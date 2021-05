Špaček sérii výher nepřeceňuje, přeje si hlavně úspěšný vstup do MS

Praha - Bez jediné porážky zvládli čeští hokejisté finální přípravu na mistrovství světa a korunovali ji triumfem na Českých hrách v Praze. Po úspěších ve dvojzápasech Euro Hockey Challenge s Rakouskem, Německem i Slovenskem zvládli i duely se soky z Euro Hockey Tour Finskem, Švédskem a Ruskem. Při pátečním vstupu do šampionátu v Rize tak budou moci opět proti sborné natáhnout vítěznou sérii na 10 utkání.

"Je to spíš takový postupný vývoj. Začali jsme s nejslabším týmem a postupně se to zlepšovalo, i kvalita soupeřů. Samozřejmě, že se zlepšovala i naše kvalita taky. Vyzkoušeli jsme si pár variant, které chceme hrát, což je pro nás důležité. Teď už je tým pohromadě, příští týden si můžeme potrénovat a vše naladit," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Rusy se podařilo českému týmu porazit na čtvrtý pokus poprvé v sezoně. "Rusové nastoupili ve velmi dobré sestavě, což byla pro nás velmi dobrá prověrka, abychom viděli kluky, o kterých jsme ještě nebyli přesvědčení a hráli o nominaci. Trošku nás na začátku zaskočili tím, jak dobře napadali a bruslili. Po první komerční přestávce jsme se trošku zlepšili a naše hra se zvedla. Ve druhé třetině to byla taková přelejvaná, samozřejmě, že rozhodl gólman a góly," hodnotil Špaček zápas.

Za stavu 2:0 domácí tým odolal pokusu sborné změnit vývoj zápasu a ve 32. minutě Jakub Flek zvýšil na tříbrankový rozdíl. "Moc jsme se stahovali zpátky, vraceli jsme si puky do obranného pásma a tím, jak byli Rusové živí a mohli si přestřídávat, tak nás zavírali. Měli jsme dvě tři dlouhá střídání, ale pak jsme se z toho poučili a hra se zase vyrovnala," uvedl Špaček.

V pátek na MS mohou podle něj týmy vypadat jinak. "Nám přijeli nějací hráči, soupiska se obmění. Vítězství nad Rusy je vždycky cenné a super. Ale úplně bych to nepřeceňoval, zápas byl vyrovnaný a mohl se hnout na jednu stranu nebo na druhu. Byl na naší straně. Důležité to bude v pátek. Je potřeba mít dobrý začátek," uvedl Špaček.

Češi nasadili podruhé za sebou předpokládanou jedničku pro začátek turnaje Šimona Hrubce, jenž ve 12. utkání v národním týmu udržel poprvé čisté konto. "Bylo to o tom, jestli Šimon bude chtít chytat nebo ne. Rozhodl se, že do toho půjde, že si to chce vyzkoušet. Je dlouhá pauza mezi zápasy, myslím, že to hrálo roli a chtěl chytat," popsal Špaček rozhodování o brankáři.

Zápas provázely emoce a popral se elitní bek Filip Hronek s Vladislavem Kameněvem. "V takto vyrovnaném zápase s takovým nasazením nějaké šarvátky budou, ale nebylo to tak hrozné," prohlásil Špaček a byl rád, že se nikdo nezranil jako ve čtvrtek proti Švédsku, kdy si zlomil ruku obránce Jakub Galvas.

"Určitě člověk nechce, aby se někdo tahle zranil. Nechceš, aby ti vypadl třeba elitní obránce ve zbytečných šarvátkách nebo soubojích. Jsem rád, že je konec (přípravy) a můžeme se připravit na pátek. Trochu mi zatrnulo u Libora Šuláka, ale vyrazil si jen dech," dodal Špaček.