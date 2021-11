Soupeření USA a Číny nesmí přerůst v konflikt, řekl Biden

Washington/Peking - Soupeření mezi Spojenými státy a Čínou nesmí přerůst v otevřený konflikt, řekl americký prezident Joe Biden svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi na úvod napjatě očekávaného virtuálního setkání. Čínský vůdce uvedl, že obě země by měly kvůli řadě výzev zintenzivnit vzájemnou komunikaci i spolupráci, informovaly dnes agentury.

Od lednového nástupu Bidena do funkce amerického prezidenta je to první jednání, na němž si oba státníci vidí do tváře. Dosud si Biden a Si pouze dvakrát telefonovali. Americký prezident podle agentury AP upřednostňoval osobní setkání, Si však neopustil zemi od počátku pandemie covidu-19.

"Máme jako lídři Číny a Spojených států odpovědnost zajistit, aby soupeření mezi našimi zeměmi nepřerostlo v konflikt, ať už zamýšlený nebo nezamýšlený," citovala AP z Bidenova úvodnímu proslovu.

Si podle čínských státních médií na záčátku rozhovoru řekl, že obě země by měly více komunikovat, vzájemně se respektovat, snažit se o mírumilovné soužití a dostát své zodpovědnosti na mezinárodní scéně. Bidena v rozhovoru nazval "starým přítelem".

Jednání se odehrává na pozadí rostoucího napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Mezi sporné body ve vzájemných vztazích patří vojenské hrozby Číny vůči Tchaj-wanu, pokračující obchodní válka, situace ohledně lidských práv v Číně či potlačení demokratického hnutí v Hongkongu. Washington také s velkým znepokojením sleduje rostoucí mocenské ambice Pekingu v Asii. Čína naopak viní USA, že snaží zpomalit její vzestup ve světě, stěžuje si také na rostoucí americký protekcionismus.

Jednání se podle čínských státních médií účastní ministr zahraničí Wang I a vicepremiér Liou Che, který je odpovědný za obchodní vztahy s USA. Na americké straně je rozhovoru přítomen ministr zahraničí Antony Blinken a ministryně financí Janet Yellenová.