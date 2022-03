Soupeřem českých hokejistů na MS budou místo vyřazených Bělorusů Rakušané

Curych - Soupeřem českých hokejistů v základní skupině B na květnovém mistrovství světa ve Finsku budou místo Běloruska Rakušané. Rusko, jež bylo společně se svým běloruským spojencem ze šampionátu vyřazeno kvůli invazi na Ukrajinu, nahradí ve skupině A Francie. Dnes o tom rozhodla rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

IIHF vyřadila Rusko a Bělorusko ze svých letošních akcí už na konci února čtyři dny po vpádu vojsk na Ukrajinu. Už tehdy se spekulovalo o tom, že země v elitní skupině nahradí nejlépe postavené týmy ve světovém žebříčku, jež měly letos hrát nižší divizi I A, což dnes IIHF potvrdila. Program šampionátu zůstane až na výměnu týmů stejný.

Češi budou hrát skupinu B v Tampere a vedle Rakouska budou jejich soupeři Finsko, USA, Švédsko, Lotyšsko, Norsko a Británie. Skupinu A v Helsinkách tvoří Kanada, Německo, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Kazachstán, Itálie a Francie. Šampionát se bude konat od 13. do 29. května.

Rada IIHF dnes zároveň rozhodla o složení dalších letošních turnajů po vyřazení Ruska. Srpnového mistrovství světa hráčů do 20 let, jež se bude hrát nově poté, co v tradičním termínu na přelomu roku bylo předčasně ukončeno kvůli koronaviru, se zúčastní Lotyšsko.

Dubnové mistrovství světa hráčů do 18 let se po neúčasti Ruska a Běloruska odehraje jen v osmi účastnících, a vzhledem k tomu, že oba týmy byly v jedné skupině, muselo být nově rozlosováno. Čeští mladíci tak budou ve skupině A s Kanadou, USA a domácím Německem. Ani z jednoho mládežnického šampionátu se nebude sestupovat.

Na MS žen v Dánsku na přelomu srpna a září bylo jako nejlepší tým z nižší divize pozváno Švédsko a bude zařazeno do skupiny B, v níž jsou i české hokejistky. Osmým týmem na červnovém ženském MS osmnáctek v USA bude Slovensko.

Zasedání rady IIHF bude pokračovat i v dalších dnech.