V pražském Karolinu začal 3. listopadu 2018 dvoudenní festival komiksu a autorské tvorby Frame. Na snímku jeden z pořadatelů festivalu Michal Slomka ukazuje tvorbu slovenského autora Michala Nagye v antologii komiksové soutěže o nejlepší krátký komiks do 10 stran na téma Poslední strom. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Vítězem druhého ročníku soutěže festivalu Frame o nejlepší krátký komiks do deseti stran na téma Poslední strom se stal slovenský kreslíř Michal Nagy. Autor vítězného komiksu obdržel 250 eur (6400 Kč). Vybraná letošní díla se stala součástí komiksové antologie, která byla dnes pokřtěna na festivalu Frame v Praze.

"V antologii čtenáři najdou přes 90 autorů a jejich komiksů na téma Poslední strom. Jak tuto antologii, tak Wake Up z loňského roku jsou pro veřejnost k dostání dnes a v neděli na festivalu Frame a po skončení festivalu budou k sehnání v e-shopu vydavatelství Centrála a No Ordinary Heroes," řekla ČTK zástupkyně pořadatelů Klára Vöröšová.

Vítězem loňského ročníku festivalové soutěže o nejlepší krátký komiks do deseti stran na téma Wake Up se stal český autor Marek Rubec a jeho komiks Refugees. Antologie Wake Up s vybranými komiksy 97 autorů váží dva kilogramy.

Dvoudenní festival komiksu a autorské tvorby Frame dnes začal v pražském Karolinu, v historickém sídle Karlovy Univerzity. Jeho cílem je propojení místní a světové komunity autorů a nakladatelů, navázání nových mezinárodních spoluprací a představení aktuální komiksové tvorby domácímu publiku. Festival návštěvníkům představuje bohatou produkci současného evropského komiksu. Vstup je zdarma.

Čeští a zahraniční autoři a vydavatelé obsadili svou tvorbou Křížovovou chodbu s Recepčním sálem, kde se koná také doprovodný program s přednáškami. Součástí dnešního programu byla například panelová diskuse na téma, čím žije nejmladší generace autorů a autorek, kteří pravidelně publikují na profesionální úrovni. Více informací se nachází na www.framefestival.cz.

Komiks je mezi českými čtenáři stále populárnější. Úspěch měl například Sál komiksů, který byl otevřen na letošním festivalu Svět knihy Praha. Od fanouškovských počátků 90. let se komiks v Česku rozšířil natolik, že je součástí edičních plánů většiny nakladatelství. Jako čistě komiksové vzniklo už před více než 20 lety nakladatelství Crew.