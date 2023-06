Soutěž netradičních plavidel v Holešově ovládla loď Sto let Disney

Holešov (Kroměřížsko) - Loď pojmenovaná Sto let Disney zvítězila v dnešní soutěži netradičních plavidel na rodinném hudebním festivalu Holešovská Regata na Kroměřížsku. O její zhotovení se postarali žáci Základní školy a Mateřské školy Choryně na Vsetínsku. Pomáhali jim učitelé a rodiče. Plavidla z Choryně se soutěže účastní pravidelně, v minulosti už několikrát obsadila pozice na stupních vítězů, řekla ČTK ředitelka školy Blanka Palátová.

Posádku plavidla, které mělo za cíl připomenout sté výročí založení slavného amerického filmového studia, tvořily školačky Martina Pobořilová, Jana Trefilová, Amálie Šnejdrlová a Viola Burdová, které se převlékly do kostýmů Sněhurky, Kačera Donalda, Mickeyho Mouse a Minnie. Plavidlo zhotovené z polystyrenu a dřeva, jehož dominantou byl zámek známý z animovaných pohádek, poháněly pádly. "Měsíc nám to všechno dohromady trvalo. Ale všichni jsme na tom pracovali společně, celá škola, rodiče," řekla k práci na lodi Šnejdrlová.

Nejmladší ze zúčastněných školaček chodí do třetí třídy, nejstarší do páté. "Jely všechny poprvé. Protože máme jenom do páté třídy, tak většinou jezdí starší děti. A holka, která už jela loni na plavidle, onemocněla, tak máme náhradnici. Zvládly to všechny skvěle. Mají to i trošku za odměnu a i proto, že už jsou fyzicky a psychicky nejzralejší v naší škole," uvedla Palátová. Pětitisícovou odměnu za prvenství v soutěži podle ní škola vloží do vzdělávání dětí.

Druhé místo obsadilo plavilo nazvané Letadlo od studentů Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Třetí skončila loď pojmenovaná Král Jelimán, o jejíž vznik se postarali žáci a učitelé Základní školy Trávníky v Otrokovicích na Zlínsku. Na letošní ročník soutěže dorazilo 15 plavidel, podstatnou část z nich sestrojili právě žáci a studenti základních a středních škol. "Vždycky se nám tady zúčastňuje mezi 15 až 20 plavidly. A v dnešní době, kdy lidé nemají čas sami na sebe, natožpak se někde sejít a rukama něco vyrobit, to považujeme za malý zázrak," řekl ČTK ředitel festivalu Michal Žáček.

Na vodě dále defilovaly například lodě s názvy Popelnice, Krysáci, Baba Jaga, Písečná bouře na Marsu nebo Knedlo, vepřo, zelo. Na základě pravidel soutěže je lze pohánět pouze pádlováním, veslováním, šlapáním nebo odpichováním ode dna, motory nejsou povolené. Porota u jednotlivých plavidel oceňuje především jejich originalitu a také funkčnost. "Hodnotící kritéria jsou ale subjektivní," uvedl Žáček.

Jedenáctý ročník dvoudenního festivalu začal v Holešově v pátek. Jeho hlavními hvězdami jsou kapely Olympic, Jelen a Mig 21, zpěvačky Ewa Farna a Lenny nebo zpěvák Michal Hrůza v doprovodu smyčcového kvarteta. Tradiční součástí doprovodného programu je spolu se soutěží plavidel i klání v přejezdu vodní lávky na kole. Loni navštívilo festival v areálu zámecké zahrady za oba dny přes 18.000 lidí, letošní účast pořadatelé zatím nezveřejnili.