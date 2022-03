Soutěžní modelářská výstava v Jihlavě prezentovala rekordní počet modelů

Jihlava - Klub plastikových modelářů dnes v Jihlavě uspořádal 47. ročník soutěžní výstavy O štít města Jihlavy. Minulé dva ročníky se nekonaly kvůli pandemii covidu-19. Dnešní akce měla podle ředitele soutěže Petra Šourka rekordní účast, v soutěži se hodnotilo 559 modelů. Vedle českých modelářů se přihlásili i slovenští vystavovatelé.

"Soutěž měla většinou jen český záběr, Slováci tady byli do teď jen jednou, takže je to výjimečné," řekl Šourek. Jihlavská soutěž je podle něho jednou z prvních, která se po pandemii koná, což se v hojné účasti mohlo odrazit. "Do roku 2019 jsme byli mezi deseti největšími akcemi v republice," řekl Šourek.

Ze Slovenska přijel do Jihlavy i třicetiletý Peter Hano, modelářství se věnuje od 14 let, ale soutěž O štít města Jihlavy navštívil poprvé. Přivezl s sebou 14 modelů. "Je tady vidět dobře odvedená práce, kvalitní modely kvalitních modelářů, odborníků. Protože podle mého názoru jsou čeští modeláři o level výš než ti naši slovenští. Nechci tím ubírat kvalitu našim, ale vím, že modelářská základna zde v Čechách je lepší," řekl Hano. V modelářství se věnuje bojové technice v měřítku 1:35, vojenské technice a vrtulníkům. Nejvíc si cení takzvaných diorám, které nezobrazují jen jednotlivý stroj, ale celou scenérii, nejčastěji bojovou akci.

S výstavou se konal i doprovodný program. Konaly se besedy o československých letcích v Britském královském letectvu (RAF) za druhé světové války nebo o atentátu na říšského protektora Rainharda Heydricha, od kterého letos uplyne 80. let.

Pořadatelé se také sbírkou ve prospěch Českého červeného kříže vyjádřili k podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. Ve prospěch sbírky pro Ukrajinu se dražily i některé modely, dražba vynesla přes 4000 korun.

Vznik soutěže před takřka 50 lety je podle Šourka důsledkem toho, že Československo tehdy bylo jednou z prvních zemí, kde se plastikové modelářství rozvinulo. "Minimálně jsme byli první země ve východním bloku, kde to začalo. A ve velkém. S tím souvisí i to, že se začaly organizovat kluby a soutěže, protože člověk se prostě chce porovnávat," řekl Šourek.

Klub plastikových modelářů Jihlava má podle Šourka dlouhodobě 16 členů. A k modelářství podle něho nacházejí cestu i mladší lidé. "Žehrání na to, že nejsou mladí lidé, podle mě není pravda. Jenže dnešní doba nenahrává sdružování a organizování, o to víc každý tvoří doma a třeba svoji práci prezentuje na internetu. Sdružování dneska není módní, řekl bych," dodal Šourek.