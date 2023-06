SP v boulderingu v Praze překvapivě vyhrála Bertoneová

Praha - Světový pohár v boulderingu v Praze překvapivě vyhrála Oriane Bertoneová. Teprve osmnáctiletá Francouzka ve finále porazila i slovinskou hvězdu Janju Garnbretovou. Obě zdolaly tři ze čtyř finálových cest, ale francouzská lezkyně na to spotřebovala méně pokusů. Bronzovou medaili získala další zástupkyně země galského kohouta Flavy Cohautová, jež jako jediná z ostatních zapsala dva topy.

Olympijská šampionka a šestinásobná mistryně světa Garnbretová v Praze startovala poprvé v aktuálním ročníku Světového poháru, protože léčila zraněný palec na noze. V páteční kvalifikaci i v dnešním semifinále byla suverénní a vylezla všech devět cest, ale ve finále zaváhala. Na druhém boulderu neuspěla a na třetím proměnila v cestu na vrchol až třetí pokus, což bylo pro celkový výsledek rozhodující.

Bertoneová sice postupovala do finále až z posledního šestého místa, ale pak se jí mimořádně dařilo. Úvodní boulder zdolala na druhý pokus, následující dva hned napoprvé. Když se na závěrečném boulderu dostala do zóny, měla jistý triumf a jen těžko skrývala emoce. Garnbretová ji nemohla o zlato připravit ani další fleší, tedy okamžitým překonáním boulderu. To čtyřiadvacetiletá slovinská ikona lezeckého sportu dokázala a potvrdila svou stříbrnou pozici.

Francouzka Bertoneová, jež byla loni třetí na mistrovství Evropy, se radovala z premiérového triumfu ve Světovém poháru. Mohla svou radost sdílet i s dvaadvacetiletou krajankou Cohautovou, která slavila bronz.

České reprezentantky se v dnešním programu nepředstavily, všech pět vypadlo v páteční kvalifikaci.

SP ve sportovním lezení v Praze: Ženy: Bouldering: 1. Bertoneová (Fr.), 2. Garnbretová (Slovin.), 3. Cohautová (Fr.). Průběžné pořadí SP: 1. Bertoneová 2649,5, 2. Raboutouová (USA) 2380, 3. Nonakaová (Jap.) 2315.