Soutěž o největší slídily bude mít další vítěze, tentokrát za loňský rok

Praha - Firmy, úřady či technologie, které loni nejvíce zasahovaly do soukromí lidí, dnes večer dostanou ocenění pro největší slídily. Anticeny Velkého Bratra, pojmenované podle románu George Orwella, uděluje každoročně digitálně-právní organizace Iuridicum Remedium.

Anticeny, které jsou pořádány i v řadě dalších zemí, udělí organizace opět ve čtyřech kategoriích. Jsou jimi Úřední slídil, Firemní slídil, Dlouhodobý slídil a Výrok Velkého bratra. Pozitivní cenu věnuje tomu, kdo naopak k ochraně soukromí přispívá.

Loni anticeny udělila organizace firmě Rohlík.cz, polské vládě a jednatelce firmy MetroZoom Daně Svobodové. Dlouhodobým slídilem se stal Ústavní soud, který se čtyři roky zabýval ústavností oprávnění policie odebírat pro budoucí použití genetické vzorky lidí. Pozitivní cenu získal web Alík.cz zaměřený na děti a mládež. "Minulý ročník byl ovlivněný pandemií. Lidé posílali hodně tipů na konkrétní technologie, se kterými se lidé kvůli home officu a on-line výuce nesetkávali jen v práci, ale hlavně doma," uvedl ředitel organizace Jan Vobořil.

Letos se podle Vobořila mezi nominacemi objevilo dost tipů do kategorie Výrok Velkého bratra. "Nelze to bohužel vysvětlit jinak, než že se sledování a vpád do soukromí více a více normalizuje," uvedl. Nominován byl například návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) propojit on-line systémy škol a úřadů práce, což by umožnilo automatické odebírání dávek rodičům v případě školní absence jejich dětí. Konkurovat mu může výrok ředitele IT firmy Petra Lukasíka, podle kterého by se lidé měli připravit na zrušení hotovosti, protože je otázkou, zda je co schovávat.

K navrženým patřily i banka Moneta, která svým klientům od dubna umožní přístup ke službám jen přes mobilní aplikaci, nebo České dráhy kvůli zrušení Kilometrické banky či společnosti Mastercard a Meta.