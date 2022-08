Jetřichovice (Děčínsko) - Soutěsky říčky Kamenice v Hřensku nejsou po ničivém požáru bezpečné. Správa národního parku České Švýcarsko zatím nedokáže odhadnout, kdy by v nich mohla obec obnovit oblíbený provoz lodiček. Strážci přírody se teď zaměřují na cestu mezi Hřenskem a Mezní Loukou, pak přijde na řadu trasa na Pravčickou bránu. Právě soutěsky a Pravčická brána jsou největšími atrakcemi pro turisty v regionu. ČTK to dnes řekl Richard Nagel ze správy parku.

"Nejnavštěvovanější lokality parku jsou zároveň ty nejpostiženější požárem," uvedl Nagel. Lokalitu po požáru, který zasáhl 1060 hektarů, převzal národní park od hasičů minulý pátek. Od té doby ve spolupráci s dobrovolnými a profesionálními hasiči kontrolují strážci požářiště. "Bohužel musím říci, že se objevují stále nová zahoření, je to komplikované s hašením v nepřístupném terénu," uvedl.

V členitém skalnatém terénu je vysoké riziko zřícení skal, pádu odumřelých nebo uhořelých stromů. Správa parku ve spolupráci s Českou geologickou službou monitoruje stabilitu skalních svahů a skal. "Primárně se teď zaměřujeme na silnici z Hřenska na Mezní Louku tak, aby mohla být co nejdříve otevřena i pro běžné návštěvníky," uvedl Nagel. Turisté by ji mohli začít opět využívat nejspíše od 1. září.

S monitoringem skal už odborníci začali také v soutěskách. "Tam bohužel ta situace na některých lokalitách je hodně komplikovaná a nebezpečná. Děláme všechno pro to, aby místo mohlo být otevřeno co nejdříve. Na monitoring nasadíme i drony, protože jsou tam místa, kam se nelze dostat po zemi," řekl Nagel. Průzkum se zaměřuje také na bariéry nad Hřenskem. Část z nich požár poškodil. Koncem měsíce by z Itálie mohli přijet zástupci firmy, která je vyrábí, aby poradili další postup. Některé bude nutné vyměnit.

V druhé vlně po otevření cesty mezi Hřenskem a Mezní Loukou přijde na řadu cesta od Hřenska na Pravčickou bránu. "Podle našeho geologa to tam vypadá se stavem skal nadějně," dodal Nagel. Zavřené soutěsky a cesta na Pravčickou bránu může podle Jana Šmída z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko znamenat odliv až poloviny turistů, kteří do Českého Švýcarska každoročně jezdí. "Přestože je tu mnoho zajímavých míst a uzavřena je malá část parku, turisti jezdí zejména za Pravčickou bránou a lodičkami v Hřensku," řekl ČTK.

Požár, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se rozhořel 24. července. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Hasiči požár uhasili po 20 dnech, na místě bylo dnes 84 dobrovolných a 40 profesionálních hasičů.