SP přilákal do Karlových Varů triatlonovou elitu

Karlovy Vary - Počtvrté za sebou bude nedělní triatlonový závod v Karlových Varech součástí Světového poháru. Fanoušci se mohou těšit na nejlépe obsazený závod v české triatlonové historii. Na start se postaví aktuální světoví šampioni Francouz Vincent Luis a Britka Georgia Taylor-Brownová. Chybět nebude ani vítězka předchozích dvou závodů v Karlových Varech Vendula Frintová.

V lázeňském městě se o víkendu představí devět závodnic z elitní desítky na mistrovství světa v Hamburku, které bylo o uplynulém víkendu prvním závodem Mezinárodní triatlonové unie (ITU) po koronavirové pauze. V Karlových Varech se uskuteční teprve druhý letošní závod SP. Ten první se konal v Austrálii před vypuknutím pandemie.

"Je to náplast na všechny rány, které jsme za celou dobu koronavirové krize utrpěli. Je opravdu nádherné podívat se, že máte 50 procent závodníků ve startovním poli, těch, kteří by standardně mohli závodit na olympijských hrách," řekl na středeční tiskové konferenci ředitel závodu Vladimír Malý.

"Máte tam taková jména, která bychom po jednom za normální situace lovili a možná ani neulovili a stálo by nás to spoustu peněz a úsilí. Takto bez jakýchkoli motivací se nám v Karlových Varech postaví hvězdná elita," uvedl Malý.

Na rozdíl od Hamburku se závodu smějí zúčastnit fanoušci, jejichž počet nebude regulován. Měli by však dodržovat určitá pravidla. "Pro diváky je restrikcí nejméně. Bude to v rozměrech apelu, aby dodržovali rozestupy sami mezi sebou, aby se nepřibližovali k závodníkům a byli s nimi solidární v nošení roušek," prohlásil Malý. Závodnicí sundají roušky až před závodem.

Novinkou při závodě je použití dronu, který dohlédne na bezpečnost závodníků při plavecké části na Rolavě. Stejně jako před rokem i tentokrát pomohli se stavbou trati odsouzení z ostrovské věznice.

Frintová, která v Karlových Varech získala v roce 2017 stříbro, na vítězný hattrick nepomýšlí. "Je tady to nejlepší, co můžeme ve světovém triatlonu potkat na tratích, takže úplně nejvyšší ambice nemám. Nikdy není dobré dávat si konkrétní umístění za cíl, protože to člověku trochu odvádí pozornost," konstatovala sedmatřicetiletá náchodská rodačka.

"Hlavně chci podat co nejlepší výkon, neudělat žádné chyby, které by mě stály ztrátu balíku. Na co to bude stačit, uvidíme v cíli," uvedla Frintová, která v Hamburku obsadila 29. pozici.

Vedle ní se v Karlových Varech představí Alžběta Hrušková, Tereza Zimovjanová a Petra Kuříková. Do závodu mužů zasáhnou František Linduška a Jan Volár.