Soupe ovládl sprinterský dojezd Vuelty, v čele závodu zůstal Martinez

Oliva (Španělsko) - Francouzský cyklista Geoffrey Soupe vyhrál nečekaně v hromadném spurtu sedmou etapu Vuelty. Pětatřicetiletý jezdec druhodivizní stáje TotalEnergies, která ve Španěsku startuje na divokou kartu, porazil ve sprinterském souboji Orluise Aulara z Venezuely a připsal si první úspěch na Grand Tour v kariéře. Třetí skončil Belgičan Edward Theuns. Červený dres lídra uhájil další Francouz Lenny Martinez.

Soupe měl dosud na kontě jen tři vítězství a všechna ze závodu v Gabonu. "Je to neuvěřitelné. Vueltu jsem ani neměl jet, ale Alexis Vuillermoz upadl na Tour de l'Ain, takže mě tým nominoval," uvedl francouzský veterán v cíli. "Nemyslel jsem si, že bych mohl vyhrát etapu, protože ve sprintu je to opravdu rychlé. Dnes to bylo v závěru nervózní, jelo se přes hodně kruhových objezdů a foukal vítr," řekl Soupe.

Rovinatý dojezd 200,8 km dlouhé trasy z Utielu do Olivy na pobřeží Středozemního moře poznamenalo v závěrečných kilometrech několik karambolů v pelotonu. Nejhůř dopadl nizozemský cyklista Thymen Arensman, který zůstal po pádu zhruba šest kilometrů před cílem ležet na zemi a z trati ho odvezla sanitka do nemocnice.

Havaroval i Belgičan Robbe Ghys, pomocník Australana Kadena Grovese, kterému pomohl vyhrát čtvrtou a pátou etapu. "Není moc co říkat, bylo to velké zklamání," řekl Groves televizní stanici Eurosport poté, co se musel spokojit s pátým místem.

Dvacetiletý Martinez, jenž se po druhém místě ve čtvrteční šesté etapě stal nejmladším lídrem Vuelty v historii, vede v průběžném pořadí dál s náskokem osmi sekund před Seppem Kussem. Američan se sice deset kilometrů před cílem zapletl do jednoho z hromadných pádů, s pomocí kolegů ze stáje Jumbo-Visma se ale dotáhl zpět do pelotonu a žádné manko nenabral. Třetí Španěl Marc Soler zaostává o 51 sekund.

V hlavním poli dojel i Michal Schlegel, který byl klasifikován a 91. místě. Druhý český cyklista na Vueltě Jan Hirt zaostal na 145. příčce o čtyři minuty.

V sobotu závodníky čeká další vrchařská prověrka, která může zamíchat průběžným pořadím. Na peloton je na 165 kilometrech připraveno pět horských prémií.

Cyklistický závod Vuelta - 7. etapa (Utiel - Oliva, 200,8 km): 1. Soupe (Fr./TotalEnergies) 4:56:29, 2. Aular (Ven./Caja Rural-Seguros RGA), 3. Theuns (Belg./Lidl-Trek), 4. Molano (Kol./SAE Team Emirates), 5. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 6. Van den Berg (Niz./EF Education-EasyPost), ...91. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas, 145. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:02. Průběžné pořadí: 1. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) 26:37:04, 2. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -8, 3. Soler (Šp./SAE Team Emirates) -51, 4. Poels (Niz./Bahrajn Victorious) -1:41, 5. Cras (Belg./TotalEnergies) -1:48, 6. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -1:58, ...40. Hirt -19:36, 74. Schlegel -37:05.