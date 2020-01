Sourozenci Taschlerovi na ME postoupili do finále tanečních párů

Francouzští krasobruslaři Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron v soutěži tanečních párů na ME ve Štýrském Hradci.

Štýrský Hradec (Rakousko) - Sourozenecký pár Natálie a Filip Taschlerovi při debutu na seniorském mistrovství Evropy v krasobruslení postoupili do volných tanců. Čeští junioři dnes na šampionátu ve Štýrském Hradci obsadili v rytmickém tanci 17. příčku. Po první části soutěže těsně vedou francouzští favorité Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron. Soutěž tanečních párů vyvrcholí v sobotu.

Taschlerovi, kteří se připravují v Chicagu u italského trenéra Mattea Zanniho, zajeli energický tanec na muzikálové rytmy a zejména osmnáctiletá Natálie dala bezprostředně po skončení jízdy jasně najevo své nadšení. Známkou 62,53 si téměř o dva body vylepšili osobní rekord, který získali za rytmický tanec při třetím místě v podzimním závodu juniorské Grand Prix v Lake Placid.

"Ten výsledek je úplně úžasný. Moc jsme si to užili. Za mě zatím nejlepší jízda. Je to dobrý odrazový můstek na začátek," uvedl na svazovém facebooku dvacetiletý Taschler. Český pár porazil deset soupeřů a s přehledem se dostal do finálové dvacítky.

Ve volném tanci by mladí Češi rádi výkon z rytmického tance potvrdili a chtěli by další dobrý výsledek věnovat otci, který loni v létě zemřel. "Právě dnes by měl narozeniny," poznamenal Taschler.

Nečekaně vyrovnaný je zatím souboj o zlato. Vítězové posledních pěti evropských šampionátů Papadakisová a Cizeron známkou 88,78 zaostali o více než bod za osobním rekordem a tlačí se na ně Rusové Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov. Úřadující vicemistři světa si vylepšili osobní maximum o 2,64 bodu a v rytmickém tanci zaostali za francouzskými krasobruslaři o pouhých pět setin bodu.

Rozdíl před volným tancem je zanedbatelný, ale Papadakisová se Cizeronem zůstávají favority, protože mají zhruba o šest bodů lepší osobní rekord. Na obhajobu bronzové medaile útočí Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri, kteří se prosadili na průběžné třetí místo o bod před loňské vicemistry Evropy Alexandru Stěpanovovou a Ivana Bukina z Ruska.

Ve Štýrském Hradci dnes od 18:30 vyvrcholí soutěž mužů. Z vedoucího místa po krátkém programu nastoupí do volných jízd český reprezentant Michal Březina.

Březina bude útočit na druhou medaili z velké akce v kariéře. Devětadvacetiletý český reprezentant ve středu nečekaně vyhrál krátký program a vybudoval si nejlepší pozici v boji o uvolněný evropský trůn, který po sedmi letech opustil Španěl Javier Fernández. Volné jízdy mužů ve Štýrském Hradci začnou v 18:30. Závodit v nich bude i druhý český reprezentant Matyáš Bělohradský, který je po krátkém programu osmnáctý.

Březina pojede jako poslední zhruba ve 22:15. Nejblíže k němu má předloňský vicemistr Evropy Dmitrij Alijev z Ruska, který ztrácí 1,32 bodu. Průběžně třetího šestnáctiletého Rusa Artura Danieljana od českého reprezentanta dělí 5,14 bodu. Dosud jediný cenný kov z velké seniorské akce Březina získal v roce 2013, kdy skončil na ME třetí. Před čtvrtým Morisem Kvitelašvilim z Gruzie má sedm bodů k dobru.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 88,78 bodu, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,73, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 84,66, 4. Stěpanovová, Bukin 83,65, 5. Zagorská, Guerreiro (všichni Rus.) 75,10, 6. Fearová, Gibson (Brit.) 74,26, ...17. Taschlerová, Taschler (ČR) 62,53.

18:30 muži - volné jízdy.