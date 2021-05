SpaceX vypustila na oběžnou dráhu dalších 60 satelitů pro síť Starlink

Ilustrační foto - Start rakety Falcon 9 společnosti SpaceX z floridského kosmodromu na mysu Canaveral 29. ledna 2020. Raketa vynesla do kosmu čtvrtou sérii 60 satelitů Starlink.

Ilustrační foto - Start rakety Falcon 9 společnosti SpaceX z floridského kosmodromu na mysu Canaveral 29. ledna 2020. Raketa vynesla do kosmu čtvrtou sérii 60 satelitů Starlink. ČTK/AP/John Raoux

Mys Canaveral - Z floridského mysu Canaveral odletěla další série 60 satelitů společnosti SpaceX pro síť Starlink, jež má v budoucnu umožnit přístup k internetu odkudkoli na Zemi. První stupeň rakety Falcon 9 se po vynesení družic na oběžnou dráhu vrátil na Zemi, když přistál v Atlantickém oceánu na plující plošině SpaceX. Úspěšně tak završil svůj rekordní desátý let.

Poté, co vystoupal do stanovené výšky, se první stupeň jako obvykle odpojil a přenechal druhému stupni, aby družice dopravil na předběžnou orbitu přibližně 290 kilometrů nad Zemí. Z ní pak jednotlivé aparáty pomocí vlastního pohonného systému vystoupají na určenou oběžnou dráhu soustavy aparátů sítě Starlink ve výšce 550 kilometrů.

Předchozí zásilku 60 těchto satelitů vynesla SpaceX do vesmíru tento týden v úterý. Pro použitý první stupeň rakety Falcon 9 to byl devátý úspěšný let i s návratem.

S dnešními 60 aparáty celkový počet dosud vypuštěných družic Starlink překročil 1600. Tento údaj ale zahrnuje i prototypy, s nimiž se pro provoz sítě nepočítalo, nebo přístroje, jež selhaly. Funkčních satelitů by podle údajů webu Spaceflight Now mělo být už přes 1500.

Dnes použitý první stupeň Falconu 9 dokončil už svou desátou misi. Mimo jiné předloni v březnu vynesl loď Crew Dragon při jejím prvním, nepilotovaném testu. V rámci projektu Starlink dnes letěl posedmé. SpaceX se od prvního úspěšného návratu prvního stupně své rakety v roce 2015 podařilo 83 takových přistání. Společnost se snaží opětovným využíváním nosičů výrazně zlevnit lety do vesmíru a také zvýšit jejich frekvenci

Hlavním cílem projektu Starlink je lepší přístup k vysokorychlostnímu internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. SpaceX původně počítala s 1440 satelity, ale už získala souhlas pro 12.000 aparátů a uvažuje také o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30.000 družic.