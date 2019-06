Soutok Labe a Orlice v Hradci získá podobu z počátku 20. století

Státní podnik Povodí Labe v minulých dnech zahájil v Hradci Králové stavební úpravy soutoku Labe s Orlicí a levého břehu Labe (na snímku z 13. června 2019). Stavbaři zpevní břehy a vytěží sedimenty usazené na dně a březích Labe, aby koryto získalo větší kapacitu. Soutoku v lokalitě Jiráskových sadů, který patří k nejznámějším místům ve městě, by se pak měla vrátit podoba z počátku 20. století. Vše by mělo být hotové v polovině roku 2020.

Hradec Králové - Státní podnik Povodí Labe v minulých dnech zahájil v Hradci Králové stavební úpravy soutoku Labe s Orlicí a levého břehu Labe. Stavbaři z hradeckém firmy Popr zpevní břehy a vytěží sedimenty usazené na dně a březích Labe, aby koryto získalo větší kapacitu. Soutoku v lokalitě Jiráskových sadů, který patří k nejznámějším místům ve městě, by se pak měla vrátit podoba z počátku 20. století. Vše by mělo být hotové v polovině příštího roku, uvedlo Povodí Labe.

Opravy se týkají levého břehu Labe v délce asi 300 metrů od jezu Hučák po soutok. První práce začaly v březnu kácením náletových dřevin na břehu. Poté, co pominulo nebezpečí zvýšených jarních průtoků, začali stavbaři s těžbou sedimentů. Protože by se s těžkou technikou ke staveništi dostávali přes Jiráskovy sady obtížně, dělají práce z hladiny Labe. Bagr postavili na ponton ukotvený lany a sediment těží do nákladního člunu.

Stavbaři opraví i poškozené břehy. Udělají na nich těžký kamenný zához, opraví levobřežní kamenné dlažby a břehové opevnění na soutoku. "Odstraněno bude asi 5310 metrů krychlových nánosů, z toho 4150 metrů krychlových ze dna a 1150 metrů krychlových ze břehů," řekl ČTK mluvčí Povodí Labe Ladislav Merta. Na zpevnění břehů se počítá se zhruba 710 metry krychlovými lomového kamene.

Lokalita na soutoku byla známá kolonií nutrií, které žily v dírách vyvrtaných do břehu. Loni na podzim je Povodí Labe nechalo odborně odchytit.

Firma Popr získala zakázku v konkurenci tří uchazečů s nejnižší nabídnutou cenou 11,6 milionu korun bez DPH. Před soutěží Povodí Labe cenu odhadovalo na 15,7 milionu korun bez DPH.