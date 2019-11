SP v běhu na lyžích přinese řadu novinek i návrat na Vysočinu

Ruka (Finsko)/Praha - Nový ročník Světového poháru v běhu na lyžích, který začne v pátek ve finském středisku Ruka, přinese několik novinek i návrat na Vysočinu. Do Nového Města na Moravě, kde se o body do SP závodilo naposledy v roce 2016, se běžkařská elita vrátí 18. a 19. ledna 2020. A právě tyto závody považuje za vrchol sezony český tým.

Premiérové starty v elitním seniorském seriálu by mohla v Novém Městě zažít devatenáctiletá Barbora Havlíčková, která už závodila na olympijských hrách v Koreji, ale do SP zatím nenaskočila. V nadcházející sezoně se bude koncentrovat hlavně na juniorské závody v čele se světovým šampionátem.

Před českými fanoušky bude chtít uspět i Michal Novák, který se v závěru minulé sezony blýskl čtrnáctým místem na volné patnáctce na SP ve Falunu. To bylo české maximum v elitním seriálu. Novákovi vyhovují novoměstské tratě, na kterých pojede nejdříve 15 kilometrů klasicky s intervalovým startem a pak stejně dlouhý stíhací závod volnou technikou.

Čeští muži i ženy v minulém ročníku Světového poháru bodovali spíše ojediněle a na konci třicítky. Ženská reprezentace by se měla opírat mimo jiné o Kateřinu Razýmovou, která před necelými dvěma týdny vyhrála kontrolní závod FIS na 10 kilometrů volně ve finské Ounasvaaře. Kateřina Janatková tam byla čtvrtá.

V sezoně bez mistrovství světa a olympijských her bude vrcholem Tour de Ski, která se tradičně uskuteční na přelomu roku. Světová federace FIS ale změní způsob bodování v jednotlivých etapách, budou upozaděny sprinterské etapy a do závěrečného dílu s výstupem na sjezdovku Alpe Cermis se bude startovat hromadně, nikoliv s odstupy podle pořadí v seriálu.

Novinkou bude únorová Ski Tour 2020, která odstartuje ve švédském Östersundu a skončí v norském Trondheimu. Jejím vrcholem bude 38 kilometrů dlouhá etapa pro muže i ženy s přechodem švédsko-norských hranic. FIS myslela také na sprinterské specialisty, pro které připravila Sprint Tour se dvěma etapami v Québeku a jednou v Minneapolisu.

Na třetí celkový triumf ve Světovém poháru bude útočit Nor Johannes Hösflot Klaebo. Na konci sezony mu bude 23 let, a pokud by křišťálový glóbus vyhrál, byl by nejmladším trojnásobným vítězem SP v historii. Dosud se to nejdříve podařilo legendárnímu Švédovi Gunde Svanovi, který v roce 1986 získal třetí glóbus jako čtyřiadvacetiletý. Pak přidal další dva. Třikrát za sebou vedle Svana vyhrál elitní seriál jen Nor Björn Dählie.

Mezi ženami bude premiérový triumf obhajovat Norka Ingvild Flugstad Östbergová. Největší konkurentkou devětadvacetileté závodnice by měla být jiná Norka Therese Johaugová, která se loni vrátila po dopingovém trestu a v SP skončila druhá. V minulé sezoně vyhrála hodnocení distančních závodů.

Světový pohár v běžeckém lyžování 2019/2020 odstartují v pátek sprinty klasickou technikou. V sobotu poběží ženy 10 kilometrů a muži 15 kilometrů klasicky. V neděli budou v Ruce na programu stejně dlouhé stíhací závody volnou technikou.