se vrátil k tomu, že fanoušci Neapole na začátku dubna při ligovém šlágru s AC Milán na Stadionu Diega Armanda Maradony vyjadřovali tichým protestem nespokojenost s vedením klubu v čele s prezidentem Aureliem De Laurentiisem.

"Bylo to neuvěřitelné a nikdy jim to nezapomenu. Doma jsme slyšeli jenom 1000 slavících fanoušků z Milána. Hráči jsou citliví a vnímají atmosféru kolem sebe. Pokud se to bude opakovat v odvetě, seberu se a odejdu domů. Je nepochopitelné, že jsme hráli v takové absurdní atmosféře. Byli jsme rukojmí," uvedl Spalletti.

Jeho protějšek Stefano Pioli cítil, že "Rossoneri" po úvodní brance Ismaela Binnásira ze 40. minuty mohli vedení navýšit a vytvořit si ještě lepší pozici do odvety. "Soupeř začal lépe, byl agresivnější. Pak jsme odehráli dobrý zápas. Mrzí nás, že jsme v závěru nevyužili početní výhodu. Ale máme výsledek, který nám dává šanci na postup," konstatoval milánský trenér.