Soupeř Liberce FCSB má 17 nakažených a neví, s kým nastoupí

Bukurešť - Obrovským problémům čelí fotbalisté FCSB, soupeř Liberce ve 3. předkole Evropské ligy, které se bude hrát příští týden. Po čtvrtečním výhře na penalty po nevídané přestřelce 6:6 na půdě Bačky Topola má klub známý pod dřívějším názvem Steaua Bukurešť aktuálně 17 nakažených koronavirem, z toho devět hráčů, a žádá o odložení nedělního ligového duelu s Arges Pitesti. Zápas s Libercem by měl FCSB odehrát na stadionu v Giurgiu a ne v Bukurešti.

FCSB musel ke čtvrtečnímu zápasu nastoupit bez devíti převážně stabilních hráčů základní sestavy, kteří měli před utkáním pozitivní test na covid-19. Mimo hru byli brankář Andrei Vlad, obránci Andrei Miron a Iulian Cristea, záložníci Ovidiu Popescu, Ionut Vina, Darius Olaru, Florin Tanase a Andrei Pandele a útočník Sergiu Bus. Onemocnělo také osm členů realizačního týmu a mezi nimi i hlavní trenér Anton Petrea.

K dispozici bylo jen 14 hráčů, z toho několik mladíků. Mužstvo vedl provizorní kouč Mihai Pintilii. Rumunský tým dohrával v dvojnásobné přesilovce, přesto Bačka dokázala třikrát srovnat a po nevídané přestřelce 6:6 dotáhla zápas k penaltám. Zrodila se nejvyšší remíza v historii Evropské ligy či Ligy mistrů.

"Byl to šílený zápas a doufám, že už nikdy takový nezažiju. Před zápasem to byla hodně těžká noc. Nespal jsem a mnoho hráčů se pětkrát nebo šestkrát probudilo. Není to příjemné, když nevíte, jestli také nemáte covid-19. Bojíte se. Nakonec to dobře dopadlo a vracíme se s postupem," citovala rumunská média Pintiliiho.

Za FCSB nastoupil nezkušený devatenáctiletý brankář Razvan Ducan a v sestavě také nebyl žádný obvyklý stoper. "Ducan? Ani nevím, za kolik gólů mohl, jestli za jeden, dva nebo více. Je to ještě dítě. Zachránil nás v penaltách a to je nejdůležitější. Tento zápas mu v budoucí kariéře pomůže," uvedl Pintilii.

Na FCSB se během v Srbsku "přilepila" smůla, protože v průběhu utkání se zranila další opora Florinel Coman. "Raději se mě na to ani neptejte. Ani nevím, co mám říct. Nevím, co bude dál. Je jasné, že to není snadná situace," konstatoval Pintilii.

Pětatřicetiletý bývalý reprezentant netuší, s kým FSCB nejbližší zápasy odehraje. V neděli má v domácí lize nastoupit proti nováčkovi Arges a příští čtvrtek pak proti Liberci. Kvůli koronavirovým problémům se Severočeši rázem stali pro bookmakery jasným favoritem na postup, byť se českým klubům proti FCSB dlouhodobě nedaří. Od roku 2016 s bývalou Steauaou vypadly Sparta, Plzeň i Mladá Boleslav.

"Pro zápas s Arges ani nevím, kolik z nás se vrátí domů a kolik bude muset zůstat v karanténě. Netuším, jak zdraví budeme. Vedení se postará, uvidíme, jestli můžeme ten zápas odložit. Myslím, že je to možné," uvedl Pintilii.

Podle sociálních sítí FCSB se zápas s Libercem nebude hrát v Bukurešti, ale v Giurgiu. V nepříliš útulném městě na hranicích Rumunska s Bulharskem se už Severočeši jednou představili a s tamní Astrou před šesti lety ve 3. předkole Evropské ligy vypadli.