SP biatlonistů vyhráli Johannes Bö a Dorothea Wiererová

Kontiolahti (Finsko) - Loučící se francouzský biatlonista Martin Fourcade dnes v Kontiolahti vyhrál poslední závod kariéry, ale na osmý celkový triumf ve Světovém poháru nedosáhl. Obhajobu velkého křišťálového glóbu si čtvrtým místem ve stíhačce zajistil Johannes Thingnes Bö z Norska. Celkovou vítězkou Světového poháru biatlonistek je stejně jako loni Italka Dorothea Wiererová. Markéta Davidová završila ve finském Kontiolahti sezonu osmým místem ve stíhacím závodu, ještě před třetí střeleckou položkou vedla. V konečném pořadí skončila Davidová čtrnáctá.

Fourcade odstartoval z druhého místa po sprintu, ale po druhé střelecké položce ztrátu na Böa smazal a posunul se do čela. Vedení pětinásobný olympijský vítěz a třináctinásobný mistr světa udržel, připsal si 83. pohárové vítězství, ale ani to mu k sesazení norského soupeře z první příčky Světového poháru nestačilo.

Šestadvacetiletý Bö totiž do cíle doběhl na čtvrtém místě za francouzskou trojicí Fourcade, Quentin Fillon-Mallet, Émilien Jacquelin a těsný náskok si pohlídal. Za Fourcadem zaostal o osm sekund a v konečném pořadí seriálu ho porazil o pouhé dva body. Jednatřicetiletý Francouz tak nerozšířil sbírku rekordních triumfů v seriálu, jemuž vládl v letech 2011 až 2018.

Nejlepším z českých reprezentantů byl v posledním závodu sezony poznamenané pandemií koronaviru a závody bez diváků na 29. místě Ondřej Moravec. Hned za ním skončil Adam Václavík a Michal Krčmář obsadil 36. příčku.

Wiererová bojovala o velký křišťálový glóbus s Norkou Tiril Eckhoffovou. Před posledním závodem sezony měla Italka k dobru jen osm bodů a nakonec vyhrála o sedm. Wiererová dnes doběhla jedenáctá hned za svojí norskou rivalkou, jež se o trofej připravila poslední střelbou. Poprvé v kariéře zvítězila Julia Simonová z Francie.

Davidová do stíhačky vyrazila z pátého místa po sprintu. V polovině závodu vedla, ale pak v poryvech větru při stojce třikrát chybovala. "Trochu mě to mrzí. Po druhé položce jsem odjížděla první a říkala si: wow. Při třetí jsem mohla dát o jednu míň, ale myslím, že mě to zase posune dál. Střelnice byla zrádná, poryvy velké. Musím pochválit servis, dneska jsem měla lyže perfektní," řekla Davidová České televizi.

Třiadvacetiletá biatlonistka z Janova nad Nisou v této sezoně získala tři medaile, všechny bronzové a pokaždé ve sprintu. "Můžeme být spokojené, zvládly jsme sezonu se ctí, těšíme se na další," shrnula sezonu, která skončila kvůli pandemii koronaviru o týden dříve a stejně jako v Novém Městě na Moravě i v Kontiolahti bez diváků.

Velkou rozlučku si ve Finsku po Martinu Fourcadeovi prožila i domácí hvězda Kaisa Mäkäräinenová. I jí scházeli fanoušci. Trojnásobná vítězka Světového poháru končí se závoděním v 37 letech. Olympijské medaile se nedočkala, ale z mistrovství světa jich má šest. "Na tomto stadionu jsem v roce 2003 absolvovala první biatlonový trénink a tady končím mezinárodní kariéru. Bohužel bez diváků, ale nevybrali jsme si to," řekla populární Finka.

Výsledky závěrečných závodů SP v biatlonu v Kontiolahti - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. M. Fourcade 31:25,4 (3), 2. Fillon Maillet -2,9 (2), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -4,5 (4), 4. J.T. Bö (Nor.) -8,3 (4), 5. Peiffer (Něm.) -14,1 (2), 6. Bjöntegard (Nor.) -15,6 (0), 7. Loginov (Rus.) -24,0 (2), 8. Ponsiluoma (Švéd.) -29,8 (2), 9. Christiansen (Nor.) -36,5 (3), 10. Hofer (It.) -42,0 (3), ...29. Moravec -2:33,2 (2), 30. Václavík -2:51,7 (4), 36. Krčmář (všichni ČR) -3:22,8 (6).

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J.T. Bö 913, 2. M. Fourcade 911, 3. Fillon Maillet 843, 4. T. Bö 740, 5. Jacquelin 726, 6. Desthieux (Fr.) 672, ...21. Krčmář 308, 26. Moravec 258, 54. Štvrtecký 68, 70. Václavík 30, 84. Šlesingr 12, 87. Krupčík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech): 1. Jacquelin 232, 2. M. Fourcade 230, 3. Fillon Maillet 230, 4. J.T. Bö 217, 5. Loginov 197, 6. T. Bö 178, ...21. Krčmář 78, 29. Moravec 54, 60. Václavík 11.

Ženy (10 km):

1. Simonová (Fr.) 30:43,5 (2), 2. S. Gasparinová (Švýc.) -17,3 (4), 3. Vittozziová (It.) -20,9 (4), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -28,2 (4), 5. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -39,8 (2), 6. Brorssonová -42,8 (1), 7. Skottheimová (obě Švéd.) -44,4 (1), 8. Davidová (ČR) -50,8 (5), 9. Preussová (Něm.) -56,7 (5), 10. Eckhoffová (Nor.) -57,2 (6), ...28. Charvátová -2:04,9 (6), 33. Jislová -2:32,0 (3), 50. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -4:47,9 (6).

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. Wiererová (It.) 793, 2. Eckhoffová 786, 3. Herrmannová (Něm.) 745, 4. H. Öbergová (Švéd.) 741, 5. Röiselandová (Nor.) 597, 6. Preussová 573, ...14. Davidová 478, 27. Charvátová 246, 35. Kristejn Puskarčíková 208, 65. Jislová 48.

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech): 1. Eckhoffová 232, 2. Wiererová 186, 3. Tandrevoldová (Nor.) 185, 4. H. Öbergová 168, 5. Herrmannová 155, 6. P. Fialková (SR) 149, ...22. Davidová 80, 42. Charvátová 35, 43. Kristejn Puskarčíková 35, 55. Jislová 18.