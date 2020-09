Spálenka: Palát je pracant, proto je tak ceněným hráčem

Útočník Tampy Bay Ondřej Palát drží nad hlavou Stanleyův pohár po vítězství svého týmu v play off NHL.

Útočník Tampy Bay Ondřej Palát drží nad hlavou Stanleyův pohár po vítězství svého týmu v play off NHL. ČTK/AP/Jason Franson

Praha - Hráčského agenta Roberta Spálenku nijak nepřekvapilo, že se Ondřej Palát zařadil mezi klíčové postavy hokejistů Tampy Bay na jejich cestě za kýženým Stanley Cupem. Šéf hokejové sekce společnosti Sport Invest, která devětadvacetiletého útočníka zastupuje, ocenil v rozhovoru agentury zejména jeho poctivý přístup.

Palát se sice při návratu do hry rozjížděl - alespoň řečí statistik - pomaleji, pak však zářil. Od začátku série 2. kola play off proti Bostonu nastřílel 11 gólů v 17 zápasech a stal se třetím nejlepším kanonýrem letošního play off za spoluhráčem Braydenem Pointem se 14 góly a finálovým soupeřem z Dallasu Joem Pavelským (13).

"Nebyl jsem překvapený. Ondra je ideálním hráčem pro play off, už na farmě se v rozhodujících zápasech sezony dostával mezi nejlépe hrající i bodující hokejisty soutěže. Je to neskutečný pracant, který dokáže svůj um i potenciál prodat v těch nejzásadnějších momentech sezony. A to je u hráče v jakémkoliv sportu velmi ceněná schopnost," řekl Spálenka.

Připomněl v té souvislosti, že Palát musel v klíčových chvílích na startu kariéry o svých kvalitách přesvědčit okolí. Při draftu 2011 si ho Lightning vybrali až z 208. pozice.

"Ondra je výjimečný povahový charakter a pracant, který vždy vynikal pílí a zarputilostí. Nehledá chyby nikdy jinde než ve svém výkonu. Pokaždé se mi vybaví historka, když byl v začátcích na farmě a volal mi, že je tam v páté pětce. Zeptal jsem se ho, jestli to máme nějak začít řešit, zkusit ho vytrejdovat. On mi bez váhání odpověděl, že v žádném případě. Že všem ukáže, kdo je hokejista," vzpomínal Spálenka.

"Sezonu pak dohrával v první pětce, další rok už byl v NHL a byl nominován na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Měl jsem opravdu velkou radost z toho, když podepsal první smlouvu v NHL, stejně jako když se nám v roce 2017 podařilo vyjednat pro něj pětiletou smlouvu v Tampě," dodal Spálenka.

Palát před třemi lety podepsal co se podmínek týká dosud nejzajímavější kontrakt zámořské kariéry, který mu za pět let vynesl celkový příjem 26,5 milionu dolarů. "Tenhle kontrakt pro něj ale nebyl uspokojením, spíš motivací do další práce, což teď názorně ukazuje," zdůraznil Spálenka.

Floridský celek došel za Stanley Cupem z jeho pohledu zaslouženě. "Tampa je skvěle složené mužstvo, které jednoduše nemá výraznější slabinu. Má vynikajícího gólmana Vasilevského, který si v předminulé sezoně vysloužil Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře celé NHL. K tomu se tým může opřít o osobnosti v obranných i útočných řadách. Mnozí z hlavních tahounů v čele s Hedmanem, Kučerovem nebo Stamkosem souhlasili s nižšími smlouvami, aby klub mohl podepsat další kvalitní hráče a vejít se přitom do platového stropu. Celý klub chtěl uspět a přesvědčil každého hráče i zaměstnance o správnosti své cesty," podotkl Spálenka.

Roli podle názoru zkušeného agenta sehrál i šokující bleskový konec v 1. kole play off minulé sezony, kdy Tampu vyřadili hokejisté Columbusu. "Dojít na vrchol vždy znamená eliminovat předchozí chyby. Z loňského ročníku se poučili, krom Stamkose navíc měli hlavní osu týmu zdravou. Už před play off byli pasováni do role jednoho z favoritů a tentokráte to ustáli s grácií. Z mého úhlu pohledu byli letos jednoduše nejlepší a pro pohár si došli právem."

Jakým směrem se podle Spálenky vydají Lightning dál? "Zásadní otázkou bude celkové uvažování organizace. Na farmě mají připravené kvalitní a hladové kluky, kteří v realitě útoku na pohár a podepisování zkušených volných hráčů nedostali prostor. Očekávám, že Tampa po úspěšné sezoně nabídne některé ze zkušenějších a dražších kluků na trh a začnou postupnou přestavbu. Nicméně na pořadu dne není okamžitý ústup z pozic, nadále se bude jednat o velmi kvalitní a ambiciózní klub," ujistil Spálenka.