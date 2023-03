SP biatlonistů v Novém Městě zahájí sprinty, štafeta žen ze Soči dostane medaile

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Čtvrtečním sprintem mužů odstartuje v Novém Městě na Moravě biatlonový Světový pohár, který se do Vysočina Arény vrací po dvou letech. Hlavní českou nadějí je Markéta Davidová, kterou čeká sprint o den později. O víkendu jsou na programu stíhací závody a smíšené štafety. Poprvé od prosince 2018 se v Novém Městě bude závodit před zaplněnými tribunami, v sobotu uvidí diváci i předání bronzových medaili ženské štafetě z olympijských her v Soči 2014. Světový pohár je pro organizátory generálkou před mistrovstvím světa v příštím roce.

Osmá žena průběžného pořadí Světového poháru Davidová sice vyšla v únoru na MS v Oberhofu medailově naprázdno, v závěrečném závodě s hromadným startem ale byla pátá. Šestadvacetiletá biatlonistka z Janova nad Nisou je také poslední českou medailistkou z domácího závodu, před třemi lety byla ve sprintu třetí.

"Tehdy byly prázdné tribuny a začínala pandemie koronaviru. Bylo to zvláštní. Závodilo se v tichu a nikdo nevěděl, jak se to bude vyvíjet. Vždyť to mohly být třeba i poslední závody," řekla novinářům Davidová. "Teď se na to těším. Kulisa bude bouřlivá, nejen na stadionu, kde jsou tribuny relativně blízko střelnici, ale i na trati to bude hodně hlasité," doplnila.

V české nominaci jsou ještě Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková a Jessica Jislová. Její start je nejistý kvůli svalovému zranění. Mužskou sestavu tvoří Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký a Adam Václavík.

"Po mistrovství jsem odpočíval. Moc jsem se necítil, ale koncem týdne už jsem dostal zase chuť. Očekávání žádná velká nemám, chtěl bych, aby mi zůstala běžecká forma z Oberhofu a zvládl jsem to na střelnici. Je to druhý vrchol sezony po MS, ale na druhou stranu, jde tu o stejné body jako jinde. Svěťák je dlouhý, těším se, ale extra to nerozlišuju," uvedl Krčmář.

Vedle závodů bude tahákem i sobotní ceremoniál, při němž Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová a Eva Puskarčíková obdrží dodatečně bronzové olympijské medaile ze štafety v Soči. České reprezentantky skončily před devíti lety při vítězství Ukrajiny čtvrté, původně druhé Rusky ale byly později diskvalifikovány kvůli dopingu.

Vyhlášení uvede olympijská hymna, medaile budou předávat šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval a prezident Českého biatlonu a viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza. "Bude to vrchol celého příběhu," podotkl Hamza. Ceremoniál se uskuteční mezi stíhacími závody mužů a žen.

Sedmý podnik tohoto ročníku Světového poháru se uskuteční v areálu, který se připravuje na mistrovství světa 2024. Kapacita tribun je kvůli úpravám snížena o dva tisíce míst. "Příští rok se vrátíme zpátky, ale teď musíme trošku experimentovat," uvedl Hamza.

Favoritem mužských závodů je Nor Johannes Thingnes Bö, který získal na MS pět zlatých medailí a vede SP o 219 bodů před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem. Mezi ženami je první Julia Simonová z Francie, která má náskok 76 bodů před Švédkou Elvirou Öbergovou

Čtvrteční sprint mužů startuje v 16:10, ženy vyběhnou na trať o den později ve stejný čas. Sobotní stíhací závody se uskuteční od 13:50 a 15:45. Nedělní program zakončí smíšená štafeta od 11:30 a smíšená štafeta dvojic od 15:15.