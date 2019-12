Soutěž Exportér roku opět vyhrála automobilka Škoda Auto

Praha - Vítězem jubilejního 25. ročníku soutěže Exportér roku se tak jako v předchozích několika letech stala automobilka Škoda Auto. První místo v kategorii podle nárůstu exportu získal výrobce obráběcích strojů TOS Varnsdorf. Výsledky dnes v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze vyhlásila Hospodářská komora ČR. Poprvé bylo součástí akce také setkání s účastníky podnikatelských misí Roztáčíme kola českého exportu. Poprvé se také soutěžilo v osmi kategoriích.

Mladoboleslavská automobilka loni vyvezla automobily v hodnotě 377 miliard korun, meziročně o tři procenta více. Jde o 8,6 procenta celkového exportu z České republiky. "Jsme připraveni podporovat náš export. Máme EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) a ČEB (Českou exportní banku). Myslím, že nová politika těchto bank je úplně jiná než předtím," řekl premiér Andrej Babiš (ANO), když předával cenu hlavnímu vítězi.

Připomněl tak nedávné rozhodnutí vlády, aby se EGAP stal 100procentním akcionářem České exportní banky. Cílem je zjednodušit a zefektivnit fungování exportního pojišťování a financování podporovaného státem. Prognózy ekonomiky ČR jsou podle premiéra dobré, přestože je jasné, že nastává ochlazení. Za hlavní motor růstu označil spotřebu a export.

Druhou příčku obhájil výrobce elektroniky Foxconn CZ Group. Třetím největším exportérem je koncern Agrofert. Ten do předloňského února premiér Babiš vlastnil, poté ho vložil do svěřenských fondů. Podle auditu Evropské komise, který zveřejnila některá média, je ale český premiér i tak ve střetu zájmů. Babiš to odmítá.

Vítězem kategorie podle meziročního nárůstu exportu je TOS Varnsdorf, firma zvýšila vývoz o 77 procent. Jako druhý skončil výrobce antén a telekomunikačních zařízení CommScope Czech Republic s nárůstem o 67 procent. Tato firma se stala i nejlépe hodnoceným exportérem podle Top Ratingu poradenské společnosti Bisnode za rok 2018. Třetí místo podle meziročního nárůstu exportu má výrobce důlních strojů Ferrit s nárůstem o 44 procent.

"Díky kvalitním českým výrobkům je dnes tak malá země, jakou je Česká republika, nejen úspěšná, ale i známá na trzích po celém světě," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Za klíčové považuje podnikatelské mise, kterými státní správa podporuje pronikání českých výrobků na další trhy. Přítomnost některých členů vlády na dnešní akci vnímá Dlouhý jako podporu misí do budoucna. Hospodářská komora jich letos pořádala 14, naposledy za účasti premiéra Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) a osmdesátky zástupců firem na Ukrajinu.

Cenu pro exportéra, který loni vyvezl své výrobky a služby do největšího počtu zemí, získala také firma CommScope Czech Republic. Exportovala na 130 zahraničních trhů. V kategorii středních exportérů vyhrála engineeringová firma z oblasti důlní techniky T Machinery a.s. Letos ocenili organizátoři také nejvstřícnějšího úředníka státní správy a nejvěrnějšího účastníka podnikatelských misí. Havlíček dnes zdůraznil, že česká ekonomika je ve velmi dobré kondici a tento rok by se mohl export dostat nad hranici 4,5 bilionu korun.

Výsledky soutěže Exportér roku 2019:

Pořadí Objem exportu 2018 Pořadí Nárůst exportu 2017 - 2018 1 Škoda Auto a.s. 1 TOS Varnsdorf a.s. 2 Foxconn CZ Group 2 CommScope Czech Republic s.r.o. 3 Agrofert, a.s. 3 Ferrit s.r.o. 4 Moravia Steel a.s. 4 Austin Detonator s.r.o. 5 Bosch Diesel s.r.o. 5 Rieter CZ s.r.o. 6 Robert Bosch spol. s r.o. 6 Deza, a.s. 7 Iveco Czech Republic, a.s. 7 Moravia Steel a.s. 8 Siemens Group Česká republika 8 Siemens Group Česká republika 9 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. 9 První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. 10 Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 10 Brano a.s.

Zdroj: Hospodářská komora ČR